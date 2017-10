 Disruptive Thinking: Wollen wir Dinge wirklich anders machen?

Der Autor Bernhard von Mutius lebt in Potsdam und ist Autor mehrerer Bücher über neues, vernetztes Denken und über die Schönheit der Einfachheit.

PotsdamDie Welt ist in Unruhe. Der Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft verläuft immer weniger stetig, immer weniger linear, dafür immer sprunghafter, zunehmend disruptiv. Der Potsdamer Zukunftsdenker und Unternehmensphilosoph Bernhard von Mutius hat diese Entwicklung nachgezeichnet und einen Weg skizziert, wie Menschen und Unternehmen sich darauf einstellen können. Der ist widersprüchlich und gerade deshalb zukunftsweisend. Er nennt es „Disruptive Thinking“. Das Denken, das der Zukunft gewachsen ist.

1. Buzzword „Disruption“: Wollen wir Dinge wirklich anders machen?

Ein Gespenst geht um in Europa. Und nicht nur dort: Die Disruption. Wir spüren, es geht nicht nur um Technologie. Es geht um einen sozialen und kulturellen Umbruch. Es geht um Existentielles. Vielleicht auch um Sinn. Doch wie können wir disruptive Entwicklungen denken? Finden wir überhaupt noch Zeit zum Denken im Handeln?

Sechs Entwicklungen, die die kommenden Jahre beherrschen Computing überall Mobile Geräte bieten ständigen Online-Anschluss. Dadurch ist die kontinuierliche und damit aktuelle, weltweite Information der Nutzer, auch in der Produktion und im Handel, möglich.

Internet der Dinge (IoT) Geräte tauschen untereinander und mit den Nutzern automatisch Infos aus. Etwa die Haushaltsgeräte mit dem Stromzähler, um die günstigsten Verbrauchszeiten herauszufinden.

3-D-Druck Die neuen Drucker können fast jedes dreidimensionale Objekt herstellen. Typische Materialien sind Kunststoffe, Kunstharze, Keramiken und Metalle.

Big Data Große Datenmengen, etwa aus dem IoT, von Social Media oder aus mobilen Geräten, werden automatisch analysiert und sind in Anwendungen eingebettet.

Intelligente Maschinen Sie lernen selbstständig und handeln entsprechend dem Trends zur Industrie 4.0. Die smarten Maschinen gelten als Technologie, die vorhandene Geräte weitgehend ersetzt.

Systeme mit Umgebungsdaten Sie erfassen, etwa via Sensoren, den Kontext der Nutzer und der Geräte und liefern ausgewählte Daten. Damit lassen sich zum Beispiel Sicherheitssysteme verstärken.

Auf den zahllosen Digitalisierungs-Events klingt das Wort Disruption gut. Viele finden es cool. Doch wer ein wenig hinter die Kulissen schaut, spürt im organisationalen Alltag eine ziemliche Verunsicherung, Ängste und viele Fragen: Sind wir überhaupt in der Lage, mitzuhalten mit Alphabet, Amazon & Co? Haben wir die geeigneten Leute dazu? Haben wir die richtigen Kompetenzen? Ist unsere Organisation mit ihrer altersschwachen IT darauf vorbereitet? Oder sind wir nicht voll damit ausgelastet, das laufende Geschäft zu meistern und den gestiegenen Druck halbwegs abzufedern? Eine Realität voller Widersprüche. Disruptive Thinking ist die Fähigkeit, mit diesen Widersprüchen produktiv umzugehen. Man könnte auch sagen: Es ist die Fähigkeit, sich nichts vorzumachen, Dinge anders zu machen und den Menschen wieder Mut zu machen.

2. Haben wir Nonkonformisten in den eigenen Reihen?

Viele kluge Zeitgenossen sind sich einig: Es fehlen Nonkonformisten in unseren Organisationen. Mitarbeiter, die in der Lage sind, gegen den Strom zu schwimmen. „Oft sind es gerade die Unangepassten, die das Neue in die Welt bringen“, schreibt Adam Grant im „Harvard Business Manager“ (5/2016). Und die Zeitschrift „Manager Seminare“ fordert in ihrer vorletzten Ausgabe in der Titelgeschichte: „Widersprüche kultivieren“. Genau darum geht es. Aber können wir das? Dürfen wir es? Haben wir es überhaupt gelernt?

Wir brauchen neue Kombinationen von scheinbar Gegensätzlichem – in unseren Geschäftsmodellen, in unseren Kernkompetenzen und vor allem in unseren Köpfen. Wir brauchen vorzügliche technologische Lösungen, die ebenso vorzüglich Kundenbedürfnisse befriedigen, die überraschend einfach und nachhaltig sind, die Wert schaffen und Freude bereiten. Wir brauchen interdisziplinäre Vernetzung, Experimentierfreude und zugleich funktionale Exzellenz und Konsequenz. Wir brauchen Explorer, Design Thinker, wagemutige Start-ups. Und wir brauchen zugleich Brückenbauer, Aussöhner, geduldige, langfristig denkende Strategen und langweilige Macher, die verlässlich daran arbeiten – „to get things done“. Wir brauchen eine neue Kombination von Technologie und Design, von Schnelligkeit, ungewöhnlicher Kreativität und großer Verantwortlichkeit. Das sind die wirklichen Herausforderungen dieser disruptiven Zeit. Und deshalb brauchen wir Disruptive Thinking.

3. Machen wir Widersprüche produktiv?

Disruptive Thinking ist die Disziplin, die Widersprüche produktiv macht – in den Köpfen wie in unseren Organisationen. Sie arbeitet mit Fragen und Spannungsfeldern. Sie versteht Dilemmasituationen. Disruptive Thinking hilft, sich in andere, fremde Positionen hineinzuversetzen, in die Rolle des Angreifers zu schlüpfen, Routinen zu brechen und das eigene Geschäftsmodell in Frage zu stellen. Mit einem Wort: Es stärkt die Innovationsfähigkeit.

Disruptive Thinking hilft den Querdenkern und Erneuerern aber auch, sich in die Lage derer hineinzuversetzen, die in der Organisation mit mühsamen Routinetätigkeiten, mit dem Abarbeiten von laufenden Projekten, mit der Optimierung von Prozessen, kurz mit dem „Exploite“ beschäftigt sind. Es hilft ihnen, diese Kolleginnen und Kollegen in ihrer Arbeit zu unterstützen, also eine Brücke von der neuen Organisation in die alte zu schlagen, damit es die Organisation nicht zerreißt. Disruptive Thinking ist vorbeugende schöpferische Störung – mit dem Ziel, unheilvolle Zerstörungen abzuwenden und in der Organisation neues, kreatives Vertrauen zu fördern.