 Gastbeitrag zu Agilität: Warum es traurig ist, dass Ihr das erst jetzt versteht!

Durch die Digitalisierung stehen ganze Branchen vor der Herausforderung, sich neu zu erfinden. Aber war das nicht schon immer so? Ein Kommentar.

KoblenzJeder spricht über Agilität, doch was beutetet das in der Praxis? Wie funktioniert das - und wo sind die Fallstricke? Management-Querdenker Dominic Multerer baute als Interim-Business Unit Director u.a. das erste konzernweite agile Team bei einem Kunden auf. In seinem Gastbeitrag, den er für unser Businessnetzwerk Leader.In geschrieben hat, erklärt der Marketing-Experte, warum wir eigentlich gar keine neuen Buzzwörter brauchen - und was stattdessen gefragt ist.

Es geht immer um gesunden Menschenverstand – gepaart mit einem Gespür für den Kunden. Was möchte er? Was will er? Wie kann er besser werden oder seine Produkte und Dienstleistungen passgenauer am Markt etablieren? Für mich ist das Wort Agilität eins dieser tollen Buzzwörter der letzten Jahre, denn die Arbeitsweise und Haltung, die damit gemeint ist, sollte eigentlich in jedem Unternehmen schon seit Jahrzehnten verankert sein. Traurig, dass es nicht so ist. Irgendwie wurde das verpennt.

Wieso sprechen wir über Agilität? Gibt es eine Notwendigkeit?

Getrieben von Digitalisierung und den sogenannten disruptiven Innovationen stehen Branchen und einzelne Unternehmen mehr denn je vor der Herausforderung, sich neu zu erfinden. Wow, Weltwunder. Leute, das war schon immer so! Nur jetzt geht es schneller. Klassische Management-Arbeitsweisen müssen abgelöst werden: festgelegte Strategien, Strukturen und Prozesse für gleichbleibende Herausforderungen – das funktioniert nicht mehr. Kundenanforderungen verändern sich heute rapide, Innovationen werden schneller marktreif, Märkte werden komplexer, was bedeutet, dass man pro-aktiv sein muss.

So brechen Sie erfolgreich Regeln Prinzip Schockierend Beim Prinzip „Schockierend“ im Sinne von „polarisierend“ geht es nicht nur um den Bruch mit gewohnten Konventionen im Bereich der Kommunikation einer Branche. Es geht um einen schmalen Grat zwischen tolerierter Grenzüberschreitung und gesellschaftlich geächtetem Verhalten. Wer polarisieren will, zielt auf einen Erregungszustand bei der Zielgruppe. Der kann durch Freude, Glück, Liebe, Ekel, Wut oder Ähnliches ausgelöst werden. Die Aktion berührt unser tiefstes Innerstes. Der Mechanismus, der zum Einsatz kommt, läuft so ab: Es passiert etwas völlig Überraschendes, das ganz und gar nicht zum Umfeld passt. Die Aktion oder das Motiv provoziert. Das Erfahrene muss verarbeitet werden. Es beschäftigt einen nachhaltig und länger. Dadurch wird eine sehr hohe Aufmerksamkeit erzielt. Bei Wiederholung besteht ein großer Wiedererkennungswert. (Quelle: Dominic Multerer, Marken müssen bewusst Regeln brechen, um anders zu sein) Prinzip Unberechenbar Das Prinzip „Unberechenbar“ trägt den Regelbruch bereits in sich. Alles, was nach den Regeln geschieht und läuft, ist berechenbar. Die Kunst, „unberechenbar“ als positive Eigenschaft einer Marke darzustellen, besteht in der Wahrung des Vertrauens. Daher ist „unberechenbar“ im Sinne von unterhaltender Überraschung zu verstehen, wie sie sich zum Beispiel in einem freudigen „Oh, das hätte ich aber nicht erwartet!“ ausdrückt. Das Prinzip dient dazu, über Aufmerksamkeit Relevanz zu schaffen. Im Augenblick des Staunens kommt ein Dialog mit der Zielgruppe zustande. Die kommunizierte Botschaft sorgt dafür, dass sich die Zielgruppe mit der Marke oder dem Produkt auseinandersetzt; und die Botschaft kommt dabei immer wieder neu und immer wieder unerwartet rüber, ist aber immer wieder „typisch“. Prinzip Maximal Wofür steht „maximal“? Reflektieren Sie einen Moment. „Maximum“ steht für das Absolute, das Extreme, das Größte, das Bedeutendste und das Unüberbietbare. Denken Sie dabei groß! Kleines Denken schränkt ein. Maximales Denken und Handeln dagegen beinhalten das Überwinden von Grenzen. Sie müssen Regeln brechen. Wenn Sie das Maximalprinzip anwenden, es leben wollen, beginnen Sie damit, einen Abstand zwischen sich und dem Wettbewerb

aufzubauen. Vermeiden Sie Stillstand. Stillstand bedeutet Rückschritt. Prinzip One step ahead Wenn man sich entschließt, anders zu sein als alle anderen, erfordert dies die innere Bereitschaft dazu. Dieser Schritt zieht mindestens einen, wenn nicht gar mehrere Regelbrüche nach sich. Halbherzigkeit ist wenig hilfreich! Sie verursacht sogar mehr Schaden als Untätigkeit. Sie brauchen Mut und ein breites Kreuz, wenn Sie als Erster in Ihrer Branche etwas anders machen. Setzen Sie eindeutig und konsequent alles um, was Sie ab jetzt anders machen

möchten, damit Sie sich vom Markt abheben – eben indem Sie ihm „einen Schritt voraus“ sind. Das Prinzip „One step ahead“ beschreibt einen ständigen Prozess.

Stillstand ist der Tod! Beobachten Sie immer wieder Ihren Markt. Der Markt wird Sie ebenfalls beobachten und bei Erfolg kopieren wollen. Behalten Sie im Kopf: Der Schnelle frisst den Langsamen. Marktführer können Sie nur werden, wenn Sie „one step ahead“ sind. Prinzip Geiler Content Geiler Content oder guter Inhalt. Klingt simpel, wird jedoch eher selten erreicht. Geiler Content geht mitten ins Herz. Er berührt einen. Oft bedarf es kaum Worte, um zu verstehen, was ausgedrückt wird. Wenn Sie verstanden haben, wer Sie sind, was Menschen bewegt, wie Sie Menschen erreichen und wo Sie Menschen erreichen, werden Sie auch für Ihre Zielgruppe relevant. Interessieren sich die Menschen wirklich und intensiv für Ihre Marke und für Ihr Produkt, dann haben Sie geilen Content, über den man spricht. Prinzip Wissen ist Wissen ist Macht, heißt es im Volksmund. Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Wissen wirkt sich auf Entscheidungsprozesse aus, und zwar in unterschiedlicher Weise. Ich muss meinen Markt, mein Umfeld, in dem ich agieren möchte, genau beobachten. Dabei ist ein Blick „über den Gartenzaun" hilfreich. Ein Blick auf andere Branchen weitet den Blick für andere und neue Ideen im eigenen Geschäftsumfeld. Auch Kunden gilt es zu beobachten und wahrzunehmen. Der Kunde verrät uns, was er wünscht, was er liebt, was er mag, was ihm hilft, wie er denkt, wie er fühlt, wie er lebt. Ebenso erzählt uns der Kunde, was er hasst, was er ungern erlebt, was ihn abstößt, was seine Sorgen sind und seine Nöte. Der Kunde erzählt uns Geschichten von seinen Erlebnissen, Erfahrungen, Enttäuschungen und Freuden. All das erfahren wir, wenn wir uns Zeit für den Kunden nehmen und ihm zuhören. Mit den Schilderungen unseres Kunden können wir unser eigenes Wissen ergänzen. Neben Vision und Mission fehlt noch eine entscheidende Komponente, um mit diesem kombinierten Wissen Regeln brechen zu können, um anders zu sein und uns damit zu differenzieren. Es ist Mut. Ohne den Mut, meine Vision in eine Mission umzusetzen, bleibe ich bei der Theorie. Dann wird Wissen zur Ohnmacht. Mit Mut wird Wissen zu Macht!

Wenn Unternehmen darüber sprechen, nun agil arbeiten zu wollen, bedeutet das aus meiner Sicht nichts anders als: „Wir achten auf den Markt (Wettbewerber), sprechen mit Kunden, Mitarbeitern, Interessenten und bringen all das umgehend ins Produkt ein - und passen, wenn notwendig, das Geschäftsmodell an.“ Und das ist auch korrekt. Aus meiner Sicht braucht es dafür kein Buzzword wie Agilität, jede Führungskraft sollte dies bereits im Blut haben und seine Mitarbeiter dafür sensibilisieren.

Agilität meint einen konstanten Wandel und schnelle Anpassungsfähigkeit. Es ist nichts anderes als der Wunsch, dass Teams eigenverantwortlicher in definierten Rahmenbedingungen arbeiten - selbstständig und schnell Entscheidungen treffen, somit kurze Planungs- und Umsetzungszyklen das Ergebnis sind, woraus unmittelbare „agile“ Anpassungen für den Markt oder die Prozesse resultieren.

Mittelstand und Konzerne versuchen nun diesen Weg zu gehen, weil verstanden wurde (durch disruptive Innovationen), dass man zu träge war und den Blick weg von Hierarchien und gleichbleibenden Anforderungen hin zum Kunden, schlanken Prozessen und sich verändernden Marktanforderungen richten muss. „Das haben wir schon immer so gemacht“ ist kein Argument. Das erfordert in starren Strukturen radikales Umdenken und nicht immer macht man sich damit Freunde.

Positives Beispiel: Hilti

Mein Opa war Fliesenleger, oft war ich als Kind mit auf der Baustelle und kann mich erinnern, wie ich mit den Hilti-Schlagbohrern Radau gemacht habe. Der bekannte Hersteller für Bohrmaschinen beobachtete seine Kunden und stellte fest, dass eines ihrer Hauptprobleme darin bestand, dass sie die Arbeit unterbrechen mussten, wenn an einer Baustelle die entsprechende Gerätschaft fehlte.

Mit dem Thema Verfügbarkeit als Aufhänger entwickelte Hilti ein Open Fleet Management System. Was das ist? Hier können die Kunden das benötigte Material mieten – sogar im Abo-Modell. Um diese Neuerung durchsetzen zu können, musste man in andere Bereiche eingreifen. Das Geschäftsmodell als System.

Meiner Überzeugung nach ist es wichtiger, Märkte und Geschäftsmodelle zu verstehen und zu entwickeln, als in einer Branche seit 20 Jahren aktiv zu sein. Das ist oftmals sogar eher hinderlich. Wenn ich meine Kunden aus der Chemie, Hotellerie, Medienbranche, dem Verlagswesen oder Automotive etc. betrachte (und analysiere), geht es am Ende immer um Märkte, Herausforderungen, Herangehensweisen, gute Ideen und deren Umsetzung.

Deshalb mein Appell: Wenn Sie zum Beispiel Bohrer vermieten möchten, dann denken Sie darüber nach, eine Person von einem Streamingdienst wie Amazon prime, Netflix oder Spotify einzustellen. Diese Leute kennen das Geschäftsmodell „Abo-Service“ und wissen, wie es modern aufgebaut wird.

Die TOP 5: Worauf ist zu achten - und welche Fallstricke gibt es?