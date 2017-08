Ein gut gelaunter Mitarbeiter ist produktiver als einer, der ständig mies drauf ist. Was das mit Katzenvideos und Führungskräften zu tun hat, erklärt der Diplom-Psychologe Nico Rose. (Foto: Getty Images)

GüterslohNico Rose ist Führungskraft im Vorstandsstab Personal eines internationalen Medienkonzerns. Der Experte für „Positive Psychologie“ ist zudem als Coach und Speaker aktiv. In einem Gastbeitrag, den er für unser Businessnetzwerk Leader.In geschrieben hat, beschäftigt sich Rose mit emotionaler Ansteckung – dem Phänomen, wenn Menschen Gefühle und Emotionen anderer übernehmen. Vor allem im Berufsleben spielt das eine große Rolle, denn hier gibt der Boss häufig die Richtung vor. Schlechte Stimmung, die von ihm ausgeht, strahlt direkt auf die Angestellten aus. Hat der Vorturner üble Laune, kann die Belegschaft kaum heiter und motiviert sein. Natürlich funktioniert dieses Prinzip auch andersherum. Wie Chefs sich dieses Prinzip zunutze machen, erklärt Nico Rose.

Es geht mir ja nicht um Katzenvideos an sich, sondern um das, was sich „aktives Emotionsmanagement“ (für Führungskräfte) nennt. Ich betone immer wieder gerne, dass Führungskräfte nicht nur für ihre eigenen Emotionen verantwortlich sind, sondern durch „emotionale Ansteckung“ (zum Teil) auch für jene ihrer Mitarbeiter.

Viele Führungskräfte leisten, gemessen am Arbeitspensum, der körperlichen Belastung und dem begleitenden Ausmaß an Stress, Hochleistungssport. Allerdings hat man als Manager in der Wirtschaft im Gegensatz zu Sportlern keine Off-Season, wenn man mal von einigen Wochen Urlaub, in denen häufig auch noch durchgearbeitet wird, absieht.

Die Arbeitstage sind regelmäßig geprägt von einem Meeting-Marathon, man hetzt von einer Besprechung zur nächsten, muss sich ständig in neue Themen einfinden und mit unterschiedlichsten Menschen „gut klarkommen“.

Achtsamkeit am Arbeitsplatz Machen Sie nur eine Sache Im Arbeitsleben liegen für viele Menschen die größten Herausforderungen des Alltags. Umso wichtiger ist es, dort achtsam zu sein. Konzentrieren Sie sich nur auf eine Sache! Vermeiden Sie Multitasking und entschließen Sie sich, Ihre Aufmerksamkeit voll und ganz der jeweiligen Tätigkeit zu widmen, egal, wie profan sie Ihnen auch erscheinen mag. (Quelle: Jan Thorsten Eßwein, Achtsamkeitstraining)

Halten Sie Pausen ein Machen Sie Pausen, in denen Sie wirklich regenerieren? Natürlicherweise pendelt unser Organismus zwischen Phasen von Aktivität und Ruhe. Wenn Sie eine Katze oder einen Hund beobachten, können Sie diese Zyklen deutlich erkennen. Beim Menschen sinken gerade am frühen Nachmittag die für Wachheit zuständigen Hormone ab. Um diese Zeit zu ruhen oder langsamer zu werden ist also eine ganz natürliche Regung. Akzeptieren Sie die Tatsache, dass Sie Erholungspausen brauchen. Bemerken Sie Ihr Bedürfnis nach Ruhe, und erforschen Sie verschiedene Strategien, um dem gerecht zu werden. Gönnen Sie sich einmal am Tag eine echte Pause.

Gehen Sie mal raus Verlassen Sie außerdem während der Mittagspause Ihren Arbeitsplatz, um zu essen, bewegen Sie sich an der frischen Luft, nehmen Sie sich eine kurze Zeit, um für sich zu sein. Sie werden sehen, dass Sie nach einer solchen Pause auch wieder leistungsfähiger sind.

Minus-10%-Modus Einen Gang zur Toilette kann Ihnen niemand verwehren. Nutzen Sie diese alltägliche Gelegenheit für eine kleine Gehmeditation im Minus-10%-Modus. Ihr Zielort ist ein (fast) perfekter Übungsraum: Sie sind dort ganz für sich und keiner wird Sie stören, wenn Sie ein paar Minuten verweilen. Machen Sie eine „Atempause“ oder eine kurze Körperübung im Stehen. Es kann erfrischend sein, sich im Anschluss das Gesicht oder die Unterarme zu waschen.

Tun Sie sich Gutes Auf Ihre körperlichen Bedürfnisse zu achten ist wichtig, um die Verbindung von Körper und Geist wiederherzustellen. Geben Sie insbesondere Ihren Grundbedürfnissen wie Hunger, Durst oder dem Drang, zur Toilette zu gehen, eine hohe Priorität.

Holen Sie sich Hilfe Andauernde Spannungen und Konflikte mit dem Chef oder Kollegen können eine starke Belastung für die körperlich-seelische Gesundheit darstellen. Scheuen Sie sich nicht, in einer solchen Situation die professionelle Hilfe eines Coachs oder Mediators in Anspruch zu nehmen.

Natürlich läuft in Meetings nicht immer alles glatt. Verhandlungen enden zuweilen ergebnislos, Mitarbeitergespräche bleiben gelegentlich unter den Erwartungen, der Dialog mit dem eigenen Vorgesetzten ist nicht immer eine Massage für die Seele. Hier besteht die Gefahr, dass sich schlechte Schwingungen über den Tag ansammeln und ein Eigenleben entwickeln. Das klingt zunächst esoterisch, hat jedoch eine handfeste empirische Grundlage. Denn schlechte Stimmung verbreitet sich wie Schnupfen.

Die Sozialpsychologie kennt das Konzept der „emotionalen Ansteckung“. Menschen sind demnach Herdentiere und unsere Zugehörigkeit zur Gruppe hängt auch davon ab, wie gut wir uns in die Gefühle unserer Mitmenschen einfinden können. Ohne dass wir uns dessen bewusst sind, beeinflussen unsere Emotionen die Gefühle jener Menschen, mit denen wir interagieren – und gleichzeitig werden wir von ihnen beeinflusst.

Wie das funktioniert? Unser Gehirn simuliert vor allem auf Basis der Körpersprache und Mimik, wie es sich anfühlen würde, das zu fühlen, was der Gegenüber gerade fühlt (und umgekehrt). Diese Simulation wirkt auf unser tatsächliches Empfinden zurück. Wer jemals mit Tränen in den Augen oder auch „superheldenstark“ einen Kinosaal verlassen hat, weiß um die Wucht dieses Phänomens. Wer einmal mit echten Menschen mitgeweint hat oder einem Gruppen-Lachflash erlegen ist, umso mehr.