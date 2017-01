Wir kaufen auch abgepacktes Fleisch beim Discounter

Aber dann gibt´s da noch die Gruppe, die uns Millennials vorwirft, wir seien Opfer der sozialen Medien. Unser Leben sei darauf bedacht, nach außen hin Perfektion auszustrahlen und der Welt zu zeigen, was für ein tolles Leben wir doch führen. Instagram und Pinterest seien voll mit Körpern junger Menschen, die gerne Sport machen und gesundes Essen zu sich nehmen. Es wird so dargestellt, als seien wir so stark auf Gesundheit und Nachhaltigkeit fixiert, dass wir gar keine ungesunden Kalorien zu uns nehmen würden. Ich frage mich: Was ist falsch daran? Und wenn dem tatsächlich so ist, warum erleben Lieferdienst-Apps momentan ihre Hochsaison? Wenn ich mit Freunden zusammensitze und Fußball schaue, trinken wir Bier und essen Pizza dazu. War das in den Generationen vor den Millennials anders? Ich wage das ernsthaft zu bezweifeln.

Was Chefs über Generation Y wissen müssen Analyse Wie tickt die Generation Y? Welches Gerücht stimmt, welches eher weniger? Eine Analyse der Gewohnheiten und beruflichen Erwartungen von über 10.000 Leuten zwischen 20 und Mitte 30 durch den Informationsdienstleister CEB räumt mit den größten Mythen über junge Mitarbeiter auf.

Mythos 1: Gen Y legt viel Wert auf Social Media Realität: Die Youngster nutzen zwar Social-Media-Angebote, aber weniger als ein Drittel vertraut den Informationen, etwa über Arbeitgeber, die aus diesen Quellen stammen. Arbeitgeber sollten daher zwar auf Social Media setzen, um Kandidaten anzusprechen, den Erfolg dieser Kanäle aber nicht überschätzen. Am meisten vertrauen Arbeitssuchende aller Generationen Freunden und Familie. Deshalb sind traditionelle Wege wie Mitarbeiterprogramme zur Anwerbung von neuen Kollegen immer noch erfolgreich.

Mythos 2: Gen Y lässt sich vom Verdienst anspornen Realität: Die Daten belegen, dass der Nachwuchs sich nicht so stark von Geld anspornen lässt wie ältere Generationen. Geld ist zwar wichtig, aber nicht so wichtig wie berufliche Entwicklungschancen. Unternehmen können für Einsteiger attraktiver werden, wenn sie hervorheben, dass Arbeitnehmer bei ihnen schnell viel Wissen erwerben und etwas bewirken können.

Mythos 3: Gen Y setzt stärker auf Zusammenarbeit als auf Wettbewerb Realität: Die Angehörigen der Gen Y sind wettbewerbsorientierter als jede andere Generation. 58 Prozent von ihnen geben an, dass sie ihre Leistung mit der ihrer Kollegen vergleichen. Bei Arbeitnehmern anderer Generationen liegt dieser Anteil bei lediglich 48 Prozent. Um diesem Umstand gerecht zu werden, sollten Unternehmen nicht nur Anerkennungs- und Belohnungsprogramme in Erwägung ziehen. Sie sollten auch dafür sorgen, dass gute Arbeitsleistungen der Youngster sichtbarer und innerhalb des Unternehmens hervorgehoben werden.

Mythos 4: Gen Y verlässt sich bei der Arbeit auf Kollegen Realität: Die jungen Berufstätigen bringen ihren Kollegen weniger Vertrauen als die älteren Mitarbeiter entgegen. Und viele von ihnen erledigen Aufgaben lieber „im Alleingang“ – 37 Prozent verlassen sich nur auf sich selbst, wenn es darum geht, eine Aufgabe fehlerfrei zu erledigen. Dieser Anteil liegt bei anderen Generationen bei nur 26 Prozent. Trotzdem fühlen sich die Gen-Y-Mitglieder mit ihren Kollegen fast genauso eng verbunden wie andere Generationen. Mehr als ein Drittel der Gen Y und der Älteren gibt an, enge persönliche Beziehungen zu ihren Arbeitskollegen zu unterhalten. Um Mitarbeitern beim Aufbau von Beziehungen zu helfen und die Zusammenarbeit unter Kollegen zu fördern, sollten Chefs betonen, wie wertvoll Teamarbeit ist.

Mythos 5: Gen Y wechselt gern häufig den Arbeitgeber Realität: Die jungen Mitarbeiter möchten unterschiedliche Erfahrungen sammeln, aber nicht unbedingt bei unterschiedlichen Firmen. Tatsächlich ist es so, dass die Youngster nicht von einem Arbeitgeber zum nächsten springen möchten, sondern von einer Erfahrung zur nächsten. Es ist wahr, dass der Anteil der Jobsuchenden unter ihnen höher ist als in anderen Generationen – und mehr als die Hälfte hält außerhalb ihres eigenen Unternehmens nach Karrierechancen Ausschau. Bei der Generation X liegt dieser Anteil bei 37 Prozent und bei der Baby-Boomer-Generation bei 18 Prozent. Trotzdem sind 53 Prozent der Gen Ys, ähnlich wie andere Generationen, der Ansicht, dass interne Jobmöglichkeiten wünschenswert sind. Unternehmen sollten ihre Karriere-Optionen entsprechend erweitern.

Zugegeben, wir sind die Generation, die auf Plastiktüten beim Einkauf verzichtet oder ein übermäßig schlechtes Gewissen hat, wenn der Kaffee aus To-Go-Bechern geschlürft wird. Wir achten auf unseren Fleischkonsum und wir wollen gegen die Erderwärmung kämpfen. Die Ozeane sind verschmutzt, die Meerestiere leiden – wir sind dagegen. Massentierhaltung ist ein Armutszeugnis – wir sind dagegen (Und wieder frage ich mich: Was ist eigentlich falsch daran?). Allerdings kaufen auch Vertreter unserer Generation abgepacktes Fleisch beim Discountern ein oder das T-Shirt für 5 Euro im Sale bei H&M, das von Kindern in Indien genäht wurde. Das ist manchmal eher eine Frage des Budgets als das des Gewissens. Die Generationen vor uns haben bestimmt ähnlich agiert – und wenn Experten dagegen halten: Gut, dann sind wir halt pragmatisch. Schande über unser Haupt.

Die Millennials werden auch liebevoll „Generation Praktikum“ genannt. Noch vor Mitte 20 hätten wir schon einen Master-Abschluss, mindestens drei Auslandsaufenthalte und so viel Berufserfahrung wie unsere Eltern und Großeltern zusammen. Dieses Mal wird uns wohl Ehrgeiz und Fleiß vorgeworfen. Zugegeben, ich persönlich habe in den letzten zehn Jahren auch viel Berufserfahrung gesammelt – parallel zum Studium natürlich. Doch die Master-Arbeit wartet immer noch darauf, von mir verfasst zu werden. Wir wüssten nicht, was wir beruflich machen wollen. Wir würden uns nicht festlegen und unser Können flexibel halten, damit ein möglicher Jobwechsel problemlos funktioniert. Ich frage mich: Was ist falsch daran, dass wir nicht 40 Jahre lang am selben Arbeitsplatz versauern wollen?

Eins hat sich seit der letzten Generation tatsächlich geändert: Auch wenn es heißt, wir würden den Unternehmen vorschreiben, wie sie sich zu strukturieren haben. Unsere Generation hat es nicht leicht auf dem Arbeitsmarkt. Je mehr Qualifikationen wir anbieten, desto wählerischer werden Arbeitgeber. Neulich habe ich einen Artikel gelesen, in dem es hieß, Millennials hätten die Freiheit, den Arbeitgeber zwischen diversen Angeboten selbst auszusuchen.

Diese Behauptung würde und könnte ich nicht unterschreiben. Meine berufliche Laufbahn entwickelt sich zufriedenstellend – keine Frage. Aber für meine Ziele habe ich hart gearbeitet und ähnlich geht es den meisten Vertretern meiner Generation. Denn alle haben Ambitionen, alle haben mindestens einen akademischen Titel und alle haben Praktikumsnachweise. Die Konkurrenz ist gut, meistens sehr gut. Aber das ist auch der Reiz daran, sich in meiner Generation behaupten zu wollen.

Zum Schluss frage ich mich: Was ist falsch daran, dass unsere Generation starke Qualitäten mitbringt? Also liebe Experten und Besserwisser, hört endlich damit auf, uns an den Pranger zu stellen! Schluss mit Pauschalisierungen! Lasst uns Unternehmensstrukturen ändern. Lasst uns gesund leben. Lasst uns auf Nachhaltigkeit achten und die Erderwärmung stoppen. Lasst uns in den sozialen Medien aktiv sein. Es ist unsere Generation, es ist unser Leben. Als ihr noch jung wart, hattet ihr die Chance alles besser zu machen. Jetzt sind wir dran!