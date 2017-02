 Microsoft-Managerin Bendiek: „Mädchen müssen anders abgeholt werden als Jungs“

Microsoft-Deutschland-Chefin „Wir können es uns nicht leisten, auf das Potenzial weiblicher Talente zu verzichten. Wir müssen sie zielgerichtet fördern und für MINT-Themen begeistern“, sagt Sabine Bendiek, Chefin von Microsoft Deutschland. (Foto: dpa)

Im Alter von elf bis 16 Jahren ist das Interesse von Mädchen in Deutschland an den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) am stärksten. Danach geht es mit dem Engagement oft steil bergab. Das zeigt die aktuelle Studie „The When & Why of STEM Gender Gap“, die KRC Research im Auftrag von Microsoft in zwölf europäischen Ländern durchgeführt hat.

Warum verlieren Mädchen das Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern? Und welche Faktoren verhindern für junge Frauen den Einstieg und den Aufbau einer Karriere im Bereich MINT? Darüber haben wir mit Sabine Bendiek gesprochen, der Chefin von Microsoft Deutschland. Sie verrät auch, wie man als Frau die männliche Firewall im Job durchbrechen kann.

Frau Bendiek, Hand aufs Herz: Wenn Sie sich jetzt einen typischen Wissenschaftler vorstellen, denken Sie da an einen Mann oder eine Frau?

Da ich mich im Rahmen unserer Studie grade mit dem Thema beschäftigt habe, schwirren mit tatsächlich aktuell Marie Curie und Mary Somerville durch den Kopf. Aber, da will ich ehrlich sein, das war vorher nicht so. Wahrscheinlich hätte ich an Albert Einstein gedacht.

Wieso ist es so wichtig, Mädchen und junge Frauen für IT-Berufe, die noch immer von Männern dominiert werden, zu begeistern?

Ganz einfach, weil sie sonst ganz viele spannende Karrieremöglichkeiten verschenken. IT-Berufe werden in unserer digitalisierten Welt immer wichtiger, und in nahezu allen Bereichen geht bald nichts mehr ohne digitale Kompetenz. Außerdem brauchen wir die Mädchen, wenn wir als Standort konkurrenzfähig bleiben wollen. Schließlich fehlen uns heute schon Tausende IT-Fachkräfte.

In Ihrer Studie heißt es, das Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern geht bei Mädchen mit 16 Jahren stark zurück. Warum ist das so?

Die Studienergebnisse weisen darauf hin, dass es vielen Mädchen an Selbstbewusstsein mangelt. Fast jedes vierte Mädchen glaubt, dass es in MINT-Fächern niemals so gut sein kann wie ein Junge. An dieser Stelle sind Eltern und Lehrer gefordert, Mädchen mehr Mut zu machen. Mädchen legen außerdem besonderen Wert auf Kreativität, sie wollen Dinge selber entdecken – diese Bedürfnisse werden im Unterricht anscheinend nicht ausreichend erfüllt.

Sie haben es gerade angedeutet: Aufgrund des Fachkräftemangels versucht man, mehr Mädchen in technische Studiengänge zu bringen. Was aber, wenn sie einfach nicht wollen?

Wer nicht will, will nicht. Und sollte auch nicht. Ganz einfach. Aber zu glauben, dass Mädchen per se keine Lust dazu haben, weil sie Mädchen sind, ist meiner Meinung nach falsch. Und das belegt ja auch unsere Studie. Mädchen haben Lust auf MINT – sie müssen aber anders und gezielter abgeholt und begeistert werden als Jungs.

Oft heißt es, das ist auch ein Ergebnis Ihrer Untersuchung, es fehle Mädchen an weiblichen Vorbildern, denen sie nacheifern können. Könnte es nicht einfach auch in der Natur der Dinge liegen, dass Frauen andere Präferenzen haben als Männer?

Ich glaube weniger, dass das durch die Natur bedingt wird, sondern vielmehr an tradierten und etablierten Rollenbildern liegt, die sich seit langer Zeit in unserer Gesellschaft verfestigt haben. Deswegen glaube ich ja auch, dass wir da bewusst gegensteuern können und auch sollten.