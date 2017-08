 Chef-Gen entschlüsselt: Was macht einen guten Manager aus?

Albtraum Führung? Zum Haare raufen: Zwei von fünf neuen Führungskräften versagen innerhalb der ersten zwei Jahre. Die Ursache dafür liegt meistens in gravierenden Fehlern während der ersten Jahre. (Foto: Getty Images)

DüsseldorfWer den ersten Führungsjob übernimmt, begibt sich nicht selten auf unbekanntes Terrain zwischen Dienstvorschriften, Arbeitsrecht und Controlling. Überall lauern böse Fallen und es tauchen ständig unangenehme Überraschungen auf. Trotzdem haben viele Fachkräfte das Ziel, im Laufe ihrer Karriere eine Manager-Position zu erreichen. Doch nicht allen gelingt der Sprung in den Chefsessel: Wer nicht gut gerüstet und für den Job geeignet ist, geht schneller unter, als ihm lieb ist.

Die sieben Etappen des ersten Führungsjobs 1. Etappe Die erste Etappe widmet sich dem Aufbruch in die neue Führungsaufgabe. Es geht darum, sich nicht mit einem großen „Hurra” blindlings ins Abenteuer zu stürzen, sondern sich zunächst zu fragen: Bin ich bereit für die neue Führungsaufgabe?

2. Etappe Mit der Übernahme der Führungsrolle überschreiten Sie die Schwelle vom Mitarbeiter zur Führungskraft. Damit beginnt die zweite Etappe - und mit ihr das Abenteuer Führung. Sie sind nun bereit, allen Konsequenzen ins Auge zu schauen, die sich aus Ihrer in den folgenden Tagen und Wochen ergeben.

3. Etappe Mit der dritten Etappe ist die Schonzeit der ersten 100 Tage vorbei. Die ersten wirklichen Bewährungsproben stehen an. Sie lernen die Regeln einer neuen Welt kennen, suchen treue Gefährten, gewinnen Verbündete - und werden sich Feinde machen. Es lauern Gefahren, die es rechtzeitig zu erkennen gilt.

4. Etappe Die vierte Etappe widmet sich Ihrem Team, das Sie nun auf den Prüfstand stellen: Wer sind die Leistungsträger? Auf wen können Sie zählen? Ziel ist, ein schlagkräftiges Team zu formen, das an einem Strang zieht. Zugleich geht es darum, für die Mitarbeiter ein motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen.

5. Etappe Mit der fünften Etappe blicken Sie nach vorne. Nachdem Sie sich als Führungskraft freigeschwommen haben und mittlerweile das tägliche Geschäft beherrschen, richten Sie Ihr Augenmerk auf die Zukunft: Wie soll sich Ihr Bereich weiter entwickeln, wie kann er sich im Unternehmen erfolgreich positionieren? Hierzu stellen Sie einen Plan auf und mobilisieren die erforderlichen Kräfte, um ihn umzusetzen.

6. Etappe Nun passiert, was passieren muss: Nicht alles läuft nach Plan, früher oder später gibt es Schwierigkeiten und erste Rückschläge. In der sechsten Etappe sehen Sie sich mit eskalierenden Konflikten, Hiobsbotschaften und falschen Entscheidungen aus dem Management konfrontiert. Jetzt kommt es darauf an, die Rückschläge wegzustecken und die Schwierigkeiten souverän zu meistern.

7. Etappe Auf der siebten Etappe erwartet Sie ein wirklicher Härtetest. Das Unternehmen gerät in eine Krise. Sie hetzen von einer Krisensitzung zur nächsten, ein Klima der Verunsicherung breitet sich aus. Jetzt wird die Führungsaufgabe zu einer echten Herausforderung. Es zeigt sich, ob Sie auch in stürmischen Zeiten einen kühlen Kopf bewahren.

Quelle Mario Neumann, Abenteuer Führung - Der Survival Guide für den ersten Führungsjob, Campus Verlag, ISBN: 978-3-593-50251-9

Was überall auf der Welt leider sehr häufig passiert, beschreibt der Autor Mario Naumann in seinem Management-Buch „Abenteuer Führung“ ganz passend so: „Vielleicht klingt es absurd: Ein Couch-Potato soll nach sechs Monaten Training seinen ersten Marathon laufen, ein Norddeutscher zur kommenden Saison den Mont Blanc besteigen oder ein Landbewohner beim nächsten Urlaub in der Tiefsee tauchen. Doch mit genau solchen Situationen ist es vergleichbar, wenn ein Mitarbeiter seine erste Führungsaufgabe übernimmt", so der Experte. „Meist erhält er das Angebot überraschend und es fehlt die Zeit, sich darauf vorzubereiten.“

Wird der exzellente Ingenieur dann plötzlich Produktionsleiter und der Projektleiter unvermittelt zum Leiter einer ganzen Geschäftseinheit, ist die Gefahr sehr groß, den Überblick zu verlieren und schon nach wenigen Monaten zu scheitern.

Doch keine Angst, das Überleben in diesem Führungsdschungel kann durchaus auch gelingen, denn es gibt Fähigkeiten, die das erleichtern. Niemand wird von Ihnen verlangen, wie Indiana Jones oder Luke Skywalker den großen Helden zu spielen. Was erfolgreiche Manager in Deutschland von anderen Mitarbeitern unterscheidet, hat gerade das kalifornische Technologie-Start-up Good&Co, eine Tochter der Jobplattform Stepstone, herausgefunden. Für die Studie wurden 20.000 psychometrische Profile deutscher Fach- und Führungskräfte ausgewertet. Das Ergebnis: Im Vergleich zu ihren Kollegen haben Chefs und erfolgreiche Manager hierzulande einfach mehr Durchsetzungsvermögen (plus 16 Prozent) und setzen sich lieber dem Wettbewerb aus (plus 21 Prozent).

Das alleine schon hilft ihnen, überhaupt erst eine Führungsposition zu erreichen und ein Team auch in schwierigen Situationen motivieren zu können. Ein größeres Selbstbewusstsein (plus 27 Prozent) sorgt zudem dafür, dass Führungskräfte auch mit Rückschlägen gut umgehen können. Mit der Fähigkeit, andere zu überzeugen (plus 16 Prozent), schaffen sie es, ihren Verantwortungsbereich erfolgreich zu leiten und Steine aus dem eigenen Karrierepfad zu räumen.