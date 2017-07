„Ein enthält mehr Philosophie als Sachbücher“

Allerdings gelingt es Wilken aus mehreren Gründen nicht, sein Titel-Versprechen „Führen neu denken“ einzulösen. Einmal, weil er an einer ganzen Manager-Generation vorbei schreibt, die jetzt nach den Baby-Boomern vom Campus in den Chefsessel gelangt und an die Macht drängt. Junge Führungskräfte, die den Internetboom, die Globalisierung und die Digitalisierung des Alltags in vollen Zügen miterleben und in ihr Leben integriert haben, wird Wilken mit seinem Buch kaum begeistern und fesseln können. Dazu wirkt es einfach – und man muss sagen leider – zu altbacken und zu antiquiert.

Auch formuliert der Autor streckenweise recht sperrig und als Leser stellt man hin und wieder nach einigen Seiten Lektüre fest, dass eigentlich gerade nichts hängen geblieben ist. Schade um die vielen sehr guten Zitate, die hier wirkungslos verpuffen.

Und bei aller Liebe für adrett beschriebene und interpretierte Sprüche aus vergangenen Jahrhunderten: es fehlen Praxistipps für den modernen Führungsalltag, der heute vor ganz anderen Herausforderungen steht als noch in der Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit.

Dennoch ist „Führen neu denken„ von Bernd A. Wilken nicht nutzlos und durchaus eine Empfehlung wert. Vielleicht ist es nicht zu 100 Prozent relevant im Chef-Regal, aber es macht sich definitiv gut zum 50-jährigen Dienstjubiläum oder als Abschiedsgeschenk zum Ruhestand.

Eine gute Wahl ist es außerdem für abendliche Mußestunden bei einem Gläschen Rotwein vor dem Kamin. Und falls doch nicht, dann Sie sich bitte an die Aussage des französischen Wissenschaftlers Louis Pasteur, der einmal gesagt hat: „Eine Flasche Wein enthält mehr Philosophie als alle Sachbücher.“

Bibliografie

Bernd A. Wilken

„Führen neu denken. Management in Aphorismen“

Verlag R.G. Fischer

ISBN:9783830117445