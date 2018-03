Kommentar zur Grippewelle Kranke, bleibt zu Hause!

Trotz Grippe gehen viele Deutsche ins Büro. Doch kranke Arbeitnehmer kosten ein Vermögen und nützen niemandem. Ein Plädoyer fürs zuhause bleiben.

BonnEs wird geschnieft. Es wird gehustet und alle zwei Minuten trompetet der Kollege aus dem Marketing wieder lauthals in sein Taschentuch. Deutschland steckt in der Grippe- und Erkältungssaison - das ist nicht zu überhören. Zehntausende Fälle werden jede Woche gemeldet - Hochkonjunktur beim Robert-Koch-Institut.

Wenn ich mich früher krank fühlte, habe ich es genauso gemacht, wie mein Chef: Ich habe mich ins Büro geschleppt, bepackt mit Nasenspray, Papiertaschentüchern und allerlei bunten Lutschdrops für den Hals. Ich war dann zwar nicht mehr voll leistungsfähig und schaffte nur Teile meines täglichen Pensums, heftete mir gedanklich aber den Orden „Heldin der Arbeit“ an den Blazer, direkt unter den dicken, kratzigen Wollschal. Kollegen, die sich beim ersten Halskratzen vom Arzt ein Attest ausstellen lassen und sich zu Hause auskurieren, waren in meinen fiebrigen Augen alles nur Luschen!

Heute jedoch weiß ich, dass diese Art von Arbeitseifer weder löblich noch irgendwem nützlich ist. Ganz im Gegenteil: Er verursacht großen wirtschaftlichen Schaden. In der Wissenschaft hat dieses Phänomen sogar einen eigenen Namen: Präsentismus – und der kann richtig teuer werden.

Echte Grippe Was? Influenza, die auch echte Grippe genannt wird, ist eine plötzlich einsetzende Atemwegserkrankung. Betroffene bekommen Fieber, Halsschmerzen und trockenen Husten, oftmals begleitet von Kopf- und Gliederschmerzen. Bei vielen Menschen kommt ein starkes Krankheitsgefühl dazu. Wer? Die echte Grippe wird von Viren ausgelöst, Antibiotika sind daher wirkungslos. Wie? Die Erreger werden durch Tröpfchen beim Niesen, Sprechen und Husten übertragen – oder zum Beispiel über verunreinigte Gegenstände wie Türklinken. Wie gefährlich? Grippe kann in seltenen Fällen zu schweren Komplikationen wie Lungenentzündungen führen und auch zum Tod. Was hilft? Wirksamster Schutz gegen Grippeviren ist eine Impfung. Menschen, die ein erhöhtes Risiko für besonders schwere Symptome haben, sollten sich unbedingt impfen lassen. Dazu zählen Menschen über 60, Schwangere und chronisch Kranke. Zudem sollte sich Personal in Kliniken und Altenheimen impfen lassen. Aber auch, wer nicht zu diesen Personengruppen zählt, verbessert mit einer Impfung seine Aussicht, grippefrei durch den Winter zu kommen.

Fakt ist: Zwei Drittel aller Arbeitnehmer gehen krank zur Arbeit. Rund 1200 Euro pro Jahr, das haben Experten der britischen Beratungsfirma Booz & Company (inzwischen umfirmiert zu Stategy&) ausgerechnet, koste ich meinen Chef, wenn ich brav das Bett hüte.

Komme ich jedoch mit laufender Nase und Husten trotzdem ins Büro, summiert sich der Schaden auf 2400 Euro. Weil die Arbeitsqualität leidet, man mehr Fehler macht und sogar Unfälle passieren können. Dabei sind die Kosten, die jemand verursacht, wenn er seine Kollegen ansteckt, noch gar nicht berücksichtigt.

Vom volkswirtschaftlichen Milliardenschaden, Bruttowertschöpfungsausfall genannt, will ich gar nicht erst reden Nur so viel: Von den mindestens 250 Milliarden Euro (siehe Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) könnte man locker eine ganze Flugzeugflotte mit 500 Airbus A380 kaufen.

Mein Karriere-Ratschlag lautet daher: Kranke, bleibt zu Hause! Wer eine Rotznase hat, trinkt heiße Milch mit Honig oder Ingwertee und schleppt sich nicht ins Büro. Das rate nicht nur ich, auch das Robert-Koch-Institut empfiehlt diese Vorgehensweise. Abmarsch. Aber bitte nicht erst dann, wenn sich gelber Auswurf und Schüttelfrost breit machen, sondern gleich bei den ersten Erkältungssymptomen.

Denn gerade in den ersten zwei bis drei Tagen, nachdem die Beschwerden angefangen haben und die Nase hyperaktiv Schleim produziert, juckt oder brennt, sind wir am meisten infektiös und verwandeln unsere Arbeitsplätze in eine Virenfalle für gesunde Kollegen. Wer niest, kann seine Krankheitskeime gut und gerne fünf bis zehn Meter durch den Raum katapultieren.

Wissenswertes über die Grippe Was ist der Unterschied zwischen A- und B-Viren? Man unterscheidet bei Influenza zwischen A-, B-, und auch C-Viren, wobei der C-Virus kaum bemerkbar ist. Die A-Viren H3N2 und H1N1 sind die gefährlichsten der Influenza Viren, da sie in der Vergangenheit und auch aktuell für viele Krankheitsfälle sorgen. Die A-Viren können ebenfalls, im Gegensatz zu B- und C-Viren auch an Tiere, vor allem Vögel und Säugetiere, übertragen werden. Dies sorgt für eine schnellere Ausbreitung der Grippe. Die B-Viren kommen häufiger bei Kinder und Jugendlichen vor und sind vergleichsweise schwächer in der Symptomatik, jedoch kann auch der B-Virus bei Risikogruppen zu kritischen Erkrankungen führen. Wie kann man sich vor Grippe schützen? Gesunde Ernährung und Hygiene (regelmäßiges Händewachsen) ist wichtig, eine Impfung bietet zusätzlichen Schutz. Senioren oder chronisch Kranken empfiehlt die Ständige Impfkommission insbesondere, sich impfen zu lassen. Wer entscheidet, was in den Impfstoff kommt? Die World Health Organisation (WHO) veröffentlich im wöchentlichen Epidemiologischen Bericht eine aktuelle Impfempfehlung. In Altersgruppen zugeordneten Tabellen legen die Experten der WHO die derzeit beste Zusammensetzung und Dosen der Impfstoffe dar. Fachärzte und Experten orientieren sich danach. Wie teuer ist eigentlich das Impfen? Die meisten Krankenkassen erstatten den Preis einer dreifach-Impfung, eine Impfung gegen alle vier Virenstämme, die laut Stiko derzeit empfohlen wird, übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen in Einzelfällen. Bei privat Versicherten hängt es vom gewählten Tarif ab, ob die Kosten einer tetravalenten Impfung erstattet werden. Man kann eine Impfung auch aus eigener Tasche bezahlen: Der Preis einer tetravalenten-Impfdosis beträgt laut Internet-Apotheken rund 23 Euro. Impfstoffe sind aber verschreibungspflichtig.

Wer trotzdem arbeiten muss, sollte den anderen möglichst nicht zu nahe kommen – am besten verzieht man sich mit seinem Laptop ins Home-Office. Ein paar Stunden von zu Hause aus arbeiten ist rechtlich sogar dann möglich, wenn man vom Arzt krankgeschrieben wurde. Vor allem kranke Pendler können durch ein paar Tage daheim nicht nur viel Zeit sparen, sondern auch vermeiden, dass sich das Keimkarussell in Bus und Bahn munter weiter dreht.

Und kommen Sie bitte nicht wieder zu früh ins Büro, um die gesunden Tischnachbarn im Großraumbüro tatkräftig zu unterstützen. Erstens können aus nicht richtig auskurierten Krankheiten im Nachgang noch längere Fehlzeiten und chronische Krankheiten entstehen. Zweitens sind Kranke auch dann noch ansteckend, wenn sie sich nach ein paar Tagen Ruhe und überstandenen Fieberschüben besser fühlen.

Da sind wir wieder beim Präsentismus. Und wer ist Schuld daran? Meistens nicht die Mitarbeiter, denn die folgen nur den Gesetzen der modernen Arbeitswelt. Wo gutes Personal regelmäßig nur befristet angestellt oder auf selbstständiger Basis engagiert wird, ist die Zukunftsangst im Kopf immer stärker als der Schmerz in Hals und Gliedern. Gesundheit ist daher vor allem auch Chefsache, denn keiner von uns wird auf seine Grenzen achten, wenn der Boss nicht mitzieht und mit gutem Beispiel voran geht.

Erkältungs-Knigge fürs Büro – Wie Sie Peinlichkeiten entgehen Körpergeräusche ignorieren 1 von 12 Lautes Niesen, Husten Schmatzen, Nase hochziehen – wer erkältet ist, gibt viele Körpergeräusche von sich. Das ist nicht nur für den Erkälteten unangenehm, sondern auch für alle, die drum herum sitzen. Benimm-Experten raten dazu, sämtliche Körpergeräusche zu ignorieren. Es ist auch ohne Mitleidsbekundungen und Gejammer schon schlimm genug. Hustenanfälle 2 von 12 Einzige Ausnahme sind Hustenanfälle. Wer sich vor lauter Husten und Keuchen gar nicht mehr beruhigt, darf auch ein wenig Mitleid von den Kollegen erwarten. Vernünftig ist es jedoch, das Büro bei einem lautstarken Hustenanfall zu verlassen und sich zum Beispiel in der Büroküche ein Glas Wasser zu genehmigen, bis das Schlimmste überstanden ist. Wenn gerade nicht die Möglichkeit besteht, raten Experten dazu, wenigstens in die Ellenbeuge zu husten. Das richtige Taschentuch 3 von 12 Für das Putzen der Nase empfehlen Knigge-Profis und Mediziner aus hygienischen Gründen ein Papiertaschentuch. Aber bitte entsorgen Sie die so schnell wie möglich im Mülleimer, denn sie gehören nicht auf den Schreibtisch. Um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen, sollte man jedoch lieber auf ein Stofftaschentuch zurückgreifen. Wer möchte schon mit Papierkrümeln auf der Stirn in einem Meeting sitzen? Auf den Handschlag verzichten 4 von 12 Der kräftige Händedruck zur Begrüßung ist nur dann höflich, wenn dabei keine Erkältungsviren weitergegeben werden. Wer eine regelrechte Virenschleuder ist, sollte darauf verzichten. Erklären Sie zum Beispiel beim Treffen mit einem Geschäftspartner, warum Sie auf den Handschlag verzichten wollen. Ihr Gegenüber wird es Ihnen danken. Desinfizieren 5 von 12 Nach einem Nies-Anfall sollten Sie sich auf gar keinen Fall die Hände an der Hose abwischen. Wer krank ist, sollte mehrfach täglich die Hände waschen und auch desinfizieren. Gerade in Büros bieten viele Arbeitgeber dafür medizinisches Desinfektionsmittel an. Arbeitsplatz reinigen 6 von 12 Mit einem Desinfektionstuch, sollte der Erkältete von Zeit zu Zeit auch Tastatur und Maus abwischen, um den Arbeitsplatz virenfrei zu halten. Zwiebellook 7 von 12 Wer mehrere Schichten Kleidung trägt, kann auch auf der Arbeit auf wechselnde Körpertemperaturen reagieren. Wichtig: Der Look muss zur Unternehmenskultur passen, gleichzeitig sollte sich der Kranke aber auch wohlfühlen.

In der Süddeutschen Zeitung war neulich zu lesen, dass es in Deutschland sogar Vergütungssysteme gibt, die arbeitende Virenschleudern belohnen. So zahlen einige mittelständische Unternehmen, aber auch große Konzerne, ihren Mitarbeitern eine Anwesenheitsprämie, wenn sie sich selten krank melden.

Wer im Quartal kein einziges Mal krank war, wird bei Daimler mit 50 Euro belohnt. War ein Beschäftigter an einem Tag krank, bleiben 30 Euro, bei zwei Tagen und mehr entfällt der Bonus. Bei Amazon ist die Prämie an die Kollegen gekoppelt. Wer sich krank meldet, kann auch den Bonus der anderen schmälern. Wenn Sie mich fragen – ich finde das krank!

Immer Power, nie Schwäche zeigen, verkniffene Mittagspausen: damit schneiden sich Chefs nämlich nicht nur ins eigene Fleisch. Sie gefährden auch die Gesundheit ihrer Mitarbeiter, die bewusst oder unbewusst das Verhalten ihrer Vorgesetzten imitieren, die immer als Erster im Büro sind und abends als Letzter das Licht ausmachen. Durch schlechte Vorbilder fühlen die Mitarbeiter sich unter Zugzwang und verpflichtet, es dem Chef gleichzutun – natürlich auch mit negativen Folgen für die psychische Gesundheit.

Wer aber mit seinem Unternehmen auch in Zukunft innovativ und wettbewerbsfähig bleiben will, braucht eine gesunde Mannschaft. Das Credo moderner Führung lautet daher: Seien Sie Influencer statt Influenza. Das zahlt sich sogar in barer Münze aus, denn es gibt nicht nur ansteckende Krankheiten, sondern auch ansteckende Gesundheit. Laut einer Studie der Universität St. Gallen können Chefs mit einer gesunden Führung die Leistung des Unternehmens im Schnitt um 15 Prozent steigern. Na dann, Gesundheit!