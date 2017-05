Monarchin vom alten Schlag

Sie fand selbst keinen Ausweg aus dem Dilemma, dabei wurde ihr im Laufe der vier Jahrzehnte “die Krone immer mehr zur Last”. Hatte sie die Liebe ihrer Untertanen zu Beginn nötig, so verflüchtigte sich diese Gewissheit immer mehr. Ein Märchen ist das Klischee, dass das Volk und die Stände begeistert ihren Beitrag geleistet hätten zu den drei Kriegen und den Reformen. Sterbende Kinder, der zweite große Krieg von 1756 bis 1763 und vor allem der Tod ihres Mannes 1765 taten ein Übriges, um auf die Stimmung zu schlagen.

Doch das bedeute nicht, dass die Königin es an Entschlossenheit mangeln ließ. Alle zeitgenössischen Beobachter, Feinde wie Freunde, bewunderten ihre “Standhaftigkeit im Unglück”. Frömmigkeit und Gottvertrauen mögen dabei geholfen haben, aber auch ihr Metaziel, die Dynastie zu erhalten. Maria Theresia war eine Monarchin vom alten Schlag, die fest daran glaubte, dass dieses Erbrecht heilig war. Und das mitten in einer Zeit, wo die Ideen der Aufklärung und des Humanismus in Europa schon längst um sich griffen.

So werfen ihr Historiker heute vor, dass sie an Werten und Normen festhielt, die nicht mehr in die Zeit passten. Sie war gegen die Aufklärung mit ihrer Freigeisterei und konsequent bis hart an die Grenze zur Sturheit. Das Klischee von der uneitlen Herrscherin ist mit der historischen Wahrheit genauso wenig in Einklang zu bringen wie das der “Mutter der Nation”: Die Legende, wie Maria Theresia das Kind einer Bettlerin säufte, wurde auch bildlich zur Ikone - wohlgleich die Königin niemals überhaupt irgendein Kind gestillt hat.

Maria Theresia wurde nicht direkt nach ihrem Tod zur Ikone, sondern erst in den Jahrzehnten darauf: “Je mehr die Habsburgermonarchie an territorialer Ausdehnung verlor, desto großartiger und glanzvoller wurde das Bild Maria Theresias ausgemacht”, schreibt Barbara Stollberg-Rilinger. Am Ende ihres Lebens war von der Welt, in die sie 1717 geboten wurde, nicht mehr viel übrig: Rituale wurden nicht mehr ernst genommen, die Religion der Herrschaft hatte ihren Glanz verloren und mit dem drittrangigen Aufsteiger Preußen wurde die Großmacht Habsburg mehr als nur herausgefordert. Die Welt, in der ihre Regeln die richtigen waren, gibt es nicht mehr. “Ihre Tragik war, auf Normen zu bestehen, die kaum jemand mehr teilte”, urteil Barbara Stollberg-Rilinger.

