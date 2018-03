Top-Personal Wie Unternehmen Führungskräfte binden können

Rund 15 Prozent der Chefs wechseln jährlich das Unternehmen. Für Firmen kann das teuer werden. Wie Unternehmen Chefwechsel verhindern können.

An mangelnder Expertise liegt es selten, wenn Top-Manager, die neu ins Unternehmen kommen, einen Fehlstart hinlegen. Es lauern etliche Fettnäpfchen. (Foto: Getty Images) „Onboarding“ für Firmen-Neulinge

BonnUnternehmen verlieren bares Geld, wenn sie ihre CEOs und Manager nicht an ihrem Arbeitsplatz halten können. Rund 15 Prozent der CEOs weltweit wechselten 2016 laut einer Studie von „strategy&“, einer Strategieberatung des Pricewaterhouse-Coopers-Firmennetzwerks, ihren Arbeitsplatz. Das Karussell der Führungskräfte kommt Unternehmen teuer zu stehen. – von Kosten für Headhunter über Reputationsschäden bis hin zu Verlust von Fachwissen und Kontakten an die Konkurrenz.

Der Schutz vor Fluktuation im Top-Management fängt bereits bei der Einstellung an. Daher haben gerade der Start und die ersten Monate einer neuen Führungskraft einen großen Einfluss darauf, ob sich der Neue willkommen fühlt, gerne mitarbeitet und sich optimal in die Firma und sein Team integriert.

Experten sprechen hier vom sogenannten "Onboarding" (An-Bord-holen). Dabei geht es vor allem darum, die neuen Führungskräfte so zu integrieren, dass es nicht schon in der Probezeit zu vorzeitigen Kündigungen oder zu Demotivation kommt (Statistiken zufolge endet jedes fünfte Arbeitsverhältnis bereits in den ersten sechs Monaten).

Im besten Fall fühlt sich der neue Mitarbeiter fachlich schnell sicher, weil er weder über- noch unterfordert ist und seinen Fähigkeiten entsprechend eingesetzt und unterstützt wird. Gleichzeitig ist er sozial gut ins Team und kulturell optimal ins Unternehmen integriert, kennt und fördert also die Unternehmenskultur.

14 Tipps für einen erfolgreichen Start Hintergrundwissen aneignen Vorab sollten möglichst viele Informationen über die neue Firma eingeholt werden, zum Beispiel per Internetrecherche. Wer in ein inhabergeführtes Unternehmen kommt, sollte vor seinem ersten Arbeitstag schon einmal ein Bild des Inhabers gesehen haben – sonst könnte es peinlich werden, wenn man ihn am Kaffeeautomaten nach seinem Namen fragt. Beobachten Unsicherheit darüber, wie man sich den anderen gegenüber verhalten soll, ist am Anfang ganz normal. Welche Umgangsformen herrschen in der neuen Firma? Welche internen Regeln gibt es? Schon im Vorstellungsgespräch und später dann vor Ort ist es hilfreich, die anderen genau zu beobachten und sich an dem Verhalten der anderen zu orientieren. Vorstellungsrunde vorbereiten Egal, ob der Chef Sie durch die Abteilungen führt oder Sie sich vor dem Team selbst vorstellen: Überlegen Sie sich eine kurze Einleitung, das alle wichtigen Informationen zu Ihrer Person, Ihrer bisherigen Laufbahn und Ihrem neuen Aufgabenbereich enthält. Ein Kuchen ist nie verkehrt – und vergessen Sie auf keinen Fall, auch den Chef dazu einzuladen. Die richtige Kleidung Informieren Sie sich noch vor dem ersten Arbeitstag, welche Kleidung in der Branche üblich ist. Der Faktor Kleidung ist enorm wichtig, denn das richtige Outfit drückt Zugehörigkeit aus. Zu Fehlern stehen Natürlich sollte man den gleichen Fehler nicht dreimal hintereinander machen, doch sind Fehler gerade am Anfang alles andere als ungewöhnlich. Versuchen Sie nie, einen Fehler zu verheimlichen sondern fragen Sie stattdessen nach, wie Sie ihn beim nächsten Mal vermeiden können. Schlüsselpersonen identifizieren Die ersten Wochen dienen auch dazu, die Personen zu identifizieren, die für einen selbst am wichtigsten sind. Das können neben dem direkten Vorgesetzten auch andere Mitarbeiter und Kollegen sein. Nicht sofort nach Urlaub fragen Es gibt einige Dinge, die in den ersten Tagen tabu sind: Dazu gehört unter anderem die Frage nach dem nächsten Urlaub. Ebenso sollten Sie es vermeiden, unpünktlich zur Arbeit oder zu Terminen zu erscheinen oder sich zu früh in den Feierabend zu verabschieden. Die Ressourcen kennen Erkundigen Sie sich zu Beginn, auf wen Sie zugreifen können und wer wann informiert werden muss. Den richtigen Zeitpunkt abwarten Am Anfang ergeben sich sicherlich viele Fragen. Doch stören Sie Kollegen oder Vorgesetzte nicht während eines Telefongesprächs oder wenn er oder sie offensichtlich in Eile ist, sondern warten Sie einen passenden Moment ab. Arbeitsstile Tauschen Sie sich mit Kollegen über bevorzugte Arbeitsstile aus. Möchte jemand zum Beispiel lieber persönlich, per Telefon oder per E-Mail informiert werden? Zwischenmenschliche Kontakte forcieren Warten Sie nicht darauf, dass die Kollegen Sie zur Kaffeepause abholen, sondern gehen Sie selbst auf die anderen zu. Haben Sie eine Frage an den Chef, gehen Sie kurz vor dem Mittagessen zu ihm und anschließend gemeinsam in die Kantine. Genau zuhören Geben Sie sich stets Mühe, genau zuzuhören, was das Gegenüber mag. Merken Sie sich dieses Detail und greifen Sie es an gegebener Stelle wieder auf – das zeigt nicht nur, dass Sie aufmerksam zuhören, sondern drückt auch Wertschätzung aus. Nicht über den alten Job lästern Bei Nachfragen nach dem alten Job sollten Sie stets sachlich bleiben. Über die alten Kollegen oder den Chef herziehen, ist tabu. Mit Kritik zurückhalten Halten Sie sich zunächst an die Vorgaben, die man Ihnen macht, auch wenn diese Ihnen in manchen Fällen weniger sinnvoll erscheinen sollten. Wenn Sie sich eingearbeitet und das Unternehmen in Ruhe kennen gelernt haben, können Sie immer noch Verbesserungsvorschläge machen.

War das Onboarding früher oft auf die Integration am Arbeitsplatz beschränkt, rücken Arbeitgeber inzwischen auch in den privaten Lebensraum vor. Schließlich fühlen sich viele Firmen aufgrund des Fachkräftemangels und hoher Fluktuationsraten zu immer innovativeren Strategien gedrängt, Top-Personal zu gewinnen, zu motivieren und zu halten.

„Ebenso wie im Kundengeschäft hat die Weisheit, ein Neukunde koste rund fünfmal mehr als das Halten eines Bestandskunden, auch im Personalwesen Gültigkeit“, erklärt Viktor Gilz, Gründer von Suite&Co. Das Unternehmen organisiert und gestaltet den persönlichen Lebensraum von Führungskräften.

Mitgründerin Lisa Mellinghoff sagt: „Indem sich der Arbeitgeber auch um das private Leben des Mitarbeiters bemüht, entsteht eine emotionale Bindung. Diese beflügelt die Motivation und Leistung des Arbeitnehmers und erhöht die Loyalität.“ Vorausgesetzt natürlich, man möchte bei einem Jobwechsel all diese Dinge auch aus der Hand geben. Es mag durchaus dem ein oder andren zu privat sein, alles über den Arbeitgeber laufen zu lassen.

Suite&Co setzt besonders auf sogenannte weiche Faktoren. Denn: Studien aus der Loyalitätsforschung zeigen, dass 70 Prozent der Kundenverluste auf soziale Fauxpas zurückzuführen sind. „So wie ein Unternehmen Kunden verschreckt, indem es unfreundlich ist oder sich nicht ausreichend um das Wohlergehen des Kunden kümmert, verliert es aus denselben Gründen auch Führungskräfte“, erklärt Gilz.

Damit sich der Mitarbeiter vom ersten Tag an wohl fühlt und auf seinen Job konzentrieren kann, übernimmt sein Unternehmen die Verantwortung für die Wohn- und Lebenssituation. Das bedeutet konkret: Von der Immobiliensuche über das Umzugs-Management bis hin zur detaillierten Inneneinrichtung - die neue Führungskraft muss sich eigentlich um gar nichts mehr kümmern.

Gilz: „Arbeitnehmer, die sich mit ihrem Unternehmen identifizieren und das Gefühl haben, nicht nur als Arbeitskraft, sondern als gesamter Mensch wahrgenommen und geschätzt zu werden, haben eine innere antreibende Arbeitshaltung.“

Der psychologische Ansatz der emotionalen Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung ist für die Gründer von Suite&Co zentral. „Jede Bemühung um das Wohlergehen des Mitarbeiters löst umgekehrt Einsatz für das Unternehmen aus“, so Gilz. Die Investition zahle sich langfristig aus.

So engagieren sich loyale Führungskräfte Studien zufolge über das normale Arbeitspensum hinaus, sind verantwortungsbewusster und zeigen mehr Eigeninitiative. Lisa Mellinghoff: „Emotionale Bindung zum Unternehmen minimiert Fluktuationsgefahr und steigert die Produktivität.“