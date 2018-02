Gesundheit im Job Sitzen ist schlecht für Büroangestellte – Stehen aber auch

Forscher vermuten, dass Menschen schon in der Steinzeit mineralhaltige Erde als Wundauflage genutzt haben. Heute gibt es sie in Apotheken zu kaufen. Das braune Pulver besteht aus Lösserde und kann bei vielen Beschwerden helfen. Bei einer Entzündung oder Schwellung, etwa nach einer Verletzung, wird die Erde mit kaltem Wasser zu einem dicken Brei verrührt, auf die schmerzende Stelle gestrichen und mit einem Tuch abgedeckt. Beim Trocknen entwickelt sie eine kapillare Saugkraft, die Flüssigkeit aus dem Betroffenen Bereich zieht und so die Schwellung oder einen entzündlichen Erguss mildert. Wer Verspannungen hat oder an einem Hexenschuss leidet, rührt die Erde mit warmem Wasser an.