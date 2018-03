Von Alphatieren und übergroßen Egos Wie man sechs Jahre lang bezahlten Urlaub machen kann

Egomanie, Einzelinteressen der Mächtigen, Nepotismus: nur drei der gefährlichsten Faktoren, die geeignet sind, den Untergang eines Unternehmens einzuläuten.

DüsseldorfAuf der Suche nach Gründen für rasante Firmenabstürze legen die erfahrenen Unternehmer Andreas Krebs und Paul Williams systematisch die Faktoren frei, die geeignet sind, den Untergang eines Unternehmens einzuläuten: Egomanie, Einzelinteressen der Mächtigen, Nepotismus und viele mehr. In ihrem Gastbeitrag, den sie unserem Businessnetzwerk Leader.In zur Verfügung stellen, liefern sie Insiderstorys, bestechen durch schwarzen Humor, lassen Topmanager zu Wort kommen und geben konkrete Impulse, wie es Führungskräften heute gelingt, auch und gerade in Zeiten sicher geglaubter Erfolge wachsam zu bleiben - und was sie dabei vom Untergang der Incas lernen können.

"Verblüfft haben mich zwei CEOs, die einen schwierigen Abgang aus ihrer alten Firma hatten und dann in der neuen Firma ein Konkurrenzprodukt aufbauten, einfach aus Rache. Diese ›Ich zeig’s euch‹- Momente haben gigantische Investitionen getrieben." - Topmanager, den Autoren bekannt

Wer sich unbesiegbar wähnt, trifft die falschen Entscheidungen und führt womöglich seinen eigenen Untergang herbei. Dafür gibt es kaum ein eindrücklicheres Beispiel als das Schicksal der Incas. Besonders groß ist die Gefahr, wenn sich die Spielregeln ändern: in Zeiten der Disruption, wie wir heute sagen würden. Am 16. November 1532 treffen in den Bergen bei Cajamarca zwei Welten aufeinander: Der spanische Konquistador Francisco Pizzaro stößt mit nur 180 Soldaten und 27 Reitern auf das vielfach überlegene Heer der Incas. Auf 12.000 Mann schätzten Chronisten die Zahl der Inca-Krieger, und doch gehen die Spanier aus dieser Konfrontation als Sieger hervor.

Die Geschichte der Incas fasziniert bis heute nicht zuletzt durch ihr tragisches Ende: Eine Dynastie, die binnen weniger Jahrzehnte ein riesiges Imperium schuf, wird am Ende von einem Haufen Abenteurern besiegt? Das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Zum Verhängnis wird dem herrschenden Inca Atahualpa zum einen der Glaube an die eigene Unbesiegbarkeit. Diese Überzeugung ist so stark, dass die Incas den Spaniern völlig unbewaffnet gegenübertreten. Der Inca-König ist sich sicher, seine gottgleiche Erscheinung werde die Fremden beeindrucken.

Was gute Führung ausmacht Flexibilität und Diversität Laut einer Umfrage der "Initiative Neue Qualität der Arbeit" unter 400 Führungskräften sind Flexibilität und Diversität sind weitgehend akzeptierte Erfolgsfaktoren. Das Arbeiten in beweglichen Führungsstrukturen, mit individueller Zeiteinteilung und in wechselnden Teamkonstellationen ist aus Sicht der meisten Führungskräfte bereits auf einem guten Weg. Die Idee der Förderung von Unterschiedlichkeit ist demnach in den Unternehmen angekommen und wird umgesetzt. Die Beiträge zur Führungskultur gerade aus weiblichen Erfahrungswelten werden äußerst positiv bewertet. Prozesskompetenz Prozesskompetenz ist für alle das aktuell wichtigste Entwicklungsziel. 100 Prozent der interviewten Führungskräfte halten die Fähigkeit zur professionellen Gestaltung ergebnisoffener Prozesse für eine Schlüsselkompetenz. Angesichts instabiler Marktdynamik, abnehmender Vorhersagbarkeit und überraschender Hypes erscheint ein schrittweises Vortasten Erfolg versprechender als die Ausrichtung des Handelns an Planungen, deren Verfallsdatum ungewiss ist. Netzwerke Selbst organisierende Netzwerke sind das favorisierte Zukunftsmodell. Die meisten Führungskräfte sind sich sicher, dass die Organisation in Netzwerkstrukturen am besten geeignet ist, um die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt zu bewältigen. Mit der kollektiven Intelligenz selbst organisierender Netzwerke verbinden diese Führungskräfte die Hoffnung auf mehr kreative Impulse, höhere Innovationskraft, Beschleunigung der Prozesse und Verringerung von Komplexität. Ende der Hierarchie Hierarchisch steuerndem Management wird mehrheitlich eine Absage erteilt. Die meisten Führungskräfte stimmen darin überein, dass Steuerung und Regelung angesichts der Komplexität und Dynamik der zukünftigen Arbeitswelt nicht mehr angemessen sind. Zunehmende Volatilität und abnehmende Planbarkeit verringern die Tauglichkeit ergebnissichernder Managementwerkzeuge wie Zielemanagement und Controlling. Überwiegend wird die klassische Linienhierarchie klar abgelehnt und geradezu zum Gegenentwurf von „guter Führung“ stilisiert. Kooperationsfähigkeit Kooperationsfähigkeit hat Vorrang vor alleiniger Renditefixierung. Über die Hälfte der interviewten Führungskräfte geht davon aus, dass traditionelle Wettbewerbsstrategien die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit erreicht haben und das Prinzip Kooperation weiter an Bedeutung gewinnt. Nur noch 29,25 Prozent der Führungskräfte präferieren ein effizienzorientiertes und auf die Maximierung von Profiten ausgerichtetes Management als ihr persönliches Idealmodell von Führung. Persönliches Coaching Persönliches Coaching ist ein unverzichtbares Werkzeug für Führung. Mit dem Übergang zur Netzwerkorganisation schwindet der selbstverständliche Schonraum hierarchischer Strukturen. Die Durchsetzung eigener Vorstellungen über Anweisung werde immer schwieriger oder sei gar nicht mehr möglich. Mächtig ist nur, was auf Resonanz trifft. Einfühlungsvermögen und Einsichtsfähigkeit werden dadurch immer wichtiger. Alle Akteure, ob nun Führungskraft oder geführte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bräuchten im Unternehmen mehr Reflexion und intensive Entwicklungsbegleitung. Selbstbestimmung und Wertschätzung Motivation wird an Selbstbestimmung und Wertschätzung gekoppelt. Die Führungskräfte gehen davon aus, dass die motivierende Wirkung von Gehalt und anderen materiellen Anreizen tendenziell abnimmt. Persönliches Engagement wird mehr mit Wertschätzung, Entscheidungsfreiräumen und Eigenverantwortung assoziiert. Autonomie werde wichtiger als Statussymbole und der wahrgenommene Sinnzusammenhang einer Tätigkeit bestimme den Grad der Einsatzbereitschaft. Soziale Verantwortung Gesellschaftliche Themen rücken in den Fokus der Aufmerksamkeit. In der intuitiven Schwerpunktsetzung der Führungskräfte nimmt die Stakeholder-Perspektive des Ausgleichs der Ansprüche und Interessen von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen einen wachsenden Raum ein. Über 15 Prozent aller frei genannten Beschreibungen im Führungskontext beschäftigen sich mit Fragen der gesellschaftlichen Solidarität und der sozialen Verantwortung von Unternehmen.

Doch als er eine Bibel, die man ihm überreicht, ratlos prüft und zu Boden schleudert, eröffnen die Spanier das Feuer. Atahualpa wird gefangen genommen und ein knappes Jahr später hingerichtet. Auch nach dieser verheerenden Schlacht wäre vielleicht noch ein Umschwung möglich gewesen – wären die Incas nicht durch einen blutigen Bruderkrieg um die Herrschaft geschwächt gewesen.

Seit 1527 rangen Atahualpa und sein Halbbruder Huáscar um die Herrschaft, die ihr Vater Huayna Cápac unter beiden aufgeteilt hatte. Ergebnis war ein Bürgerkrieg, der das ganze Reich entzweite, zahllose Tote forderte und Aufstände begünstigte. Noch heute heißt ein See in Peru nach einer der vielen Schlachten zum Ende des Reiches Yaguar Cocha (»Blutsee«). Viele ethnische Gruppen verbündeten sich mit den Spaniern, in der Hoffnung, so die Inca-Herrschaft abzuschütteln, und die Spanier wussten dies klug zu nutzen. Schließlich rafften auch eingeschleppte Seuchen wie Pocken, Grippe und Masern Tausende der Indios dahin und beschleunigten den Untergang.

Für den Inca-König Atahualpa war völlig klar, dass die Neuankömmlinge nach seinen Regeln spielen würden. Ein Irrtum, der an den CEO eines Großunternehmens erinnert, der einem Start-up-Gründer nach einer überzeugenden Präsentation der Geschäftsidee etwas gönnerhaft "Viel Glück!" wünschte. Darauf überlegte der Youngster einen Moment, blickte dann auf und erwiderte gelassen: "Das wünsche ich Ihnen auch!" Wohl selten hat ein Topmanager so entgeistert geschaut.

In der Wirtschaftsgeschichte gibt es zahlreiche Beispiele, wie allzu siegesgewisse und erfolgsverwöhnte Unternehmen in Bedrängnis geraten. Erinnern Sie sich noch an die Geschichte von Nokia? Nicht viel besser erging es der deutschen Hi-Fi-Industrie von Braun über Dual bis Grundig bei Erstarken der unterschätzten fernöstlichen Konkurrenz, den Herstellern mechanischer Uhren bei Aufkommen der Digitaluhr oder der Musikindustrie, die sehr lange brauchte, um zu verstehen, dass fast nur noch ältere Herrschaften CDs kaufen.

Wenn die Zeiten schwierig sind, muss man alle Kräfte bündeln, um sich am Markt zu behaupten. Umso verheerender ist es, wenn ein Unternehmen sich gerade dann in internen Machtkämpfen und auf Nebenkriegsschauplätzen verzettelt, statt Wettbewerbern die Stirn zu bieten. Wären die Incas den Spaniern mit der gleichen Entschlossenheit entgegengetreten wie in den Jahrzehnten zuvor ihren Nachbarvölkern, müsste die Geschichte Lateinamerikas vielleicht neu geschrieben werden. Es gibt viele Gründe, warum die Incas die europäischen Eindringlinge nicht konsequent bekämpften: der Schock, den als Gott verehrten Herrscher im Handstreich gefangen genommen zu sehen, unbekannte Waffen wie Kanonen und Schusswaffen, fremde, furchterregende Tiere wie Pferde und Bluthunde. Und nicht zuletzt die Herausforderung, in einer bis dato abgeschotteten Welt erstmals mit einer völlig anderen Kultur konfrontiert zu sein. Da sind die Rahmenbedingungen

im modernen Wirtschaftskrieg – pardon: Wettbewerb – erheblich freundlicher.

Möglicherweise macht gerade das manchmal zu sorglos. Wie unbeweglich, wie stark mit sich selbst beschäftigt ist man in vielen Unternehmen? Wie oft werden Nebenkriegsschauplätze eröffnet, statt sich auf die wirklich wichtigen Fragen und die wahren »Gegner« zu konzentrieren? Was sind die Ursachen, wo sind die Auswege?