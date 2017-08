Die Sicht der Personaler

So haben 43,2 Prozent der befragten Unternehmen ihren Online-Karriere-Auftritt nach wie vor in keiner Weise mobil optimiert. Dort, wo die Erkenntnis angekommen ist, hat das HR-Management immerhin schon in die mobile Optimierung von Stellenanzeigen und der Karrierewebsite investiert, aber selbst hier ist laut Studie nur eine Minderheit auf der Höhe der Zeit. Der Bewerbungsprozess ist aktuell nicht einmal bei einem Drittel der Unternehmen mobilfähig.

Auf die Frage, ob das Unternehmen mobile Bewerbungsmöglichkeiten anbietet, gab knapp ein Viertel Nein an, da sich ihrer Ansicht nach kein Bewerber über ein mobiles Endgerät bewerben würde. Weitere 19,5 Prozent bieten ebenfalls kein mobiles Bewerbungsangebot an, sind jedoch offen gegenüber mobilen Bewerbungen. 15,6 Prozent der Befragten bieten mobile Bewerbungsmöglichkeiten in ihrem Unternehmen an. Weitere 11,7 Prozent gaben an, selbstentwickelte Lösungen einzusetzen. 6,5 Prozent sind davon überzeugt, haben jedoch Probleme bei der technischen Umsetzung.

Tipps für den Jobwechsel Aktiv werden, statt frustriert sein Lassen Sie sich nicht frustrieren. Im Gegensatz zu manch Anderen haben Sie das Glück, noch einen festen Job zu haben. Werden Sie aktiv, nutzen Sie die Zeit lieber, die Fühler nach Alternativen auszustrecken und Businesskontakte aufzubauen.

Den Jobwechsel gut abwägen Bevor Sie das Handtuch werfen und den Jobwechsel ansteuern, hinterfragen Sie bitte alle Pro- und Contra-Punkte dieser Entscheidung. Haben Sie schon einen neuen Job in Aussicht bzw. wirklich sicher? Wunderbar! Zeichnet sich da noch so ganz und gar keine Alternative ab, harren Sie lieber noch ein wenig aus und nutzen Sie die Zeit dazu, aus gesicherter Position heraus auf Jobsuche zu gehen.

Seien Sie Stratege Auch wenn Sie innerlich bereits gekündigt haben, lassen Sie sich bitte nicht dazu verleiten, im Team schlechte Stimmung zu verbreiten, den Chef durch den Kakao zu ziehen, nur noch das Notwendigste zu tun oder sich wie auch immer geartet zum Unternehmensfeind Nr. 1 zu machen.

Bewerben Sie sich aus sicherer Position heraus Bewerben aus gesicherter Position heraus macht nicht nur aus finanzieller Sicht wesentlich entspannter, sondern bringt auch bessere Jobaussichten. Jeder Arbeitssuchende wird Ihnen bestätigen, dass es wesentlich schwerer ist, einen neuen Job zu finden, wenn man bereits ohne Anstellung ist. Gehen Sie deshalb nicht erst auf Jobsuche, wenn Sie bereits gekündigt haben, sondern fangen Sie damit bereits an, wenn Ihnen die ersten Kündigungsgedanken kommen. Nutzen Sie Ihren Feierabend und das Wochenende – nicht die Arbeitszeit - gezielt dazu, sonst stehen Sie am Ende doch schneller auf der Straße, als gewünscht. Gleiches gilt natürlich, wenn Sie sich selbständig machen möchten. Starten Sie damit aus gesicherter Position heraus und wagen Sie den Absprung erst, wenn ein gewisses finanzielles Polster und andere Sicherheiten vorhanden sind.

Steigern Sie Ihren Marktwert Hat man sich erst einmal dazu entschlossen, den Job zu wechseln, neigt man dazu, träge zu werden und den Joballtag damit zu verbringen, die Zeit totzuschlagen. Seien Sie klüger. Bilden Sie sich aktiv weiter und vertiefen Sie Ihr Wissen. Das erweitert nicht nur Ihre Fachkenntnisse, sondern erhöht zudem Ihren Marktwert. Natürlich gilt auch hier: Bitte nicht während der Arbeitszeit!

Knüpfen Sie ein Netzwerk von guten Kontakten Nutzen Sie die Zeit im gesicherten Job dazu, aus Ihrer jetzigen Position heraus Kontakte zu knüpfen. An viele offene Stellen kommt man heutzutage über Vitamin B, also gute Beziehungen. Wer da die richtigen Leute kennt und durchschimmern lässt, dass er sich gerade beruflich neuorientiert, kann schneller zu einem neuen Job kommen, als geplant.

Zeigen Sie Präsenz Nehmen Sie an fachrelevanten Veranstaltungen, regionalen und überregionalen Netzwerktreffen, Karriere- und Existenzgründermessen etc. teil oder tummeln Sie sich in Online Netzwerken wie z.B. Xing. Dabei sind auch private Aktivitäten förderlich. Wer weiß, vielleicht hat der eine oder andere Bekannte ja einen guten Tipp für eine offene Stelle. Wenn Sie eine eigene Firma gründen möchten, bauen Sie schon jetzt Kontakte zu potenziellen Kunden auf.

Luft anhalten und durch Auch wenn es manchmal schwer fällt - reißen Sie sich am Riemen, atmen Sie beim nächsten Zoff mit den Kollegen lieber einmal mehr durch, anstatt laut zu werden und stehen Sie innerlich lächelnd über den Dingen. Schließlich haben Sie doch noch Größeres vor! Quelle: www.careerbuilder.de



Bernd Schmitz, Leiter Personalmarketing der Bayer AG, äußerte kürzlich in einem Gespräch mit der FAZ, er sei überzeugt, dass mobile Bewerbungen zunehmen werden: „Wir haben immer mehr Kandidaten, die sagen, sie möchten den gesamten Bewerbungsprozess mobil erledigen.“ Viele hätten schon gar kein Laptop mehr. Ende des Jahres will Bayer eine App herausbringen, mit der Bewerber entweder direkt ihr soziales Netzwerk verlinken können oder ihre Unterlagen aus der Cloud dem Unternehmen einmalig bereitstellen.

Als einen der Hauptgründe, warum noch keine Handy- oder Tablet-Bewerbung angeboten wird, nennen 37,1 Prozent der Befragten, dass sie sich schlicht noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Ein Fünftel gibt an, noch genug Bewerbungen über nicht-mobile Kanäle zu bekommen, während es bei 14,3 Prozent an technischen Kenntnissen fehlt. Und manchmal liegt es auch einfach daran, dass es „von oben“ nicht gewollt ist: So prallt bei 11,4 Prozent der Wunsch nach mobilen Bewerbungsmöglichkeiten am Nein der Geschäftsführung ab.

Am meisten verbreitet ist übrigens die mobile Bewerbung via E-Mails (76,7 Prozent). Über ein Drittel bietet potenziellen Kandidaten mobil optimierte Bewerbungsformulare und weniger als ein Fünftel die One-Click-Bewerbung (mittels Datenübernahme aus einem sozialen Netzwerk) als Bewerbungsform an. Lediglich 16,3 Prozent bieten den potenziellen Kandidaten eine mobile Bewerbung über eine App an.

Von Vorteil sind mobile Bewerbungsmöglichkeiten nicht nur für junge Menschen und Berufseinsteiger mit kurzem Lebenslauf. „Es eignet sich für alle Zielgruppen“, so ein befragter Personaler, „da inzwischen fast jeder ein Smartphone oder Tablet besitzt und nutzt. Zudem möchten sich viele genauso wie beim Onlineshopping mit einem Klick bewerben können, indem sie zum Beispiel ihr Xing-Profil anhängen.“