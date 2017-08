Die „Not-To-Do-Liste“

Ihre „Not-To-Do-Liste“ beschreibt leider sehr eindrücklich die doch oftmals vorherrschende Recruitingpraxis vieler Unternehmen, die sich den Superkandidaten zum Schnäppchenpreis wünschen.

Sie haben ihre Zielgruppe nicht eindeutig definiert, verstehen nicht, wie sie wirklich ‚tickt‘ und wie und wo sie kontaktiert werden will. Sie haben sich noch nie explizit damit beschäftigt, was sie als Arbeitgeber wirklich auszeichnet und im Vergleich zum Wettbewerb besonders macht. Sie formulieren auf Basis jahrzehntealter Stellenbeschreibungen Mainstream-08/15-Stellenanzeigen so nichtssagend, dass sie niemanden hinterm Ofen hervor locken. Sie schmücken ihre Ausschreibungen mit möglichst vielen Maximalanforderungen an potenzielle Bewerber und vergessen dabei, dass der Beste nicht immer auch der Richtige ist. Sie erwarten stets den Branchenprimus nach dem Motto ‚das Beste ist gerade gut genug für uns‘ und übersehen, dass die Passung von Job & Mensch nicht nur von Noten und akademischen Titeln abhängt. Sie achten im Auswahlverfahren akribisch darauf, wie sich ein Bewerber ‚verkauft‘ und vergessen dabei, dass auch sie als Arbeitgeber im Rampenlicht stehen und überzeugen müssen. Sie stellen im Interview stereotype Fragen und achten lediglich auf die Skills, die der Bewerber für die ausgeschriebene Vakanz benötigt, ohne den ganzen Menschen und sein Potenzial zu erkennen. Sie behandeln in der Kommunikation Bewerber wie Dienstleister, indem sie weder Eingangsbestätigung noch Zwischenbescheid senden und sie im Prozess viel zu lange im Dunkeln lassen. Sie verschleiern die Realität im Unternehmen und verhindern damit, dass Bewerber entscheidungsrelevante eigene Eindrücke vom Arbeitsgebiet und von Kollegen sammeln können. Sie versenden unpersönliche und nichtssagende Bewerberabsagen und übersehen, dass dies vielleicht der Anfang einer sehr wertvollen Geschäftsbeziehung in der Zukunft sein könnte.

Was lässt sich nun mitnehmen aus dieser Aufzählung? Machen die Unternehmen weiter bisher, kommt es wohl zu einer klassischen Lose-lose-Situation. Dabei verlieren die Firmen qualifizierte Interessenten mit wertvollem Potential. Und die abgelehnten Bewerber büßen ein Stück ihrer Motivation und sowie die gute Meinung vom Unternehmen ein, dessen Image darunter leidet. Oder anders gesagt: „Je kleiner das Angebot auf dem Personalmarkt wird“, so schreibt Herrmann in ihrem Buch, „desto sorgfältiger sollten Unternehmen ihre Recruitingprozesse gestalten und Interessenten vom ersten Kontakt an als kostbares Gut behandeln.“

Künftig kann es also nicht mehr nur darum gehen, den Besten oder Richtigen zu finden, sondern vielmehr Interessenten das Beste und Richtige anzubieten, um so das am Markt vorhandene Potential bestmöglich für das eigene Unternehmen zu gewinnen.