 Pinkstinks Deutschland: „Der Konsumterror zementiert unsere Rollenbilder“

„Der Konsumterror zementiert unsere Rollenbilder“

GNTM startet 2017 wieder am 9. Februar Pinkstinks wurde in Deutschland vor fünf Jahren gegründet, auch damals startete gerade eine neue Staffel von Germany’s Next Topmodel (GNTM). (Foto: obs)

Apropos Kämpfe: Wie läuft eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Werberat? Ist der nicht genervt davon, dass Sie ihm ständig in die Parade fahren?

Ich habe vor der Geschäftsführerin Julia Busse große Hochachtung, sie ist sehr professionell. Und dafür, dass wir so oft zusammen als Kontrahentinnen auf Podien geschmissen werden, sind wir immer noch freundlich miteinander. Ganz am Anfang kam sie nach Hamburg, um mich abzuchecken, denn wir hatten gerade eine Demo mit 2.000 Leuten in Berlin angemeldet, um gegen den Werberat zu protestieren. Ich glaube zwar nicht, dass sie mich besonders ernst genommen hat – ich meine: Ich war damals eine Frau mit dem Namen Pinkstinks und habe in meinem Wohnzimmer gearbeitet. Aber ich fand die Begegnung sehr spannend und finde, dass wir immer sehr fair miteinander umgehen und gut diskutieren können.

Was störte Sie an deren Arbeit?

Dass sie Kinder beim Thema Sexismus in der Werbung nicht extra wahrgenommen haben. Mittlerweile hat der Werberat wegen unseres Aktivismus‘ schon Kriterien auf seiner Seite verschärft. Aber wir haben zum Beispiel gerade eine App entwickelt, mit der Menschen sexistische Werbung schneller melden können, das hätten die schon vor zehn Jahren machen können. Eigentlich machen wir also deren Arbeit. Wir sind der Werberat, wenn es um sexistische Werbung geht.

Ihr Erfolg beruht auch darauf, dass es an den Plakatwänden eben noch immer so viele Pinkstinks-Beispiele gibt.

Die Agenturen haben sich in den letzten drei Jahren unglaublich am Riemen gerissen. An den großen Billboards, in den großen Städten hängt heute kaum noch sexistische Werbung, und der Branchenverband GWA ist viel weniger anstößig, als noch vor ein paar Jahren. Denn sie möchten natürlich kein Gesetz gegen Sexismus in der Werbung, wie es im vorigen Jahr im Gespräch war. Dafür gibt es im ländlichen und im mittelständischen Bereich immer mehr zu kritisieren.

Wie erklären Sie das?

Je einfacher Menschen mit Photoshop am Rechner ihre eigene Werbung gestalten können, desto mehr Blödsinn kursiert im Internet, hängt in Kneipen oder klebt auf Lieferwagen. Das kriegen wir dann täglich zugeschickt.

Sprechen wir nochmal über die Verantwortung der Wirtschaft. Sie sagen: Die Industrie will mehr verkaufen, die Leute wollen gleichzeitig mehr konsumieren, ein Rädchen greift ins andere.

Ja, in gewisser Weise zementiert der Konsumterror unsere Rollenbilder. Ich kann das schon verstehen: Zwei Zielgruppen sind besser als eine. Die Wirtschaft muss Absatz generieren, und Absatz generiert man, indem man alles doppelt verkauft. Das kann natürlich nur funktionieren, weil wir in einer Gesellschaft leben, die im Umbruch ist. Aber anstatt zu sagen, „Männer dürfen heute alles“, heißt es, „Der moderne Mann ist verwirrt“. Wenn dann Gurkengläser mit blauem Etikett und angeblichem Männergewürz neben Gläsern mit rosa Etikett und Frauengewürz im Regal stehen, dann ist die Welt endlich wieder in Ordnung.

Frau Schmiedel, wir danken Ihnen für das Gespräch.