Was tun, wenn die Karriere ins Stocken gerät

Von klassischen Bewerbungen und der Jobsuche im Internet raten die Autoren ab. Viel wertvoller wären Gespräche mit geeigneten Menschen. Vor allem brauche es die geeignete Geisteshaltung: “Das größte Umdenken besteht darin, dass Ihr Leben nicht perfekt geplant sein kann, dass es nicht die eine richtige Lösung für Ihr Leben gibt - und dass das eine gute Sache ist.”

Praktischerweise beschränken sich die Autoren nicht auf kluge Sentenzen, sondern geben dem Leser neben konkreten Beispielen in ihren Stanford-Seminaren hundertfach bewährte Hausaufgaben mit auf den Weg. Diese pfiffig konstruierten Selbsttests kosten mitunter mehr Zeit als die Lektüre des Buches selbst, aber ohne sie kommt man beim Lesen nicht wirklich weiter. Und sie dürften denen, die es erst meinen, tatsächlich helfen. Zum Beispiel dabei, den Sinn hinter dem zu finden, was sie tun - oder wie es die Autoren ausdrücken: “Wie kohärent sich Ihre Arbeit zu dem verhält, wer sie sind und was sie glauben”.

Die APIOU-Methode Die richtige Geisteshaltung finden Die APIOU-Methode hilft, die Desighner-Geisteshaltung der Neugier zu perfektionieren. Sie enthlt fünf Gruppen von Fragen…

Aktivitäten Was genau haben Sie gemacht? War es eine strukturierte oder eine unstrukturierte Tätigkeit? Übten Sie eine spezielle Rolle (z.B. Teamleiter) aus oder waren Sie lediglich Teilnehmer?

Personen Wer war außerdem zugegen, und welchen Einfluss hatten diese Personen darauf, dass es eine gute oder eine schlechte Erfahrung war?

Interaktivitäten Hatten Sie es mit Menschen oder mit Maschinen zu tun? War es eine Art von Interaktion oder eine, mit der Sie vertraut waren? War es eine formelle oder eine informelle Interaktion?

Objekte Waren irgendwelche Objekte oder Geräte involviert (z.B. Smartphone)? Welche Objekte waren dafür verantwortlich, dass Sie sich in dieser Situation engagiert fühlten?

Umfeld Unser Umfeld hat eine tiefgreifende Auswirkung auf unsere emotionale Verfassung. Achten Sie darauf, wo Sie sich während Ihrer Aktivität befanden. Was war es für ein Ort und was bewirkte er bei Ihnen?

Zum Design Thinking als Arbeits- und Lebensprinzip gehört auch, möglichst immun gegen Fehlschläge zu werden. Hier liegt auch die Wurzel im oft titulierten Mentalitätsunterschied zwischen Deutschland und dem Silicon Valley: Wie bewertet man Scheitern? Aus Sicht der Autoren kann man durchaus immun werden “gegen die meisten negativen Gefühle, die mit Fehlschlägen einhergehen”.

Dafür braucht es eine Geisteshaltung, die sich mit folgendem Denkfehler erklären lässt: Es sei eben falsch das Leben nach Ergebnissen zu beurteilen, denn das Leben sei ein Prozess und kein Ergebnis. Und wer das Leben als “unendliches Spiel” begreife, der erkennt, dass es keine Gewinner und Verlierer gibt. Die entsprechende Übung zum Reframing der persönlichen Rückschläge ist ein Highlight des Buches.

Als ideale Ergänzung zum Buch von Bill Burnett und Dave Evans sei “Sprint” empfohlen. Auch dieser Ratgeber stammt aus dem Silicon Valley. Geschrieben haben ihn Jake Knapp, John Zeratsky und Braden Kowitz, allesamt hochrangige Manager bei Google.

Die Autoren übernehmen da, wo Burnett und Evans aufhören, nämlich wie man nicht zuletzt mit Design Thinking in fünf Tagen einen Prototypen entwickelt. Zahlreiche Firmen haben ihre Technik übernommen und dienen als positive Belege. Der Leser erhält einen detaillierten Ablaufplan für die fünf Tage, genannt Sprint. Es braucht einen fähigen Moderator, ein divers besetztes Team und einen Raum mit vielen Zetteln, Stiften und Platz, um sie aufzuhängen.

Das Sprint-Prinzip klingt auf den ersten Blick so gar nicht nach Silicon Valley, allein schon weil auf sämtliche Elektronik verzichtet werden kann. Aber das Prinzip klingt schlüssig und es gelingt den Autoren, es anschaulich zu beschreiben und greifbar zu machen. Die Kunst ist nur, den Chef davon zu überzeugen, sich und die anderen Teammitglieder für eine Woche freizustellen.

Bibliografie:

Bill Burnett, Dave Evans

Mach, was du willst. Design Thinking fürs Leben

Ullstein Buchverlage, Berlin 2016, 286 Seiten

Jake Knapp, John Zeratsky und Braden Kowitz

Sprint

Redline Verlag, München 2016, 251 Seiten