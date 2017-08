 Erfolgreich Bewerber vergraulen: In zehn Schritten zum perfekten Fachkräftemangel

Unternehmen verschwenden auf der Suche nach Talenten unnötig wertvolles Potential. (Foto: Getty Images)

BonnDeutschland gehen die Arbeitskräfte aus. Aktuellen Prognosen zufolge sinkt die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter von heute rund 50 Millionen bis zum Jahr 2050 auf 26,5 Millionen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Fachkräften immer weiter an – erst am Dienstag machte eine Meldung vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) die Runde, wonach die deutsche Wirtschaft gerade so viele Jobs anbietet wie nie zuvor.

So gab es im zweiten Quartal bundesweit rund 1,1 Millionen offene Stellen. Damit wurde der im ersten Vierteljahr erreichte alte Höchststand um 35.000 übertroffen. In Westdeutschland waren 938.000 Jobs zu vergeben, im Osten 261.000.

Welche Management-Fehler fatal für Firmen sein können Fehler eins Frühwarnsignale, z.B. für Markt- oder technologische Veränderungen, werden nicht wahrgenommen oder sogar aktiv verdrängt.

Fehler zwei Regulatorische und politische Einflüsse auf die künftige Unternehmensentwicklung werden systematisch unterschätzt.

Fehler drei Markt- und Kundenveränderungen werden im Vorstand nicht (hinreichend) analysiert und diskutiert.

Fehler vier Geschäftsmodelle werden nicht kritisch reflektiert.

Fehler fünf Man hält zu lange an traditionellen (und bislang erfolgreichen) Vorgehensweisen fest.

Fehler sechs Es mangelt an Mut, gegen die herrschende Meinung zu argumentieren.

Fehler sieben Bei spürbaren Veränderungen wird zu zögerlich gehandelt, man ergeht sich in Aktionismus und Effekthascherei "auf der Bühne" ohne konkrete Maßnahmen.

Fehler acht Es fehlt eine klar und überzeugend kommunizierte Veränderungsvision und Strategie.

Quelle Umfrage unter Partnern von Roland Berger Strategy Partners. Zitiert in „Gute Führung“ von Burkhard Schwenker und Mario Müller-Dofel. Erschienen 2012 bei BrunoMedia Verlag.

Unternehmen müssen ihren Bewerbern deshalb künftig mehr bieten als ein gutes Gehalt, eine sichere Stelle und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Das Zauberwort heißt Lebensqualität. Und Lebensqualität bedeutet: gutes Arbeiten. Und vor allem: flexibles Arbeiten. Doch bis es überhaupt soweit ist, dass der passende Kandidat zur Einarbeitungsphase auf der Matte steht, werden von den Unternehmen schon im Bewerbungsprozess gravierende Fehler begangen.

Ein Beispiel aus meinem Freundeskreis: Ein junger Mann bewirbt sich auf eine leitende Position und führt ein gutes und ausführliches Bewerbungsgespräch mit dem Unternehmen. Doch dann folgen mehrere Wochen der totalen Funkstille. Auf eine freundliche Nachfrage per E-Mail kommt keinerlei Reaktion. Erst über Umwege erfährt der Mann, der noch immer auf Rückmeldung wartet, ob er im Bewerbungsprozess die nächste Stufe erreicht hat, dass die Stelle schon längst besetzt und auch ein Stellvertreter für den neuen Posten gefunden ist. Man muss kein Experte sein, um sich vorstellen zu können, wie enttäuscht der junge Mann nun ist. Ob er sich nochmal bei der Firma bewerben wird? Und kann er seinen Kollegen und Freunden dazu raten, dort zu arbeiten?

Leider kein Einzelfall: Mehr als 30 Prozent aller Stellenbesetzungen laufen schief: Das beschert dem Unternehmen einen deutlichen Verlust und dem ausgewählten Bewerber eine frustrierende Etappe auf seinem Berufsweg.

Die zehn blödesten Fehler, die Unternehmen in diesem Prozess machen können, bringt Brigitte Herrmann auf den Punkt. Sie war mehr als 15 Jahre selbständiger Headhunter auf Spezialisten-, Führungs- und Top-Level-Ebene und hat sich auch als Autorin einen Namen gemacht. Ihr 2016 im Wiley-Verlag erschienenes Wirtschafts-Sachbuch „Die Auswahl“ haben wir hier für Sie ausführlich rezensiert.