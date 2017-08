 Air Berlin-Pleite: Tourismusverbände geben Politik Mitschuld

Air Berlin An der Pleite der Fluggesellschaft ist laut Tourismuswirtschaft auch die Politik Schuld. (Foto: dpa)

BerlinDie Tourismuswirtschaft gibt der Politik eine Mitschuld an Problemen der deutschen Fluggesellschaften und der Pleite von Air Berlin. Der Präsident des Branchenverbandes BTW, Michael Frenzel, klagte am Donnerstag in Berlin: „Wettbewerbsverzerrende Rahmenbedingungen führen dazu, dass sich ausländische Konkurrenten ein immer größeres Stück vom Passagieraufkommen abschneiden können.“ Der Marktanteil der deutschen Unternehmen am steigenden Passagieraufkommen sinke. Als eine der Sonderlasten betrachtet die Branche die Luftverkehrsabgabe mit einem Volumen von gut einer Milliarde Euro im Jahr, von der die deutschen Fluggesellschaften die Hälfte trügen. Die Branche fordert eine Abschaffung.

Die Luftverkehrssteuer sei sicher nicht der Auslöser der Air-Berlin-Probleme gewesen, habe aber dazu beigetragen, sagte Frenzel. Die Branche wolle keinen nationalen Monopolisten. Er glaube, auch der Marktführer Lufthansa sei daran nicht interessiert. „Es geht nicht um nationale Lösungen. Es geht um faire Rahmen- und Wettbewerbsbedingungen für alle Airlines, die hier im deutschen Markt tätig sind.“

Der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig, lobte, dass die Regierung mit ihrem Überbrückungskredit an Air Berlin dafür gesorgt habe, dass mitten in der Urlaubszeit der Betrieb aufrechterhalten wurde. „Das ist politisch sehr verantwortungsvoll gewesen.“ Darüber hinaus habe er am Verfahren beim Verkauf des Unternehmen nichts auszusetzen.

Die insolvente Air Berlin will bis zum 15. September Angebote von Investoren einholen. Als Favorit gilt die Lufthansa, auch wenn andere Unternehmen ihr Interesse angemeldet haben.