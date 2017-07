Anleitung zum Scheitern für Manager

Führungskräfte, so schreibt der Autor, müssen checks and balances akzeptieren, feedback junkies sein, für Transparenz ihrer Entscheidungen (und der der höheren Hierarchien) sorgen und sich Selbstbeschränkungen auferlegen. Andernfalls, so Wilken, droht die Höchststrafe: „Sie enzwickeln sich nicht mehr weiter, weil sie nicht mehr gehalten sind dazuzulernen, und scheitern so an vermeidbaren Fehlern!“ An der Stelle folgt die Anleitung zum Scheitern für machtbewusste Manager; die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchten:

Macht macht Meinung (nach Blaise Pascal). Streuen Sie im Betrieb, was Sie hören wollen.

Amtsautorität erspart lange Diskussionen. Besser zur Befehlsausgabe antreten lassen als einen Gedankenaustausch pflegen.

Sprechen Sie nur mit Ihresgleichen und Ihren direct reports. Wenn Leute darunter Ihnen etwas beibringen könnten, säßen die ja auf Ihrem Stuhl.

Ziehen Sie alle Entscheidungen mit positiver Außenwirkung an sich; Sie sind schließlich der Chef.

Wählen Sie Zufallsopfer, um Ihre Macht zu demonstrieren. Je unklarer Ihre Motive, desto größer die Furcht in Ihrer Umgebung und Ihre Macht.

Das „größte Glück der größten Zahl“ kann nicht das Motto Ihrer Mitarbeiterführung sein. Schwören Sie die Mannschaft ständig ein auf Blut, Schweiß und Tränen.

Feedback einzuholen ist etwas für schwache und unsichere Manager. Ihre Selbstsicherheit braucht das nicht.

Vorgesetzten ordnen Sie sich klug unter, so lange diese keine Schwäche zeigen. Mit peers machen Sie Deals zum gegenseitigen Machterhalt. Ihre Untergebenen halten Sie dagegen ständig in der Furcht des Herrn.

Strategie ist nur ein anderes Wort für Marschbefehl, der natürlich morgen neu ausgegeben werden kann, wenn sich etwas im Markt oder an Ihrer Interessenlag geändert hat.

Seien Sie jovial, kumpelhaft, zugänglich auf Betriebsfeiern; vielleicht erfahren Sie etwas über Kollegen oder Mitarbeiter, das Sie später gegen Sie verwenden können.

Sorgen Sie dafür, dass die Schuld für das Scheitern eines Projekts einem Mitarbeiter zugewiesen wird, der Sie unzureichend unterrichtet hat.

Vermeiden Sie zu große Klarheit in Ihren Anweisungen; die Leute können schließlich selber denken