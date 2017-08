Internationales Gehalts-Ranking : So viel verdienen Staats- und Regierungschefs

von: Carina Kontio Datum: 22.08.2017 13:40 Uhr

Merkel, Trump, Putin: Die Gehälter von Staats- und Regierungschefs rund um den Erdball sind höchst unterschiedlich. So weit, so bekannt. Doch welcher Staatslenker hat gemessen an seiner Amtszeit das meiste Geld verdient?