Wenn Kandidaten ihre Bewerbung abbrechen

Äußerst interessant im Zusammenhang mit Kandidaten-Erwartungen sind die Antworten auf die Frage, ob die Bewerber schon einmal eine Bewerbung abgebrochen haben: Das bejahten 46,6 Prozent der Bewerber. Unternehmen verlieren also fast die Hälfte der Bewerber, weil sie nur unzureichend auf das Zeitalter der mobilen Bewerbung vorbereitet sind. Neben dem Grund, dass Bewerber nicht alle für die Bewerbung notwendigen Informationen auf dem Smartphone parat hatten, gibt gut ein Viertel als Grund des Abbruchs an, dass die direkte Bewerbung per Smartphone nicht möglich war – und mehr als jeder Zehnte hat schon einmal eine Bewerbung abgebrochen, weil die Stellenanzeige oder Karriereseite auf dem Smartphone „furchtbar“ aussah.

Diese Zahlen sind im Hinblick auf den Fachkräfteengpass bei vielen nicht akademischen Positionen besonders erschreckend. Längst führen Lokomotivführer, Spediteure und Altenpfleger das Negativranking der Profile mit den längsten Vakanzdauern in Deutschland an. Unternehmen tun sich schwer, geeignete Kandidaten zu finden und verprellen im gleichen Atemzug knapp die Hälfte der Bewerber, da ihr Angebot nicht mobil optimiert ist.

Tipps für den ersten Satz im Bewerbungsanschreiben Zuverlässigkeit Sehr geehrter Herr XX,

Sie suchen zur Verstärkung Ihres Teams einen kooperativen, zuverlässigen und aufgeschlossenen Mitarbeiter? Dann sind Sie jetzt fündig geworden! (Quelle der Beispiele: Kienbaum)

Gute Eigenschaften Sehr geehrte Frau XX,

mit Engagement, Kommunikationsstärke und unternehmerischem Denken möchte ich zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die weltweit führende Personal- und Managementberatung Kienbaum am Standort Düsseldorf arbeiten und Beratungsprojekte mit Branchen- und Beratungskompetenz verantworten.

Leidenschaft Sehr geehrte Frau XX,

suchen Sie eine Person, die mit Leidenschaft und Tatendrang erfolgreich als auch selbständig Projekte steuert, abwickelt und dabei mit anspruchsvollen Kunden auf Augenhöhe kommunizieren kann? Gerne möchte ich diese Person sein und mein ganzes Wissen und Engagement in Ihrem Unternehmen einbringen.

Gemeinsamer Fokus Sehr geehrte Frau XX,

mit großem Interesse habe ich festgestellt, dass Sie Verstärkung im Bereich Business Technology benötigen. Somit teilen wir nicht nur diesen Fokus, sondern auch die große Leidenschaft den Kunden bei der digitalen Transformation kompetent zu beraten und zu unterstützen.

Herausforderungen meistern Sehr geehrte Frau XX,

Herausforderungen bei Projekten verschiedenster Branchen zu meistern, Probleme erkennen und eine optimale Lösung zu finden – diese Aspekte reizen mich besonders an dem Beruf des Unternehmensberaters.

Lösungen umsetzen Sehr geehrte Frau XX,

individuelle Bedürfnisse erkennen und gemeinsam maßgeschneiderte Strategien und Lösungen umsetzen – so stelle ich mir meinen Berufseinstieg als Junior-Berater vor.

Worthülsen vermeiden Sehr geehrter Herr XX,

Sie suchen einen entscheidungsfreudigen und versierten Mitarbeiter, der Worthülsen vermeidet und mit Inhalten überzeugt? Das bin ich! (eigenes Beispiel)

Oder ganz mutig Sehr geehrter Herr XX,

von mir zu Hause bis zu Ihnen sind es zu Fuß genau 15 Minuten. Das bedeutet: Während meine Kollegen noch im Stau stehen, könnte ich morgens schon der erste Mitarbeiter in der Firma sein. (eigenes Beispiel)

Zum Vergleich: Auf Unternehmensseite geben 43,0 Prozent der Personaler an, dass ihr Online-Karriere-Auftritt nicht mobil optimiert ist. Unternehmen haben diesbezüglich noch ihre Hausaufgaben zu erledigen. Bewerber springen jedoch nicht nur ab, wenn sie sich nicht über ihr Smartphone bewerben können. Auch die einfache Bedienbarkeit und die gute Darstellung einer Stellenanzeige auf dem Smartphone spielen eine wesentliche Rolle. Im Hinblick auf die Tatsache, dass Kandidaten nicht alle Informationen auf ihrem Smartphone zur Verfügung haben, gilt es zu überdenken, welche Dokumente wirklich relevant sind für den Bewerbungsprozess.

Benötigt man für die Position eines Kraftfahrers wirklich ein Anschreiben? Oder reichen im ersten Schritt einige relevante Informationen, wie beispielsweise der Besitz eines Führerscheins, Sprachkenntnisse, der Wohnort usw. Welche Informationen werden wirklich für den Erstkontakt benötigt?