„Für uns wollte keine Frau arbeiten“

Kampagnen im Check „In gewisser Weise zementiert der Konsumterror unsere Rollenbilder. Ich kann das schon verstehen: Zwei Zielgruppen sind besser als eine“, sagt Schmiedel. (Foto: Carsten Dammann für Handelsblatt)

Sie haben seitdem ordentlich Furore mit Ihren Postings gemacht. Heute zuckt die Werbeindustrie zusammen, wenn Pinkstinks an die Tür klopft. Oder täuscht der Eindruck?

Reaktionen gibt es teilweise innerhalb von einer halben Stunde. In der Woche vor Weihnachten haben wir zum Beispiel zwei Plakate in U-Bahn-Schächten quasi über Nacht abgehängt, diese Woche waren die Berliner Verkehrsbetriebe dran. Da haben wir nur ein bisschen gemeckert, und sie haben sich sofort öffentlich entschuldigt.

Was war ihr bislang größter Erfolg?

Für mich persönlich? Die Tatsache, dass wir es in nur fünf Jahren von einer One-Women-Show im Wohnzimmer bis hin zu einer NGO geschafft haben, die wahrgenommen wird und monatlich genug Spenden bekommt, um dieses Büro und vier Mitarbeiter zu finanzieren. Ich quelle aber auch über vor Freude, dass unser Theaterstück mit dem rosa Pony vom Familienministerium gefördert wird und wir mit damit an die Schulen gehen können.

Ihre Kampagnen erzielen eine enorme Reichweite. Gleichzeitig schlägt Ihnen im Netz von anderen Aktivistinnen und Feministinnen auch Hass entgegen - gönnen die Ihnen den Erfolg nicht?

Viele behaupten ja, wie bekommen so unglaublich viele Fördergelder. Das war auch am Anfang so. Aber wir schwimmen wirklich nicht im Geld und müssen ständig schauen, wo wir bleiben. 70.000 Euro sind nichts, um auf Dauer irgendwo voran zu kommen.

70.000 Euro?

Pinkstinks hatte seine Arbeit angefangen mit der Basisförderung von der Bewegungsstiftung. Damit konnten wir unseren ersten Mitarbeiter einstellen - übrigens ein Mann, denn für das Geld wollte in Hamburg keine Frau arbeiten. Eine, die Interesse hatte, kam rein und sagte: Oh Gott, ich bin so dankbar, ihr seht gar nicht aus wie Feministinnen. Mir war ziemlich schnell klar, dass wir nicht zusammenarbeiten können. Allerdings habe ich in dem Moment gar nicht daran gedacht, dass ich sofort eine Shitstorm an der Backe habe, wenn ich einen Mann einstelle...

Dass Frauen sich gegenseitig schwach machen, gilt eigentlich als Klischee. Oder liegt es am links-bürgerlichen Spektrum, dass jeder zu wissen meint, wie es besser funktioniert?

Ich finde dieses Verhalten sehr deutsch. Wenn Sie in den USA oder in England einen Vortrag an der Uni halten, sagt erstmal jemand: Vielen Dank für deinen schönen Beitrag, das und das hat mir sehr gut gefallen, aber ich möchte dazu Folgendes anmerken. Hier in Deutschland müssen Sie sich so warm anziehen.