Wie die Berufung zum Beruf wird

Filmszene aus: „Das Luther-Tribunal. Zehn Tage im April“ Luthers Sicht der Dinge war noch sehr konservativ - gerade im Hinblick auf die Randgruppen der Gesellschaft und sein Ständedenken. (Foto: dpa)

Diese gewisse Offenheit in wirtschaftlichen Fragen bedeutete nicht, dass Luther es an Kritik fehlen ließ gegen kapitalistische Umtriebe reicher Familien - allen voran den Fuggern. Der Augsburger Clan schrieb horrende Gewinne in Fernhandel, Verlagswesen, Montanunternehmungen und Bankgeschäften. Luther sah hier die Ausbeutung der Menschen durch widergöttliche Monopolisten am Werk, die die ständische Gesellschaftsordnung zerstören würden. Und er warf der Regierung vor, dieses Unrecht nicht zu unterbinden. Zeit seines Lebens setzte sich der Wittenberger Mönch für eine grundlegende Verbesserung der Wirtschaftsmoral ein.

Hier darf man Luther durchaus vorwerfen, zu kurz zu springen: Für ihn gründeten sich ökonomische Krisen stets im unchristlichen Verhalten der Menschen und nicht im starken Anstieg der Bevölkerung oder wechselnden Konjunkturlagen. Seine pessimistische Weltsicht sorgte dafür, dass er Wirtschaftsvergehen für unausrottbar hielt. „Sich damit abzufinden, kommt ihm nicht in den Sinn”, schreibt Schilling.

Mit der drastisch steigenden Bedeutung des Handels und des Kapitalismus bildete sich eine neue Denkweise heraus: Das, was wir heute als “Beruf” oder “Job” bezeichnen, bekam erst durch Luther eine Bedeutung, die die europäische Neuzeit tief prägen sollte. Für ihn war der “Beruf” auch eine “Berufung”. Jeder treu erbrachte Dienst war für Luther eine Gottgefälligkeit. Was zählte, war dass der Mensch handelte und wie er handelte. Dabei zielte seine Arbeitslehre nicht auf Leistungssteigerung im modernen Sinne - das waren später die Calvinisten.

Luthers Sicht der Dinge war noch sehr konservativ - gerade im Hinblick auf die Randgruppen der Gesellschaft und sein Ständedenken: So sollten Arme „gottgefällig in Ehren arm bleiben, jedenfalls kein Kapital aufnehmen dürfen, um durch Handel und Wandel ihre ökonomische Lage zu verbessern” schreibt Schilling. Seine Ethik errichtete hohe Barrieren gegen den sozialen Aufstieg des Einzelnen. Dies änderte sich erst im Zuge der Reformation.

