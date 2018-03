Top-Personal Wie Unternehmen Führungskräfte binden können

Seite 2 von 2: Die zehn wichtigsten Regeln beim Onboarding

Viele Manager brauchen eine Weile, um sich im neuen Unternehmen zurechtzufinden. (Foto: Jeanette Dietl - Fotolia) Willkommen an Bord

Auf lange Sicht spart eine erfolgreiche Integration von neuen Mitarbeitern also Zeit und Geld. Große Konzerne wissen das und haben daher standardisierte Prozesse. Es sind eher Kleinunternehmen und Mittelständler, die dafür häufig keine festen Abläufe haben. Das Karriereportal „Absolventa“ hat hier zehn praktische Regeln formuliert, die dabei helfen, neue Mitarbeiter im Unternehmen willkommen zu heißen.

1. Begrüßung

Ein kleiner Blumenstrauß, der vorkonfigurierte Rechner und eine Willkommens-Karte machen den feinen Unterschied. Begrüßen Sie das neue Teammitglied an seinem Arbeitsplatz.

2. Vorstellung der Kollegen – das Teamboard

Die ersten Tage sind für neue Mitarbeiter herausfordernd, sie werden mit vielen neue Fakten und Prozessen konfrontiert – vor allem aber mit vielen Namen. Ein Board mit Fotos und Funktionen, sei es digital oder in der Küche aufgehängt, erleichtert die Eingewöhnung.

3. Klare Ansprechpartner

Zeigen Sie dem neuen Mitarbeiter am ersten Tag, welche Ansprechpartner für ihn in den kommenden Wochen wichtig sind und stellen Sie einander vor.

4. Buddy System

Ein Kollege auf gleicher Hierarchie-Ebene, der sich in erster Linie um die soziale Integration des Mitarbeiters kümmert, sichert ein gutes Ankommen im Kollegenkreis.

5. Werte erklären

Auch wenn Sie Ihr Mission Statement auf der Homepage verankert haben – Werte und Missionen leben davon, dass die Belegschaft sie lebt. Nehmen Sie sich Zeit – neben organisatorischen Inhalten – auch die langfristige Strategie des Unternehmens zu erklären.

6. Die ersten Pausen

Ob durch ein Buddy-System oder eine Teamregelung – neue Mitarbeiter sollten in den ersten Pausen beim neuen Arbeitgeber keinesfalls aktiv nach einer Begleitung suchen müssen. Sorgen Sie vor und bitten Sie die Kollegen rechtzeitig, den Neuling nicht im Regen stehen zu lassen.

7. Organisatorische Mappe

Sammeln Sie wichtige Informationen über Arbeitszeitregelung, Krankmeldung, regelmäßige Meetings und andere Gepflogenheiten in einer Mappe und legen diese auf den Schreibtisch des neuen Mitarbeiters.

8. Von Beginn an fordern

Die ersten Tage beginnen bei Mitarbeitern meist mit einem hohen Energie-Level. Diesen positiven Stress sollten Sie dafür nutzen, den Mitarbeiter von Anfang an zu fordern. So gewöhnt er sich schneller an das Tempo der Abteilung und die Anforderungen, die an ihn gestellt werden.

9. Technischen Schwierigkeiten vorbeugen

In kleinen Unternehmen kommt es häufiger vor, dass die technische Ausstattung erst nach und nach zur Verfügung steht. Beugen Sie dem vor, indem Sie beteiligte Abteilungen immer sofort bei Vertragsunterschrift über das Eintrittsdatum des neuen Kollegen informieren.

10. Authentisch bleiben

Bei all den vielen kleinen Tücken, die es in einer Personalabteilung in den ersten Tagen zu überwinden gilt, vergessen Sie nicht, authentisch zu bleiben. Passen Sie das Onboarding an den Stil des Unternehmens an und arbeiten Sie kontinuierlich am Prozess.

Zum Weiterlesen: An mangelnder Expertise liegt es selten, wenn Top-Manager, die neu ins Unternehmen kommen, einen Fehlstart hinlegen. Es lauern etliche Fettnäpfchen. „Onboarding“ kann zu einem möglichst reibungslosen Wechsel verhelfen. Wie Manager sicher an Bord kommen.