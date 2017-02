Schuld hat auch Germany's Next Topmodel

Schmiedel im Gespräch mit Corinna Nohn und Carina Kontio Im Interview spricht die Gender-Forscherin über den Geruch von Pink, den Einfluss von Werbung auf die Gesellschaft und über den Bruch mit tradierten Rollenbildern. (Foto: Carsten Dammann für Handelsblatt)

Wie das?

Essstörungen sind bei Jugendlichen eine der höchsten Todesursachen, vor Suizid. Als wir angefangen haben mit Pinkstinks, war gerade eine repräsentative Dr. Sommer Studie der „Bravo“ erschienen, wonach sich über die Hälfte der 15-Jährigen zu dick fühlte. Fünf Jahre später wurde die Studie wiederholt, mit dem erschreckenden Ergebnis, dass sich bereits über die Hälfte der 11-jährigen Mädchen zu dick fühlt.

Und daran ist die Werbung Schuld?

Auf jeden Fall, aber auch bestimmte TV-Formate wie Germany’s Next Topmodel (GNTM), das gerade mit einer neuen Staffel startet. Und bei Jungen, die in ihrer Spielwelt auf Lego Ninja und Starwars treffen oder am Computer gerne ballern, steigt im Jugendalter die Zahl derjenigen, die von Spielsucht betroffen sind.

Unter Müttern gibt es die Debatte, was zuerst da war: das Gender-Marketing oder der Kinderwunsch. Sie sagen, alles wird Kindern vorgegeben

Genau. Fangen wir doch mit den Farben an: Kaiser Wilhelm hat als Baby noch Rosa getragen, denn damals galt die Farbe als männlich. Das sehen wir auch heute noch bei etablierten Herren im Golfbereich, die ebenfalls knalliges Pink und Babyrosa tragen dürfen, ohne gleich als homosexuell abgestempelt zu werden. Nur bei Kindern ist das ein Tabu. Früher gab es rote Bobby Cars, ein Spielzeug, das wir alle seit Jahrzehnten kennen - heute gibt es welche in Pink und welche in Blau.

Sie sehen keinen Fortschritt darin, dass Mädchen jetzt ihr eigenes Bobby Car haben?

Das ist ja keine Vielfalt! Was mit diesen beiden Farbwelten aufgemacht wird, ist doch eine unglaubliche Einengung. Die meisten Mütter oder Väter haben bestimmt schon mal gehört, dass ihre Kinder sagen: „Damit kann ich nicht spielen, das ist für Jungs.“ Oder die Eltern denken: „Das können wir dem nicht kaufen, das ist für Mädchen.“ Am Ende führt diese feste Zuschreibung dazu, dass ein kleiner Junge mit einem rosa Pony sich das Leben nehmen will.

Liegt nicht die Verantwortung bei den Eltern, ihrem Sohn zu sagen: Hey, ein rosa Pony ist völlig in Ordnung?

Ich werde so oft gefragt, was Eltern machen können. Ich finde, die sind die falschen Adressaten. Weil ich Eltern, die diesen Peergroup-Zwang im Kindergarten oder in der Schule erleben, nicht sagen möchte: Kauf‘ deiner Tochter keine Barbie, sei hart. Kauf‘ ihr keinen Elsa-Kram, obwohl alle Mädchen in der Klasse Elsa-Kram haben. Sie sagen doch auch keinen Eltern von einem schwarzen Kind, sie müssen es ermutigen, stark zu sein, wenn es draußen gemobbt wird. Anstatt die mobbenden Kinder und die rassistischen Eltern zur Verantwortung zu rufen.

Was ist die Lösung? Keine Elsa, keine Barbie, keine Lillifee?

Nein, Elsa für alle! Pink für alle! Deshalb sind wir so aktiv an Schulen, um dieses Denken in Farbkategorien aufzubrechen, um aufzuklären. Es kann doch nicht sein, dass ein 11-Jähriger nicht mit seinem pinken Lieblingspony in die Schule gehen kann. Dahinter verbirgt sich eine ganz große Homophobie.