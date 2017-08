Fünf Fehler bei der Planung moderner Büros „Ich bin im Großraumbüro – holt mich hier raus!“ Was Mitarbeiter stresst und krank macht, ist bei Unternehmen gerade wieder angesagt.

DüsseldorfModerne Bürolandschaft oder schädliche Arbeitsumgebung? Kaum etwas ist in der Businesswelt so umstritten wie das Großraumbüro. Dabei klingt es doch so verlockend, wie wir in unserer schönen neuen Arbeitswelt arbeiten sollen: offen, dynamisch, agil, smart, transparent, flexibel, kreativ, kollaborativ und – na klar – unglaublich konzentriert und erfolgreich.

Billiger ist das Ganze auch noch, denn der Chef muss – Lufthansa, Adidas und Commerzbank machen es vor – keine Schreibtische, von denen es in Summe deutlich weniger gibt als Mitarbeiter, aufstellen. Im Vergleich zu Einzel- oder Zweierbüros sparen Unternehmen dadurch 20 Prozent der Bau- und späteren Energiekosten. Sogar die Kommunikation in der Belegschaft nimmt zu – allerdings laufen die meisten Gespräche ungefähr so ab:

„Auf!“, verlangt einer.

„Bist Du wahnsinnig?“, antwortet die andere. „Zu!“

„Auf, sage ich!“

„Zu, sage ich!“

„Auuuuf!“

„Zuuuuuu!“

Natürlich geht es um das Öffnen der Fenster – miefige Luft und fahle Gesichter sind im Großraumbüro schließlich der Standard und die Fronten verhärtet. Dieselben Endlos-Diskussionen gibt es beim Thema „Heizung“ oder „Jalousien“ oder wenn es darum geht, ob der lauwarme Döner oder in der Mikrowelle aufgewärmtes Pferdegulasch am Schreibtisch verzehrt werden dürfen. „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann diskutieren sie noch heute – statt effektiv zu arbeiten!“, schreibt Karrierecoach Martin Wehrle in einer Kolumne über die fortschreitende Großraumisierung unserer Bürowelten.

Doch auch wenn längst klar ist, das zeigt beispielsweise eine Studie des Stress Research Institutes in Stockholm, dass Arbeitnehmer in Großraumbüros fast doppelt so häufig krank und gestresst sind, wie ihre Kollegen in kleineren Büroeinheiten, setzen immer mehr Firmen auf die Einrichtung von Großraumbüros.

Auch andere Studien, darüber schreibt das Portal Karrierebibel.de, zeigen den negativen Einfluss von Reizüberflutung und Lärm. Dort heißt es: „So wird bereits ein mittlerer Geräuschpegel von 55 Dezibel von den meisten Menschen als stressig empfunden und führt zum Ansteigen des Adrenalinspiegels. Man kann sich daher ausrechnen, um wie viel stressiger wohl Großraumbüros empfunden werden müssen, wenn dort im Durchschnitt 70 Dezibel herrschen – das entspricht übrigens dem Lärm eines Rasenmähers, der konstant den Arbeitsplatz durchpflügt.“