Geschlechterkampf mit Friedrich II

Strenge Herrscherin mit lebenslustigem Ehemann Gemälde von Kaiserin Maria Theresia (1717-1780) und ihrem Ehemann Franz I. Stephan von Österreich (1708-1765). (Foto: dpa)

Die Historikerin hält Abstand, verklärt nicht, macht es sich und dem Leser durch Verallgemeinerungen nicht zu einfach. Es ist ein permanentes Sowohl-Als-Auch. So widersprüchlich wie das Leben war auch Maria Theresia. Sie hätte wunderbar in George R.R. Martins “Game of Thrones” gepasst: Böse aus Sicht ihrer Gegner, gut und rechtschaffend aus ihrer eigenen Perspektive. Ein Mensch ist immer nur so gut wie seine Prinzipien. Passen die nicht mehr in die Zeit, führt Haltung nicht immer zu ehrenwertem Handeln.

Als Mädchen wird die am 13. Mai 1717 geborene Maria Theresia Walburga Amalia Christine aus dem Geschlecht der Habsburger in ein strenges Ordnungsgefüge gepresst. Schon als Teenager lernt sie ihren Mann kennen, den sie 1736 heiraten muss (und will) und bis zu seinem Tod liebt - durchaus eine Seltenheit bei angeordneten Ehen. Franz Stephan ist der Erbe des Herzogtums Lothringen, was so viel heißt wie: Eine ordentliche Partie, aber ihr Vater hat sich nun auch keinen irrsinnig mächtigen Verbündeten ins Haus geholt. Sie verteidigt den autoritätsarmen Schattensteher am Hof Zeit ihres Lebens, lässt ihn aber stets klar wissen, wo er steht. Bei anderen Frauen kommt Franz Stephan gut an: Unter seiner Untreue leidet sie später sehr.

Als Maria Theresia mit 23 Königin wird - ihr Vater Karl VI. stirbt am 20. Oktober 1740 plötzlich - ist Europa paradoxerweise durch Zwietracht geeint. Die Dynastien sind gleichermaßen miteinander verwandt und verfeindet, alles ist in Bewegung. Oft kämpfen Cousins gegeneinander.

Eine weibliche Regentschaft ist im dynastisch geprägten 18. Jahrhundert weitaus weniger ungewöhnlich als ein weiblicher CEO heute. Außergewöhnlich an Maria Theresia war, egal ob man es mit einem Mann oder einer Frau vergleicht, dass ein Monarch “das Geschäft des Regierens als persönliche Aufgabe derart ernst nahm”, wie Stollberg-Rilinger urteilt. Sie entspricht dem Topos einer männlichen Seele im Frauenkörper wie Margaret Thatcher oder Angela Merkel.

Und da zu einer Ikone auch ein Pfundskerl von Feind gehört, konnte man den Geschlechterkampf mit Friedrich II. wunderbar zeichnen. Der preußische König war in etwa gleich alt, aber in allem der pure Gegensatz: Protestant statt Katholikin, beharrlich statt fortschrittlich, homogen statt heterogen, steril statt fruchtbar.

Friedrich II. sieht in der Thronbesteigung Maria Theresias eine exzellente Chance, sich Schlesien anzueignen und das ohnehin von Türkenkriegen geschwächte Habsburgerreich zu attackieren: Er marschiert im Dezember 1740 mit seinen Truppen in Schlesien ein. Fünf Jahre älter als Maria Theresia war Friedrich II. bisher als schöngeistiger Freund der Muse bekannt. Aber wenn man von seinem Vater schon eine volle Staatskasse und ein hochmodernes Heer erbt, dann kann man damit auch seinen Ruhm mehren. Und so erobert er in zwei Monaten das weitgehend wehrlose aber durchaus reiche Schlesien.