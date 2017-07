Brillianz braucht Präsenz

Der Mangel an Selbstreflexion ist ein weiteres Defizit, das keinen Euphemismus als Chance verträgt. Er verhindert die Präsenz im Management, mit der Unternehmen herausragend werden. Präsenz bedeutet, sich nicht vom Strom der C-Prioritäten davonspülen oder sich von Befindlichkeiten unter Wasser drücken zu lassen. Ein Zen-Meister würde sagen: „Wenn du managst, dann manage.“ Ein guter Ratgeber ergänzt: „Vergiss den Zoff mit der Schwiegermutter und den Abiball deiner Jüngsten am Samstag. Konzentriere dich ganz auf das, was du tust – und kontrolliere stets, ob du nicht auf Nebenstrecken und Holzwegen unterwegs bist.“

Für diese Meta-Betrachtungen muss man Ressourcen reservieren und sich stets beim Denken beobachten. Es ist nicht wahr, dass man keinen Einfluss auf den Flow der Gedanken hat, die das Hirn produziert. Man kann das üben, um noch konsequenter bei der Sache zu sein. Denn nur, wer wirklich präsent ist, kann über sich hinauswachsen und brillant werden. Und auch das ist unisex.

Was in Firmen alles schief läuft Warten auf die IT-Jungs „Der Arbeitsplatz einer Kollegin war für ihre neue Aufgabe ungeeignet: Sie musste abwechselnd auf den Tisch und dann 45° nach oben schauen. Dort war ihr Monitor im Regal untergebracht. Also standen alle ratlos ums Regal herum und beklagten sich, dass die IT-Jungs, die für solche Umbauten eigentlich zuständig sind, nicht endlich kommen, um den Monitor umzubauen. Während alle anderen rumstanden und klagten, haben ein Kollege und ich einfach den Monitor aus dem Regal genommen und auf den Tisch gestellt. War deutlich besser als auf die IT-Jungs zu warten. Seltsam, dass sonst keiner auf die Idee kam …“ (Quelle: Klaus Schuster, „Wenn Manager Mist bauen“ )

Mach einfach! „Das Blöde an ›Mach einfach!‹ ist: Seit alle wissen, dass unsere Abteilung´ einfach mal macht, lösen wir auch die Probleme aller anderen Abteilungen, die gerne jede Verantwortung von sich schieben und sich nur noch Routineaufträge zutrauen.“

Entscheidungen treffen „Leider trauen sich nur sehr wenige Manager, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen haben den kleinen Haken, dass sie eventuell falsch sein könnten, weshalb viele leider die falsche Entscheidung treffen – nämlich keine.“

Reportings ohne Ende „Ich kenne Vertriebsorganisationen, bei denen die Account Manager vier Tage die Woche Reports verfassen und folgerichtig nur einen Tag die Woche beim Kunden sind. Desaströs.“

Die geliebte Routine „Es besteht ein Hang dazu, sich in Routine zu vergraben, um keine unangenehmen Entscheidungen fällen zu müssen.“

Verhalt dich mal ruhig! „Ich glaube, dass Action Management bei uns nur so lange funktioniert, wie das Unternehmen in Notlage ist. Der Satz ›Verhalt dich mal ruhig!‹ fällt bereits, sobald wir irgendwie eine schwarze Null schreiben.“

Erfolge machen einsam „Action Management funktioniert bei uns nicht, weil Action Manager Erfolg haben und jeder Erfolg bei uns die Neider auf den Plan ruft. Sie fürchten, dass jeder merkt, dass sie keine solchen Erfolge vorweisen können. Erfolge machen einsam.“

Bloß keine Action „Action Manager sind oft erfolgreich, aber meist nicht beliebt, weil die anderen sich dann auch schneller bewegen müssen. Schwache Chefs finden den Action Manager auch eher unbequem …“

Weniger Anerkennung „Action Manager ernten bei uns meist weniger Anerkennung als diejenigen, die sich mehr aufs Schwafeln konzentrieren.“

Die nächste Plage des Managements ist der Prioritätenfetisch. Viel auf der Agenda zu haben, ist eine explosive Kombination aus Faulheit und Feigheit. Man ist zu faul, seinen Aufgabenpool kritisch zu analysieren, und zu feige, sich für das Wichtige zu Lasten des Lässlichen zu entscheiden. Man wuselt herum, verheddert sich im Multitasking und erklärt sich kleinlaut zum Opfer der Umstände, wenn Ergebnisse nicht geliefert werden.

Dass Manager mit dieser Opferrolle der Überlastung durchkommen, liegt daran, dass Menschen der Macher näher als der Denker ist. Als „echter Macher“ gehypt zu werden, ist allerdings ein zweifelhafter Ritterschlag, weil keiner sieht, wie viel besser der Macher mit Denken wäre.

Der größte Torpedo für die Konsequenz in Unternehmen ist das Defizit an Verlässlichkeit. Es ist erschreckend, wie viele Versprechen sich als Versprecher entpuppen. „Wäre mir das bewusst gewesen, hätte ich mehr Zeit erbeten.“ Das Vereinbarte wird nicht nur nicht geliefert, sondern auch viel zu spät oder gar nicht abgesagt. Der ganze Tross arbeitet mit heißem Herzen auf einen Meilenstein hin und muss unnötig zwischenübernachten, weil der Letzte nicht aus dem Quark gekommen ist.

Eine gesunde Verlässlichkeitskultur ist ein enormer Konsequenz- und damit Erfolgsfaktor. Sie beginnt beim Einverständnis über Begriffsbedeutungen. Die meisten bekommen eine halbwegs funktionierende Definition von Vereinbarung zwar noch hin. Bei den übergeordneten Werten Verlässlichkeit und Verbindlichkeit werden die Antworten aber schnell zur bunten Blumenwiese. Das zerstört die Berechenbarkeit von Lieferung und Leistung und öffnet fadenscheinigen Ausflüchten Tür und Tor. Zeit für eine Definition, die alle verstehen, absegnen und sich ihr unterwerfen können:

„Verbindlich“ ist, wer eine Vereinbarung unter Berücksichtigung aller relevanten Notwendigkeiten und Möglichkeiten schließt und einhalten will.

„Vereinbarung“ heißt eine gegenseitige Übereinkunft bezüglich Erwartungen und den dafür notwendigen Bedingungen.

„Verlässlich“ ist, wer Vereinbarungen hält oder rechtzeitig neu verhandelt.

Um Transparenz zu schaffen und unfreiwillige Ungerechtigkeiten auszuschließen braucht es eine „Konsequenzmechanik“, die alle Folgen einmaliger und mehrfacher Unzuverlässigkeit fixiert. Versäumnisse im Team offen anzusprechen, ist der erste Schritt. Das klare „Ich halte Sie hier für unzuverlässig“ ist keine Überhärte, sondern eine Konsequenz, die dem Erfolg aller dient. Dass Schuld- und Schamgefühlen Lerneffekte auslösen, muss und soll nicht durch Runterputzen stimuliert werden. Diese geschieht automatisch, wenn Ross und Reiter angemessen genannt werden.

Abgesehen davon, dass ein solches System gerecht ist, unterstützt es Führungskräfte in ihrem Standing. Dass Spieler, die nur übers Feld getrabt, während die anderen gesprintet sind, den Trainer in eine Diskussion verstricken, gehört der Vergangenheit an. Denn die Wahrheit soll auf dem Platz entstehen und nicht in der Kabine.