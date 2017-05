Unser maßloses Konsumverhalten hat mittlerweile zur Folge, dass Meereslebewesen und Vögel immer häufiger an dem Plastikmüll sterben, der im Meer landet. Die Tiere haben den Magen voller Plastik oder verenden an Plastikschlaufen, an denen sie ersticken. Um unsere Meere von Plastik zu befreien entwickelte die Architektin Marcella Hansch eine schwimmende Plattform, die Plastikmüll ganz einfach aus dem Meer filtert. Ihr Unternehmen heißt „Pacific Garbage Screening“. Bisher ist die Plattform noch in der Konzeptphase, die aus Marcella Hanschs Masterarbeit entstand und so schnell wie möglich realisiert werden soll. Die Plattform filtert den Plastikmüll durch seinen architektonischen Aufbau, der weder Strom noch Netze braucht. So entsteht keine zusätzliche Umweltverschmutzung und Tiere laufen nicht die Gefahr, sich in Netzen zu verfangen und dort zu sterben.