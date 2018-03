Kritik im Job Was schlechtes Feedback bei Mitarbeitern auslöst

Rund 22 Prozent der Chefs geben an, dass in ihrer Position die eigenen Stärken voll zur Geltung kommen können. Grund für die Umfrage des Personalvermittlers ist die Sorge um die nächste Generation. So hat der Nachwuchs auf dem deutschen Arbeitsmarkt Vorbehalte dagegen, selbst das Ruder in die Hand zu nehmen.