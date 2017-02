„Ich will raus und den Mainstream erreichen“

Stevie Schmiedel in ihrem Hamburger Büro „Ich war am Anfang nur eine Frau mit dem Namen Pinkstinks und habe in meinem Wohnzimmer gearbeitet.“ (Foto: Carsten Dammann für Handelsblatt)

Ein wesentlicher Kritikpunkt an Ihrer Initiative lautet: Pinkstinks bedient die feministische Mainstream-Empörung, die extrem niedrigschwellig ist, kommt aber nicht über den Punkt hinaus, nur Symptome zu bekämpfen. Jetzt Sie!

Ja, wir bekommen viel Gegenwind. Vor allem vom rechten Feminismus, weil wir nicht für ein Sexkaufverbot und nicht gegen das Kopftuch an sich sind. Aber auch von der Linken, zu der wir uns natürlich eher zugehörig fühlen, kommt der Vorwurf, dass wir viel zu sehr Mainstream und zu präsent in den Boulevardmedien sind. mir ist das inzwischen egal. Wir können es uns nicht mehr leisten, in links-intellektuellen Blasen in einer Art und Weise über Genderthemen zu sprechen, die niemand versteht.

Ist das ein typisches Problem von Aktivisten-Gruppen?

Das ist ja auch die Frage, was mein privates Anliegen ist. Ich saß immer in diesem Elfenbeinturm, habe zu Begriffen wie „Cisgender“ Hausarbeiten aufgegeben. Irgendwann dachte ich: Was mache ich hier? Hier sitzen junge Menschen, die die Welt verändern wollen, und sie schreiben hochkomplexe Texte, mit denen wir nichts anfangen können. Ich will raus auf die Straße und den Mainstream erreichen, den ganz normalen Menschen.

In zig Online-Blogs wird immer wieder heftig kritisiert, was Pinkstinks sagt oder bloggt. Wie anstrengend ist dass, gegen den Hass zu arbeiten?

Es ist der absolute Wahnsinn. Wir sind gerade in der Anfangsphase viel zu intensiv darauf eingegangen. Aber auch das war ein Lernprozess. Heute rege ich mich nicht mehr so schnell auf, denn ich habe gemerkt, dass wir aller Kritik zum Trotz gewachsen und immer noch da sind.

Woher kommt dieser Hass?

Ich kann die Aggressivität sogar verstehen, denn der feministische Aktivismus ist oft auch sehr persönlich bedingt. Wenn dann jemand die Dinge anders sieht, kann das leicht als Bedrohung gesehen werden. Mir wurde einmal ganz klar von einer Aktivistin vorgeworfen, ich würde anderen meinen Feminismus überstülpen. Das ist absurd. Ich arbeite Tag und Nacht dafür, diesen Laden aufrecht zu erhalten, weil unsere Blase so klein ist. Feministische Themen gelten in diesem Land doch als First World Problem und werden nicht als richtige Probleme betrachtet.

Das klingt anstrengend.

Ja klar sind Aktivisten anstrengend. Das sollen sie ja auch sein. In der Umwelt-Szene ist es doch genauso. Wenn da der WWF etwas macht, was ein andere Organisation so nie machen würde, zicken die sich an, und es finden ganz große Kämpfe statt. Nur sind die schon so lange im Geschäft, dass sie wissen, wie man damit umgeht.