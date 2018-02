 Nominierungsstart: Wer sind die 25 Frauen, die unsere Wirtschaft revolutionieren?

Welche Frauen prägen unsere Wirtschaft? Edition F, das Handelsblatt, Zeit Online und Gründerszene suchen „25 Frauen, die unsere Wirtschaft revolutionieren”. Bis zum 8. März können von Ihnen Frauen nominiert werden.

Wir möchten von Ihnen wissen, welche Frauen unbedingt auf die Liste der "25 Frauen, die unsere Wirtschaft revolutionieren" gehören! (Foto: Getty Images) Jetzt abstimmen!

DüsseldorfEine erfolgreiche Wirtschaft ohne den Einfluss starker und kluger Frauen? Das ist nicht nur für die Zukunft undenkbar. Sie haben schon in der Vergangenheit weit mehr erfunden als Kaffeefilter und Geschirrspüler - ohne Frauen gäbe es weder Scheibenwischer noch Hängebrücken oder Paketfallschirme. Frauen schaffen heute Arbeitsplätze und halten den Wirtschaftsstandort Deutschland innovativ. Und sie könnten noch weit mehr ankurbeln, wenn man sie denn ließe. Denn auch das ist Fakt: In Führungspositionen arbeiten noch immer vor allem Männer und die sogenannte Lohnlücke ist quer durch alle Branchen nach wie vor Alltag in deutschen Unternehmen.

Deshalb ist es - wie in den letzten Jahren auch - wieder an der Zeit, gemeinsam mit Ihrer Unterstützung, starken Frauen eine Bühne zu geben und ihre Leistungen sichtbarer zu machen. Die Online-Plattform Edition F sucht daher gemeinsam mit dem Handelsblatt, Zeit Online und Gründerszene „25 Frauen, die unsere Wirtschaft revolutionieren”. Frauen, die für ihre innovativen Ideen ausgezeichnet werden sollten. Bis zum 8. März können von Ihnen Frauen nominiert werden, die mit ihrem Know-how und ihren Visionen Wirtschaft mitgestalten und weiterdenken.

„Frauen haben noch immer nicht die Bühne, die sie mit ihren Ideen verdienen. Dabei sind sie in Unternehmen, Organisationen oder der Politik oft die Impulsgeberinnen für Innovationen, New Work und Umdenken. Wir wollen in Zukunft mindestens 50 Prozent Frauen auf den Bühnen, in Talkshows und auf den Covers von Wirtschaftstiteln sehen. Der diesjährige Award ist ein weiterer Schritt um Frauen sichtbarer zu machen ”, sagt Nora-Vanessa Wohlert, Mitgründerin von Edition F.

Selbstmarketing: Ten Golden Rules 1. Positioniere dich Positioniere dich: Am Anfang stehen dein Profil und dein Ziel. Wer bin ich, was kann ich, wo will ich hin? Wer nicht weiß, wo er steht, und nicht weiß, wo er hinwill, kann auch keine Route planen, schreibt die Autorin Ute Blindert in ihrem Buch „Per Netzwerk zum Job - Insider zeigen, wie du deine Träume verwirklichen kannst“. Je nachdem, wofür man sich entscheidet, sollte man sich auf jeden Fall Gedanken über seine Strategie machen, zu der dann natürlich die Auswahl der Kommunikationskanäle (Website, Social-Media, Businessnetzwerke, Newsletter) und selbstverständlich auch Überlegungen zum Netzwerken im wirklichen Leben gehören. 2. Jeder hat ein Netzwerk Jeder hat ein Netzwerk – auch du. Freunde, Kommilitonen, Arbeitskollegen, Vereinsfreunde, Fußballkumpel, Dozenten und Austauschstudenten bilden das Fundament deines Berufsnetzwerks. Ute Blindert rät: „Recherchiere, wer von diesen Kontakten bei Xing, Linkedin oder Facebook ist, und vernetze dich mit diesen.“ Wer auf Jobsuche ist, sollte das dort auch entsprechend zur Sprache bringen. 3. Zeige dich Zeige dich – online. Wer von Recruitern und Headhuntern gefunden werden will, kommt an einem Profil bei Xing oder Linkedin i.d.R. nicht vorbei. Legt ein durchdachtes Profil an und tretet selbst in Kontakt mit potenziellen Arbeitgebern. 4. Zeige dich Teil 2 Zeige dich – im realen Leben. Auch wenn es vielleicht manchmal schwer fällt, aber der persönliche Kontakt macht das Netzwerk erst stabil und führt zu mehr Verbindlichkeit. Man kann sich auch ein bestehendes Netzwerk (Studierendenorganisation, Berufsnetzwerk, Verband, Verein) suchen, durch das sich schon viele Kontaktmöglichkeiten mit anderen Menschen ergeben. 5. Lerne Leute kennen Lerne Leute kennen – einfach aus Spass. Die Autorin empfiehlt „systematische Mittagessen“, also zufällig anmutende Begegnungen, bei denen meist ein lohnender Austausch für beide Seiten entsteht. Der Vorteil: Ein Mittagessen oder auch mal der Kaffee zwischendurch sind kurz, aber doch lang genug für den verbindlichen Austausch. 6. Baue dein Netzwerk aus Baue dein Netzwerk aus – mit Strategie. Identifiziere dazu in deinem (Online-)Businessnetzwerk, wen du unbedingt kennenlernen willst oder wer dir eine Verbindung zu diesem Menschen herstellen kann. Vor allem solltest du wissen, wer eine relevante Person in deiner Branche oder in einem Unternehmen ist. Das kann auch auf einer Konferenz sehr hilfreich sein, da kommst du diesen auch einmal näher - und vielleicht sogar ins Gespräch. 7. Sei aktiv Wer nie irgendwo präsent ist, wird weniger wahrgenommen, bekommt weniger Empfehlungen und Tipps, wenn der Austausch fehlt. Das gilt auch virtuell, indem du in sozialen Netzwerken präsent bist, Fragen stellst, dich mit anderen austauscht und dich mit deinem Fachwissen als Persönlichkeit zeigst. 8. Teile dein Wissen Wer dich als kompetent für ein bestimmtes Thema oder als relevant bei einer bestimmten Gruppe wahrnimmt, wird dich vielleicht weiterempfehlen. Das kann für einen neuen Job in einem anderen Unternehmen sein, für ein spannendes Projekt oder auch für einen Vortrag oder eine Podiumsdiskussion bei einer Konferenz. 9. Verzettle dich nicht Es ist gut, sich ab und zu die Zeit zu nehmen und zu überlegen, welches Engagement was gebracht hat. Auch die beruflichen Kontakte sollte man sich ab und zu anschauen und entscheiden, wen du gern mal wieder treffen möchtest und bei wem du gern mehr Distanz hättest. 10. Gib dir Zeit und bleibe gelassen Netzwerken zahlt sich nicht immer sofort und auch nicht immer aus. Aber mindestens in der Freude, mit anderen zusammen zu sein und etwas zu unternehmen. Aber auch für die Jobsuche und deine Karriere. Fange daher am besten jetzt mit dem Aufbau deines Netzwerks an. Quelle Ute Blindert, „Per Netzwerk zum Job - Insider zeigen, wie du deine Träume verwirklichen kannst“. Campus, 2015, ISBN: 978-3-593-50220-5.

Im Rahmen des diesjährigen Awards können Sie als Leser und Leserin Frauen nominieren, die die Wirtschaft mitgeprägt und vorangebracht haben: Egal, ob sie als Unternehmerin, im HR-Bereich, in der Politik oder in der Wissenschaft arbeiten. Es können alle Berufsgruppen und Freischaffende mit einbezogen werden. Die Frauen, die nominiert werden, sollten noch leben und aus dem deutschsprachigen Raum stammen. Zur Nominierung ist jeder und jede berechtigt.

Die finale Auswahl der 25 Frauen trifft neben dem Publikum eine 19-köpfige prominente Jury, in der unter anderem Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Parteivorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Annalena Baerbock, Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP und Nicole Reimer Geschäftsführerin von IBM Deutschland sitzen. Für das Handelsblatt ist die Redakteurin Carina Kontio in der Jury vertreten, die auch für das Businessnetzwerk Leader.In verantwortlich ist.

Nominierungen können ab sofort über Edition F oder per E-Mail an 25Frauen@editionf.com (Betreff: Vorname und Nachname der Nominierten) eingereicht werden. Nach der Nominierungsphase werden wir Ihnen die Top 50 vorstellen. Die Online-Abstimmung der Top 25 startet dann am 26. März 2018 und endet am 08. April 2018. Die Bekanntgabe der Preisträgerinnen erfolgt am 8. Juni 2018 bei einem Event in Berlin sowie online. Alle weiteren Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter folgendem Link: 25 Frauen.

Bereits zum fünften Mal verleiht Edition F gemeinsam mit starken Medienpartnern den „25 Frauen Award“. Im Jahr 2014 wurden „25 Frauen für die digitale Zukunft“, im Jahr 2015 „25 Frauen, die wir bis 2025 als DAX-30-CEO sehen wollen“, im Jahr 2016 „25 Frauen, die unsere Welt besser machen“ und im Jahr 2017 „25 Frauen, deren Erfindungen unser Leben verändern“ gesucht und gefunden.

Die Jury