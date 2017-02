Was der Mensch nicht beherrscht

Seit 10.000 Jahren züchten Menschen Nutztiere. Seit dem Mittelalter gibt es mehr Nutztiere als wildlebende. Seit 40 Jahren gibt es eine Tierschutzbewegung – in Deutschland seit Ende der 80er-Jahre. Seitdem steht im Tierschutzgesetz etwas von „Mitgeschöpflichkeit“. Seitdem wächst die Massentierhaltung stetig an. In diesem Jahr nahm sich die Politik des Themas naturgemäß rund um die Grüne Woche an: Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) stellte ein staatliches Label vor, das gelinde gesagt nicht nur von Tierschützern kritisiert wurde.

Einkaufskriterien der Deutschen Frische Für 82 Prozent der von Nestlé befragten Verbrauchern gilt die Frische als das wichtigste Kriterium beim Lebensmitteleinkauf.

Günstiger Preis Der Anteil der Verbraucher, die beim Einkauf besonders auf niedrige Preise achten, liegt bei 57 Prozent.

Saisonale Produkte Nach dem Kriterium Saisonales Produkt kaufen 43 Prozent der Deutschen ein.

Regionale Produkte Genauso wichtig ist ihnen die Regionalität: 43 Prozent der Verbraucher legen mehr Wert auf regionale Produkte als auf Bio.

Keine Gentechnik 43 Prozent der Konsumenten halten beim Einkauf für besonders wichtig, das keine Gentechnik eingesetzt wird.

Qualitäts- und Gütesiegel Qualitäts- und Gütesiegel spielen bei rund 36 Prozent der Befragten eine Rolle.

Artgerechte Tierhaltung Auf artgerechte Tierhaltung achten 36 Prozent der Deutschen beim Lebensmitteleinkauf.

Keine künstlichen Zusatzstoffe 35 Prozent wollen keine künstlichen Zusatzstoffe in den Lebensmitteln haben, die bei ihnen im Einkaufswagen landen.

Naturbelassen Naturbelassen sollen die Produkte bei 32 Prozent der Befragten sein.

Wenig Zucker Auf wenig Zucker achten 26 Prozent der Deutschen beim Einkauf.

Bioprodukte Am wenigsten achten die Deutschen laut Nestlé beim Lebensmitteleinkauf auf das Kriterium Bio: Nur 19 Prozent der Befragten interessieren sich dafür.

Mit dem Label soll Fleisch von Tieren gekennzeichnet werden können, deren Haltungsbedingungen über dem gesetzlichen Standard liegen. Den Plänen des Ministeriums zufolge soll das Label mehrere Stufen umfassen: je höher die Stufe, desto besser die Haltungsbedingungen der Tiere.

Ein Kritikpunkt ist, dass die Teilnahme für „Fleisch-Hersteller“ nicht verpflichtend ist: In einem Land, wo selbst unangekündigtes Kontrollieren in Mastställen bedeutet, dass man 24 Stunden vorher ankündigt, dass ein Kontrolleur kommt, überzeugen freiwillige Label vermutlich nicht jeden Verbraucher. Da kommen dem - gut informierten aber bisweilen polemisierenden - Philosophen Richard David Precht bessere Ideen: Er fordert nicht zuletzt, dass Tierschutz als Staatsziel ins Grundgesetz gehöre, schließlich sei die bisherige Auslegung des Tierschutzgesetzes kurz gesagt eine Schande und “der blinde Fleck der deutschen Justiz”.

Noch detaillierter beschreibt Matthias Wolfschmidt, wie der Weg hin zu mehr Tierwohl gehen kann. Der stellvertretende Geschäftsführer von Foodwatch hat in seinem Buch „Das Schweine-System“ (S. Fischer Verlag) erklärt, wie krank unsere Nutztiere sind - aber auch das System dahinter.

Wer das liest, bekommt eine Ahnung davon, warum zu viel Ehrlichkeit in TV-Dokumentationen auf die Quote in etwa so tödlich wirkt wie die Axt im Schlachthaus: Ein besseres System ist nicht durch den einen großen Wurf möglich, sondern durch einen Prozess der kleine Schritte. Diese sind im Detail schwer nachzuvollziehen für den Verbraucher, aber zwingend nötig. Am Anfang steht mehr Ehrlichkeit und weniger Heuchelei. Solange gilt das Urteil von Richard David Precht: „Der Mensch beherrscht den Planeten, aber offensichtlich nicht sich selbst.“

Zum Weiterlesen:

Peter Wohlleben

Das Seelenleben der Tiere

Ludwig Verlag, 239 Seiten

Richard David Precht

Tiere Denken

Goldman Verlag, 507 Seiten