Luther versus Fugger

Martin Luther (gespielt von Maximilian Brückner) Die Filmszene des im ZDF ausgestrahlten Film "Zwischen Himmel und Hölle" zeigt Luther, der das Neue Testament übersetzt. (Foto: dpa)

In den Jahren 1519, 1520 und 1524 veröffentlichte Luther drei Traktate zum Zins und beteiligte sich damit an der immer heftiger aufwallenden Diskussion um das Zinsverbot. Grundsätzlich durfte nach dem kanonischen Recht kein Zins erhoben werden, aber es gab Ausnahmen. Zu Luthers Zeit wurde nun darüber gestritten, unter welchen Bedingungen das Verbot umgangen werden konnte - allein schon weil der Handelskapitalismus vor allem in Oberitalien stark zunahm.

Luther erkannte, dass sich die Rahmenbedingungen geändert hatten und sich „die differenzierte Realität des handelskapitalistischen Geldverkehrs nicht mehr durch die unveränderte Übernahme von Normen des Urchristentums regulieren ließ”, schreibt Schilling. Aber: Auch das wirtschaftliche Handeln habe sich an der Gerechtigkeit des christlichen Liebesgebot auszurichten.

1525 beantwortete Luther eine Anfrage des Danziger Rates mit den Worten: „Für das Handeln im weltlichen Regiment sind Zinsen möglich, ja nötig, müssen sich aber nach der Billigkeit richten.” Die Höhe des Zinses dürfe sich ergo nicht nach dem Markt richten, sondern müssen für beide Seiten gerecht sein. Der Danziger Rat gestand daraufhin dem Recht auf Zinsnahme zu und setzte eine Richtgröße von fünf Prozent an.

So trug Luther zur Überwindung der starren, von der Realität längst überholten Zinslehre des Mittelalters bei. Allerdings ließ eine Erhöhung des angepeilten Zinssatzes von fünf Prozent nicht lange auf sich warten - das 16. Jahrhundert war nun mal eine Ära der steigenden Preise. Als Luther hörte, dass der Kaiser in den Niederlanden bereits einen Zins von zwölf Prozent erlaubte, antwortete er: “Pfui dich mal an.”

Was sich aus heutiger Sicht selbstverständlich anhört, war in Luthers Zeiten dem Vorwurf der doppelten Moral ausgesetzt. Schließlich steht in der Bibel “Leihet ohne Wiedernehmen”. Doch für den Historiker Schilling ist Luthers Ansicht die geldwirtschaftliche Konsequenz der „Lehre von den zwei Regimentern und den zwei Reichen”: Für die Ordnung im weltlichen Reich ist die weltliche Obrigkeit zuständig und somit fallen auch Geldgeschäfte nicht in den Bereich der Kirche. Diese Logik unterschied Luther vom Papst. „Die notwendige Wirtschaftsreform war für ihn ein unverzichtbarer Teil der evangelischen Erneuerung von Kirche und Gesellschaft”, urteilt Schilling.