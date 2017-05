Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sie hielt sich das einfache Volk vom Leib

Denkmal von Maria Theresia von Österreich Sie war die einzige Frau unter den Herrschern des Hauses Habsburg und hatte einen schweren Start. Am Ende war sie hochgeachtet. (Foto: dpa)

Doch in den folgenden Kriegsjahren reicht der Konflikt erheblich weiter als nur um diese beiden Antipoden. In ganz Europa herrschen Kriege und es bildet sich ein ganzes Knäuel an Konflikten. Maria Theresias Habsburgerreich muss sich unter anderem auch gegen Bayern und Frankreich erwehren. Und sie schafft es: Indem sie innerhalb und außerhalb ihres Reiches Verbündete für sich gewinnt. Sie hätte den “Frieden von Aachen” schon eher als 1748 haben können, schlug aber das Angebot Friedrichs II. lange aus, weil sie Schlesien zurückhaben wollte. Dies sollte ihr aber nicht gelingen.

Schon während des Krieges wurde für Maria Theresia ersichtlich, dass ihr loses Staatengebilde im Hinblick auf seine altertümlich Bürokratie so nicht weiterexistieren konnte. Das Verhältnis zum Adel müsste sie aufs Spiel setzen, um vor allem die Finanzstruktur des Landes in den Griff zu bekommen. So packte die Königin mutige Reformen an. Nicht alles funktionierte reibungslos und es brauchte mehrere Anläufe, aber sie erfüllte diese Managementaufgabe ordentlich - erstrecht im Vergleich zu ihren männlichen Vorgängern.

Vor allem bei diesem Thema zeigte sich ihr Genie und ihre Fähigkeit, gute Berater auszuwählen und ihnen das Gefühl von Vertrauen zu vermitteln. Sowohl ihre zeitlichen Ressourcen als auch die finanziellen waren für die hohe Zahl an Herausforderungen sehr begrenzt. Dank ihres Charisma blieb sie “zeitlebens eine Virtuosin der Kommunikation”, wie die Historikerin Stollberg-Rilinger schreibt.

Die oft attestierte Zugänglichkeit für das einfache Volk ist hingegen ein Märchen. Das hielt sich Maria Theresia vom Leib. Genial war ihr Gefühl für Gratwanderungen im Rahmen einer vormodernen Tugendethik und ihre Fähigkeit, ein Europa umspannendes Kommunikationsnetz aufzubauen. Allerdings wuchs ihr Kontrollbedürfnis im Laufe der Jahre ins Unermessliche.

Was ihr dennoch nicht gelang - entgegen so manchen Mythos: Maria Theresia war nicht die Gründerin des modernen Staates. Diese neuartigen Herausforderungen konnte man mit einem autokratischen Politikstil nicht erreichen. Die Königin konnte bei allem Bemühen nicht wissen, wie es in den hintersten Ecken ihres Riesenreiches aussah. Und die Loyalität der lokalen Kräfte vor Ort war stets ungewiss. Vielleicht eine Lehre auch für die Autokraten von heute.