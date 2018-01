image

Pharmabranche: Zulassungsboom bringt Renditen unter Druck

Die Neuzulassungen von Arzneimitteln sind 2017 auf einen Rekordwert gestiegen. Das verstärkt aber auch den Preisdruck in der Pharmabranche. Den Herstellern bleibt so immer weniger Geld in den Kassen. mehr…