Mehr Erfolg, mehr Gehalt Fünf Karrieretipps, die nicht nur für Frauen gelten

Ob Mann oder Frau: Wer mehr Geld für seine Arbeit will, sollte seine Karriere voran bringen. Was Sie dafür tun müssen.

Eher die Ausnahme als die Regel. (Foto: Getty Images) Frauen in Top-Positionen

DüsseldorfNoch immer sind Frauen in vielen Führungsetagen unterrepräsentiert. Seit 2009, so eine aktuelle Analyse des Karrierenetzwerkes Linkedin, ist er zwar um durchschnittlich zwei Prozent pro Jahr auf aktuell 22 Prozent gestiegen – von einer fairen Verteilung kann aber noch lange keine Rede sein: Wächst der Frauenanteil im aktuellen Tempo weiter, erreicht die deutsche Wirtschaft erst 2058 ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in den Chefetagen.

Auch beim Gehalt liegen sie laut statistischen Auswertungen hinter männlichen Kollegen zurück. Die Ursachen dafür sind vielfältig und lassen sich nicht immer nur auf Diskriminierung zurückführen. Doch selbst wenn man Erwerbsunterbrechungen oder den Faktor Verhandlungsstärke herausrechnet, bleiben noch gut sieben Prozent Verdienstunterschied bestehen – von Männern und Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiographien.

Rike Pröbstl, Karriere-Expertin beim Personaldienstleister Robert Half, kennt viele Bewerberinnen und die Hürden, mit denen sie auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen haben. Zum Weltfrauentag am 8. März hat sie fünf Tipps verraten, die dabei helfen, die eigenen Karriereziele zu erreichen. Das Beste daran: Sie funktionieren auch bei Männern.

1. Kommunizieren Sie Ihre Karriereziele

„Ihr Vorgesetzter kann nicht wissen, was Ihre Karriereziele sind, wenn Sie nicht mit ihm darüber sprechen. Das Mitarbeitergespräch ist ein guter Zeitpunkt dafür, klar zu sagen, was Sie erreichen möchten. Lassen Sie sich Ihre Entwicklungsperspektiven im Unternehmen erklären. Dann können Sie gemeinsam planen, wie Sie die nächste Etappe erreichen,“ sagt Pröbstl.

2. Suchen Sie sich einen Mentor

„Der Weg nach oben ist schwer genug – für Männer übrigens auch. Es ganz allein schaffen zu wollen, ist nicht nur fast unmöglich, sondern auch unnötig anstrengend”, erklärt Pröbstl. Einfacher und schneller gehe es mit einem erfahrenen Mentor an der Seite, der wichtige Tipps für die nächsten Schritte geben und vor Risiken warnen kann. Pröbstl rät: „Falls es in Ihrer Firma kein Mentoren-Programm gibt, sollten Sie sich einen geeigneten Kollegen oder eine geeignete Kollegin suchen und ihn oder sie direkt um Mentoring bitten.“

So sehen echte Businessfrauen aus! Wie sehen Businessfrauen aus? So zum Beispiel! 1 von 10 Quelle: Nazir Azhari Rote Lackschuhe und kurze Röcke zwischen Männerbeinen im Zweireiher: Frauenbilder, mit denen sich schon lange niemand mehr identifizieren möchte. Deswegen haben wir vor zwei Wochen gefragt: Wo sind eigentlich die Fotos, die moderne, authentische und natürliche Frauen zeigen? In einem Foto-Wettbewerb suchten wir Ideen, wie wir das ändern können. Nun stehen die Gewinnerbilder, wie dieses hier von Nazir Azhari, fest. Schluss mit Bleistiftrock und steifer Pose 2 von 10 Quelle: Johanna Vikell Wir, das sind die Businessplattform Edition F als Initiator der Mission, die Foto-Community EyeEm, das Handelsblatt und andere namhafte Medienpartner (Zeit Online, Ze.tt, Manager Magazin und Huffington Post). Und gemeinsam wollen wir die Perspektive auf Frauen in der Arbeitswelt verändern. Schluss mit grausamen Stockphotos! Es leben schöne Fotos wie dieses hier von Johanna Vikell. #Womeninbusiness 3 von 10 Quelle: Michael Moeller Mit #Womeninbusiness wollen wir moderne, natürliche und authentische Frauen zeigen. Frauen, die sich täglich in ihrem Job abrackern, aber nicht immer top gestylt im Hosenanzug erscheinen. Solche, die auch mal den Wecker überhören, in Windeseile Klamotten aus dem Schrank ziehen und sich die Haare erst im Auto auf dem Weg zur Arbeit kämmen. Berufsalltag wie er auch aussehen kann 4 von 10 Quelle: Tyler Frauen, die nicht ihre weiblichen Vorzüge in den Fokus stellen, sondern mit ihrem fachlichen Können bestechen. Danke! 5 von 10 Quelle: Ana Caprini Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Mission so toll unterstützt haben. Die Auswahl der Gewinnerinnen ist uns allen nicht leicht gefallen. Wow: So viele tolle Bilder! 6 von 10 Quelle: Astrid Hapsari Insgesamt wurden über 3.000 Bilder eingereicht, aus denen wir für Sie die Top-Ten-Gewinnerfotos gewählt haben. Trending Topic 7 von 10 Quelle: Martin Rehm Jeder Fotograf und jede Fotografin hatte die Möglichkeit, authentische Fotos aus seinem Joballtag entweder auf der Online-Plattform EyeEm hochzuladen oder oder sie per Mail einzureichen. Bereits am ersten Tag wurde der #WomeninBusiness zum Trending Topic bei Twitter.

3. Warten Sie nicht, bis die Führungserfahrung zu Ihnen kommt

Sie bringen konstant gute Leistungen und warten darauf, dass Ihr Vorgesetzter das mit einer Führungsaufgabe würdigt? Diese Taktik kann aufgehen – es dauert unter Umständen aber ziemlich lange. Pröbstl: „Auch wenn es Mut kostet: Kämpfen Sie konsequent und regelmäßig um die Chance, Verantwortung übernehmen zu dürfen. Egal ob bei neuen Projekten innerhalb der Firma oder in leitenden Funktionen in gemeinnützigen Organisationen oder Sportvereinen – trainieren, beweisen und vor allem kommunizieren Sie Ihre Führungsqualitäten!“

4. Sagen Sie Nein zu Aufgaben, die nicht Ihre sind

„Hilfsbereitschaft ist eine schöne Tugend. Doch wenn Sie regelmäßig Aufgaben übernehmen, die nicht zu Ihrer Stelle gehören, wird es schnell schwer, in Ihrem Verantwortungsbereich überdurchschnittliche Leistung zu zeigen. Prüfen Sie daher Zusatzprojekte ganz genau und trauen Sie sich auch, sie abzulehnen, wenn Sie nicht Ihren eigenen Interessen entsprechen“, ermutigt Pröbstl.

5. Planen Sie Ihre Karriere in Etappen

„Wer alle Ziele auf einmal erreichen will, scheitert damit schnell. Stecken Sie sich daher keine unrealistischen Ziele, sondern planen Sie einen Schritt nach dem nächsten und setzen Sie sich dabei erreichbare Zeitlimits“, sagt Pröbstl. Sehr wichtig sei außerdem, die eigenen Fähigkeiten mit den Anforderungen für die nächste Karrierestufe abzugleichen. „Wenn Ihnen Eigenschaften fehlen, können diese oft durch Weiterbildungsmaßnahmen ergänzt werden.“