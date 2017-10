 500 Jahre Martin Luther: Der Erfinder des Berufs

Martin Luther - meinungsstark auch in Wirtschaftsfragen Das Denkmal für den deutschen Reformator Martin Luther auf dem Marktplatz der Lutherstadt Wittenberg. (Foto: dpa)

DüsseldorfWir gehen zur Schule, werden ausgebildet, erwerben vielleicht einen Universitätsabschluss. Dann finden wir einen tollen Job und arbeiten uns 40 Jahre lang immer weiter die Karriereleiter hinauf, bis die Rente ruft. Dieses Berufsbild schwindet. Der arbeitende Mensch muss sich ständig neu finden, weiterentwickeln, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und es deutet eine Menge darauf hin, dass dies viele Menschen verunsichert.

Da trifft es sich gut, dass wir uns im Lutherjahr befinden, um kurz innezuhalten und einen Schritt zurückzutreten: Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen. Aus denen entstand die Reformation, die evangelische Kirche und ein neues Europa. Und so ganz nebenbei das, was wir heute “Beruf” nennen - oder neudeutsch “Job”. Diesen Begriff und auch die Idee dahinter gab es vorher in der Form nicht.

Wer außer Luther noch für die Reformation kämpfte Hintergrund Luther-Film, Luther-Bibel, Luther-Oratorium – zum 500. Reformationsjubiläum ist der Name des großen Theologen in aller Munde. Doch war es nicht nur sein Verdienst, dass die Reformation Kirche und Gesellschaft so nachhaltig veränderte.

John Wyclif (um 1330-1384) Unter den bedeutenden Reformatoren ist der Engländer der früheste. Seiner Zeit weit voraus, setzt sich der Theologe lange vor Luther kritisch mit dem Papsttum auseinander und fordert die Enteignung von Kirchengütern.

Ulrich Zwingli (1484-1531) In Zürich beginnt die Reformation 1522 mit einem Wurstessen in der Fastenzeit. Der auch daran beteiligte Schweizer Pfarrer Zwingli grenzt sich von Luther theologisch zum Teil aber ab: Die Reformation spaltet sich in Lutheraner und Reformierte.

Martin Bucer (1491-1551) Der aus dem Elsass stammende Pfarrer ist der führende Vertreter der Reformation im Südwesten Deutschlands und gilt als Erfinder der Konfirmation. Die katholische Kirche exkommuniziert den Luther-Anhänger, er stirbt im Exil in Cambridge.

Philipp Melanchthon (1497-1560) Nach Luthers Tod 1546 wird der bei Karlsruhe geborene Humanist und Gelehrte zum Wortführer der Reformation. Mit Luther gemeinsam übersetzt der Gründer mehrerer Schulen und Universitäten Teile der Bibel ins Deutsche.

Johannes Calvin (1509-1564) Zunächst treuer Katholik, schließt sich der bei Paris geborene Humanist und Theologe zu Beginn der 1530er-Jahre der Reformation an. Der „französische Luther“ setzt sich für eine radikale Erneuerung ein und muss fliehen, zuletzt nach Genf.

Aber der Reihe nach: In Gelddingen hatte bei den Luthers die Frau das sagen. Katharina von Bora führte den Haushalt autark und sorgte mit viel Geschick dafür, dass all die Gäste stets eine gedeckte Tafel vorfanden. Das heißt aber nicht, dass der Wittenberger Mönch keine Beziehung zu Wirtschaftsthemen hatte - im Gegenteil. Aber für ihn hat sich das christliche Leben in drei Bereichen zu bewähren, von denen die “Oeconomia” einer ist. Neben der “Ecclesia”, also der mit der Welt verschränkten Kirchengemeinde, und der “Politia”, dem politischen Handeln, ist die Wirtschaft die dritte Kraft.

Die Zeit, in der Luther lebte, war geprägt von einer erheblichen Zunahme der Bevölkerung. Die Menschen lebten permanent am Rande einer Wirtschaftskrise. Schon kleinste Ernteausfälle konnten Hungersnöte verursachen. Zudem heizte der Zustrom südamerikanischen Silbers die Inflation an. Luther äußerte sich entsprechend regelmäßig zur Wirtschaftsordnung, aber entsprechend dieser fundamentalen Probleme eher im Hinblick auf Grundlagen - eine Geldtheorie daraus abzuleiten wäre zu viel des Guten.

„Luther bezog sich stets auf konkrete und aktuelle Zusammenhänge, die er nicht im Rahmen einer systematischen Wirtschafts- oder Geldtheorie, sondern als Problem christlicher Lebensführung betrachtete”, schreibt der Historiker Heinz Schilling in seiner bahnbrechenden Biografie “Martin Luther”. Geiz und Wucher traten das evangelische Gebot der Nächstenliebe aus Luthers Sicht mit Füßen. Er leitete seine wirtschaftlichen Ratschläge von der Bibel ab.