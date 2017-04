Alitalia und Lufthansa Die angeschlagene italienische Fluggesellschaft Alitalia wird nicht von der Lufthansa übernommen. (Foto: dpa)

FrankfurtDie Lufthansa will die schwer angeschlagene Alitalia nicht übernehmen. Man sei an einem Kauf des italienischen Rivalen nicht interessiert, sagte Finanzchef Ulrik Svensson am Donnerstag. Alitalia droht das Aus, nachdem sich die Mitarbeiter Anfang der Woche in einer Abstimmung gegen einen Rettungsplan ausgesprochen hatten. Die Airline fliegt derzeit eine halbe Million Euro Verlust am Tag ein. Die italienische Regierung stellte einen Brückenkredit von 300 bis 400 Millionen Euro in Aussicht. Der Alitalia-Flugbetrieb soll zunächst uneingeschränkt weitergehen. Auch der Billigflieger Norwegian Air sei nicht an einem Einstieg interessiert, sagte Airline-Chef Bjoern Kjos zu Reuters.