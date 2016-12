Wie Brainstorming auch zu etwas führt

Nützliche Tools sind effizientes Mind-Mapping - auch hierzu geben die Autoren Ratschläge. Dann geht es daran, Prototypen zu bauen. Dies beginnt mit Daten, schließlich sollte man alles über das Problem wissen. Nun geht es vor allem darum, viele gute Fragen zu stellen, entweder sich selbst, der Gruppe oder ergänzend geeigneten Gesprächspartnern bei Recherche-Interviews.

In der Brainstormingrunde trennt sich in der Regel die Spreu vom Weizen. Idealerweise wird eine große Menge an Ideen generiert und diese werden nicht sofort beurteilt. Die Gruppenmitglieder, vier bis sechs an der Zahl, sollen sich nicht selbst zensieren. Fachwisse schadet nicht, so lange ein Gruppenmitglied eine Idee nicht klein redet nach dem Motto “Das haben wir schon zehnmal versucht”. Konkret gliedert sich eine gute Brainstormingrunde in vier Schritte:

Gute Fragen formulieren, die das Problem präzise erfassen, aber keine Lösung vorzeitig beinhalten: Der Moderator soll zum Beispiel ein Wording á la “Wie viele Möglichkeiten können wir uns vorstellen…” nicht scheuen.

Aufwärmen: Die Gruppe muss raus aus dem Alltag und hinein in eine Atmosphäre mit mittlerer Anspannung. Übungen finden sich hier www.designyour.life Das eigentliche Brainstorming nach Regeln: je mehr, desto besser, übe keine Kritik, Ergänze vorhandene Ideen, je ungewöhnlicher, desto besser… Benennen und Framing der Ergebnisse: Die Ideen an der Wand sind ein verderbliches Gut und viele vergessen, sie sofort zu verarbeiten; also zählen, kategorisieren und eine Abstimmung im Stillen.

Die fünf Denkweisen des Design Thinking Neugierde Neugier lädt zur Innovation ein. Sie macht alles zum Spiel. Sie ist der Grund dafür, dass manche Leute überall Chancen entdecken.

Handeln Designer probieren Dinge. Sie testen Dinge aus. Sie kreieren einen Prototypen nach dem anderen. Manchmal stellen sie fest, dass das Problem eigentlich ein ganz anderes ist, als sie zunächst dachten.

Reframing Refraiming löst Blockaden und sorgt dafür, dass sie am richtigen Problem arbeiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Life Design, weil wir damit einen Schritt zurücktreten, uns unserer Denkblockaden bewusst werden und neue Lösungswege eröffnen.

Achtsamkeit Fehler werden passieren, Prototypen verworfen werden. Ein wichtiger Teil des Prozesses ist loszulassen. Life Design ist ein Prozess: Lassen Sie das Endziel sausen und konzentrieren Sie sich auf den Prozess!

Radikale Kooperation Sie sind nicht allei! Die besten Designer wissen, dass großes Design radikale Kooperation erfordert. Sie müssen fragen und richtiges Fragen kennen.

Neben Geduld brauche es vor allem Mut - Mut zum Loslassen. Die Kunst sei nämlich, eine Idee rechtzeitig fallenzulassen, wenn sie sich als untauglich erweist, das Problem zu lösen. Es geht darum, Optionen durchzustreichen - auch auf die Gefahr hin, dass eine darunter ist, die langfristig die beste gewesen wäre. Das gilt für Ideen im Beruflichen genauso wie bei persönlichen Entscheidungen.

Denn Burnett und Evans kommen immer wieder zurück auf die persönlich Ebene. Nicht zuletzt ist dieses Buch ein Schatz für alle, die über einen Berufswechsel nachdenken oder darüber, ihrer Karriere einen anderen Dreh zu geben. Die Autoren wissen aus ihrer Erfahrung heraus, dass ein hoher Prozentsatz der arbeitenden Bevölkerung im falschen Job unterwegs ist: “Wir glauben, dass Menschen sich die Zeit nehmen müssen, eine Leidenschaft zu entwickeln”. Und die Forschung zeige, dass Leidenschaft erst dann entstehe, nachdem Menschen etwas ausprobiert haben.