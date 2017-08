 Gehalt für Einsteiger und Manager: So viel verdienen Sie in der Autoindustrie

Die Automobilindustrie liegt im Gehaltsniveau leicht unter Gesamtmarkt, wie die aktuelle Untersuchung von Korn Ferry Hay Group zeigt. (Foto: Getty Images)

DüsseldorfAbteilungsleiter, Young Professionals, Projektmanager: Wer verdient am meisten? Und in welchen Abteilungen von Autobauern wie BMW, Audi, Daimler & Co. wird man am besten bezahlt: Marketing, Produktion, Logistik oder Personal? Die Personal- und Organisationsberatung Korn Ferry Hay Group hat ermittelt, was Mitarbeiter in der Automobilindustrie, deren Image durch den Dieselskandal kräftig leidet, verdienen und hat 21.000 Gehaltsdaten von deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Autoherstellern und –zulieferern verglichen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: So verdienen Abteilungsleiter und erfahrene Spezialisten in der Automobilindustrie inklusive des variablen Anteils durchschnittlich 117.500 Euro pro Jahr, Young Professionals im außertariflichen Bereich kommen auf 60.000 Euro. Die bestbezahlten Abteilungsleiter mit 126.900 Euro kommen aus dem Marketing, am wenigsten verdienen mit 114.400 Euro die Mittelmanager im Bereich Logistik und Supply Chain Management.

Damit liegt die Automobilindustrie knapp zwei bis drei Prozent unter der Gehaltsentwicklung des Gesamtmarktes, also im Vergleich über alle Branchen hinweg (ausgewertet wurden mehr als 366.000 Mitarbeiter-Gehaltsdaten). „Wer in der deutschen Automobilindustrie arbeitet, verdient auf einem sehr hohen Niveau“, sagt Thomas Gruhle, Vergütungsexperte bei Korn Ferry. „Gerade beim Nachwuchs- und mittleren Management vergütet die Chemiebranche allerdings noch besser, Konsumgüter ziehen vor allem auf Abteilungsleiterebene nach und überflügeln die Gehälter deutlich beim Top-Management.“

Die durchschnittlich höchsten Jahresgehälter im mittleren Management in der Autoindustrie erhalten aktuell Abteilungsleiter im Marketing (durchschnittlich 126.900 Euro inklusive variablem Anteil), gefolgt von Produktion (119.900 Euro), Technik und IT (jeweils 119.800 Euro). „Die Analyse unserer Daten offenbart einen maximalen Gehaltsunterschied von zehn Prozent, überwiegend liegt dieser Unterschied jedoch deutlich darunter“, so Gruhle. „Trotz der umfassenden Datenmenge, müssen hier noch statistische Ungenauigkeiten abgezogen werden. So dass man schlussendlich sagen kann, dass in der Automobilindustrie funktionsunabhängig bei dem Erreichen einer jeweiligen Ebene in einem sehr ähnlichen Niveau mit einer Abweichung im einstelligen Prozentbereich verdient wird.“

Deutlichere Unterschiede finden sich jedoch in den außertariflichen Stufen unterhalb des Mittelmanagements. Thomas Gruhle sagt: „Dort können die Gehaltsunterschiede bis zu 20 Prozent betragen.“ Die bestbezahlten Young Professionals kommen aus dem Projektmanagement (durchschnittlich 67.500 Euro inklusive variablem Anteil), gefolgt von IT (63.300 Euro), Qualitätssicherung (61.700 Euro) und Finanzen (60.600 Euro).