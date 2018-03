Gastbeitrag zu Schlagfertigkeit Wie Sie im Vorstellungsgespräch die Konkurrenten ausstechen

Wenn Sie es geschafft haben, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, haben Sie etwas richtig gemacht. Aber noch ist es zu früh, sich auf diesem ersten Erfolg auszuruhen.

DüsseldorfMatthias Pöhm ist Rhetoriktrainer aus der Schweiz und coacht Top-Kräfte aus Politik und Wirtschaft für ihre öffentlichen Auftritte. Er veranstaltet das härteste und teuerste Rhetorik-Seminar Europas, bei dem die Teilnehmer vor über 100 Zuschauern sprechen müssen und ist gefragter Speaker auf Kongressen. Er bereitet Führungskräfte und Topmanager im Einzelcoaching für ihr Bewerbungsgespräch vor. Für unser Businessnetzwerk Leader.In hat er diesen Gastbeitrag geschrieben. Die besten Tricks zum Auftritt und gegen Knoten in der Zunge.

Wenn Sie es geschafft haben, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, haben Sie etwas richtig gemacht. Ihre Qualifikationen und Ihr Lebenslauf haben auf Sie neugierig gemacht. Aber noch ist es zu früh, sich auf diesem ersten Erfolg auszuruhen. Auf demselben Stuhl, auf dem Sie jetzt sitzen, nehmen mindestens fünf andere Mitbewerber ebenfalls Platz – und Sie müssen in den nächsten Minuten beweisen, dass Sie für den Job besser geeignet sich als diese vier anderen.

Kann ein noch so guter Personalchef innerhalb einer halben Stunde wirklich feststellen, wie es um Ihre fachliche Kompetenz bestellt ist und ob Sie der oder die Richtige für den Job sind? Ganz sicher nicht. Es geht hier nur um den Eindruck, den Sie von sich vermitteln. Und den haben Sie selbst in der Hand, wenn Sie sich richtig vorbereiten.

Das passende Outfit

Abhängig von dem Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben, ist ein Anzug oder ein Kostüm längst nicht mehr das Nonplusultra bei der Vorstellung. Im schlimmsten Fall wirken Sie damit sogar etwas altmodisch. Suchen Sie online nach Mitarbeiterfotos - auf der Unternehmensseite, aber auch auf Seiten wie Linkedin oder Xing. Das gibt einen guten Anhaltspunkt für den herrschenden Dresscode. Bei einem Start-up sind Sie casual besser beraten, bei einem Unternehmensberater nach wie vor mit klassischem Auftreten.

Warum nicht auch einmal im Vorfeld bei dem Unternehmen vorbeischauen und einen Blick auf die Mitarbeiter werfen? Die angemessene Wahl der Kleidung beweist Ihr Urteilsvermögen und auch, dass Sie Ihren künftigen Arbeitgeber bestens repräsentieren können.

Intensive Recherche

Es sollte selbstverständlich sein, dass Bewerber die Webseite des potentiellen Arbeitgebers gründlichst studiert haben. Erstaunlicherweise zeigt sich allerdings in der Realität, dass dies sehr oft vernachlässigt wird. Personaler ärgern sich darüber, wenn sich auf Nachfrage herausstellt, wie wenig Sie im Grunde von der Firma wissen, bei der Sie sich doch so gerne einbringen würden. Damit vergeuden Sie deren Zeit und Ihre Chance.

Die Dos and Don'ts bei der CEO-Bewerbung Kompetenzen Das Auflisten gleichförmiger Kompetenzkataloge wie "strategisch, analytisch, zupackend, führungs- und verhandlungsstark" in der schriftlichen Bewerbung ist in Wirklichkeit ermüdend, weil nichtssagend, das unreflektierte Befolgen der allgegenwärtigen Empfehlung, sich in der mündlichen Bewerbung "gut zu verkaufen", ist dagegen sogar gefährlich. (Quelle: Jügen und Nane Nebel, Die CEO-Bewerbung - Karrierebeschleunigung ohne Netzwerk und Headhunter) Dokumente Unsere Erfahrung hat uns gezeigt: Drei Kurzdokumente - eine "Executive Summary" Ihres Lebenslaufes, eine Darstellung Ihrer "Beiträge zum Geschäftserfolg" und ein kurzes, nicht besonders persönlich gestaltetes Anschreiben - sind Ihre Eintrittskarte zum Vorstellungsgespräch. Karrierefalle Karrierefalle Nummer eins dürfte der Glaubenssatz sein: "Guter Manager werden angesprochen - sie sprechen nicht selbst an!". "In Schönheit sterben" muss nicht gleich die unerwünschte Folge solch vornehmer Zurückhaltung sein. Aber ganz sicher bezahlen Manager solche bisweilen dünkelhafte Reserviertheit mit deutlich weniger Karriereoptionen, als sie ihren kontaktfreudigeren Konkurrenten geboten werden. Businessnetzwerke Jobbörsen und Businessnetzwerke halten für Manager nicht, was sie versprechen! Verlassen Sie sich nicht darauf anzunehmen, Unternehmen würden in großem Umfang versuchen, die erfolgsentscheidenden C-Level-Positionen zu besetzen, indem sie die in Masken gepressten CV-Profile nach möglicherweise Passendem durchforsten. Fußball In der Welt der Unternehmen ist es wie im Fußball: Am Ende zählen nur die geschossenen Tore! Das sollten Sie im Kopf behalten, wenn Sie das nächste Mal im Interview für eine neue Position sind oder Ihre Unterlagen aufbereiten: Für das bloße Tätigwerden wird der Manager nicht bezahlt. Erfolge Zeigen Sie, mit welchem Aufwand, welcher Methode Sie Ihre Erfolge erzielen konnten – das schmückt Ihre Performancedarstellung, denn nach Thomas Edison ist Erfolg nur ein Prozent Inspiration, aber zu 99 Prozent Transpiration! Charakter Sparen Sie sich die Darstellung Ihrer charakterlichen Eigenschaften oder Kompetenzen - wenn überhaupt - für das persönliche Gespräch auf und erhöhen Sie die Seriosität Ihrer schriftlichen Unterlagen durch weitgehenden Verzicht auf die vorgestanzten, selbstetikettierenden Lobhudeleien, etwa Sie seinen durchsetzungsstark, analytisch und strategisch. Sie, 23, sucht Oft entfalten zutreffende, aber abstrakte Begriffe erst ihre volle Wirkung, wenn sie aufgefächert werden in ihre inhaltlichen Bestandteile: So, wie aus "Sie, 23, sucht..." dann "Weiblich, ledig, jung sucht..." wird und damit eine ganz andere emotionale Kraft und Anschaulichkeit ausgedrückt wird, wird aus dem sehr pauschalen "international" durch die Auffächerung in "Skandinavien, Südosteuropa sowie Middle East" etwas Konkretes, Anschauliches und Überzeugendes. CV-Aufbau Bauen Sie Ihren CV retrograd - rückwärts-chronologisch - auf. Bei zeitlich aufsteigendem Aufbau würde er schon auf den ersten Blick veraltet wirken. Die aus dem retrograden Aufbau resultierenden Nachteile lassen sich mehr als ausgleichen durch nach sachlichen Kriterien geordnete, zusätzliche Executive-Summary-Versionen. Wer die Wahl hat,... Unternehmen sind fast so unterschiedlich wie Menschen. Sie wenig, wie Sie die meisten heiraten würden, so wenig sinnvoll ist es, für die meisten Unternehmen arbeiten zu wollen. Es führt also kein Weg daran vorbei, mit einer respektablen Anzahl von Unternehmen Erstgespräche zu führen, um herauszubekommen, wer zu Ihnen passt: Nicht "Wer die Wahl hat, hat die Qual", sondern "Nur wer die Wahl hat, hat keine Qual."

Dabei können Sie gerade hier sehr einfach punkten. Sie sollten nicht nur alles, was die Webseite verrät, aus dem Ärmel schütteln können, sondern auch recherchieren, was anderswo über die Firma in Erfahrung zu bringen ist. Wenn dann die Frage auftaucht, was Sie über die Firma wissen, können Sie konkret und im Detail antworten – je konkreter, desto besser. Als Faustregel gilt, dass Sie auf diese Frage wenigstens eine Minute lang frei antworten können sollten, ohne ins Stocken zu geraten.

Pluspunkt, wenn Sie sich bereits Gedanken darüber gemacht haben, welche aktuellen Herausforderungen oder Veränderungen anstehen. Ein weiterer Pluspunkt dafür, wenn Sie auch die Kunden des Unternehmens einfließen lassen – das lieben Chefs.

Ihr Auftreten

Ihr Verhalten sollte so tadellos sein wie Ihr Outfit – und zwar allen gegenüber. Wer beim Eintreten nur den wichtigsten Gesprächspartner die Hand schüttelt und sich beim Reden nur auf ihn fokussiert, ist schnell unten durch.

Begrüßen Sie also alle Anwesenden mit einem festen Händedruck. Er sollte nicht die Hand Ihres Gegenübers quetschen, aber auch nicht zu lasch sein. Sie wissen nicht, wie Ihrer ankommt? Dann bitten Sie im Vorfeld vertrauenswürdige Menschen um eine ehrliche Rückmeldung dazu.

Prägen Sie sich bei der Gelegenheit die Namen der Beteiligten ein. Scheuen Sie nicht, nachzufragen, wenn Sie einen nicht verstanden haben, und benutzen Sie die Namen im Gespräch, wenn es sich anbietet.