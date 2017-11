 Barcelo und NH Hotels: Neuer Hotelriese in Spanien geplant

NH Hoteles Group Zusammen könnten sie zur größten Hotelgruppe Spaniens werden: NH Hotels und Barcelo. (Foto: Reuters)

MadridDie familiengeführte Hotelkette Barcelo will mit der börsennotierten NH Hotels Group zusammengehen und so die größte Hotelgruppe Spaniens schmieden. Barcelo habe Interesse an einem Zusammenschluss geäußert, teilte NH am Montag mit und bestätigte damit einen entsprechenden Medienbericht. Barcelo wolle an dem neuen Hotelriesen 60 Prozent halten. Die Zeitung "Expansion" hatte zuerst von den Plänen berichtet. Demnach bietet Barcelo einen Aufschlag von 27 Prozent auf den NH-Aktienkurs. NH Hotels sind an der Börse derzeit mit 1,75 Milliarden Euro bewertet.

Im Falle eines Zusammenschlusses der beiden Hotelketten würde ein neuer Branchenführer in Spanien mit 600 Häusern und einem Umsatz von 3,7 Milliarden Euro entstehen und Melia Hotels auf Platz zwei verweisen.