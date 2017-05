Baukonzern steigert Gewinn : Hochtief trumpft in Australien und Amerika auf

Datum: 10.05.2017 07:53 Uhr

Hochtief hat seinen Gewinn im abgelaufenen Quartal deutlich gesteigert. Das lag vor allem an Kosteneinsparungen bei Deutschlands größtem Baukonzern – und am brummenden Geschäft in Australien und Nordamerika.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Hochtief Deutschlands größter Baukonzern hat seinen operativen Gewinn im abgelaufenen Quartal um 30 Prozent gesteigert. (Foto: dpa) DüsseldorfDer größte deutsche Baukonzern Hochtief hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient. Kosteneinsparungen und florierende Geschäfte der Töchter in Australien und Nordamerika ließen den bereinigten operativen Konzerngewinn um 30 Prozent auf 93 Millionen Euro in die Höhe schnellen, wie Hochtief am Mittwoch mitteilte. Der Auftragseingang stieg im Quartal um 18 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro, der Auftragsbestand summierte sich auf 45 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte wie von Analysten erwartet um 17 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Das sind Europas größte Baukonzerne Platz 9 NCC AB – 8,42 Milliarden Euro Umsatz Das schwedische Unternehmen mit seinen knapp 18.000 Mitarbeitern wurde erst 1988 gegründet. Heute besteht es aus vier großen Geschäftsbereichen, unter anderem „NCC Housing“ und „NCC Roads“.

Platz 8 Ferrovial (Spanien) – 9,7 Milliarden Euro Umsatz Das Unternehmen aus Madrid baut und betreibt auch Autobahnen und Flughäfen. Der Konzern errichtete unter anderem das Guggenheim-Museum in Bilbao.

Platz 7 Balfour Beatty (Großbritannien) - 11,63 Milliarden Euro Umsatz Bereits seit 1909 sind die traditionsreichen Briten im Baugeschäft tätig und gehören zu den Platzhirschen in Europa. Die Londoner beschäftigen europaweit rund 30.000 Mitarbeiter.

Platz 6 Strabag (Österreich) – 13,12 Milliarden Euro Umsatz Aus Wien in die Welt: Die Österreicher haben vor allem in Osteuropa expandiert. Seit 2014 konnte der Konzern den zuvor stark abgerutschten Umsatz stabilisieren und zuletzt wieder leicht steigern.

Platz 5 Eiffage (Frankreich) – 14,06 Milliarden Euro Umsatz Neben einigen TGV-Trassen gehört auch die Erweiterung des EU-Parlaments zu den großen Projekten des Konzerns. In Deutschland sind rund 3.000 Eiffage-Mitarbeiter beschäftigt.

Platz 4 Skanska (Schweden) - 16,36 Milliarden Euro Umsatz Kaum eine Straße, ein Kraftwerk oder Bürogebäude in Schweden ist ohne Beteiligung des skandinavischen Bauriesen entstanden. Auch international sind die Schweden aus Solna mittlerweile breit aufgestellt.

Platz 3 Bouygues (Frankreich) - 32,43 Milliarden Euro Umsatz Neben Immobilien und dem Straßenbau ist der Pariser Konzern Großaktionär des französischen Fernsehsenders TF1. 2015 musste das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr leichte Umsatzeinbußen hinnehmen.

Platz 2 ACS (Spanien) - 34,93 Milliarden Euro Umsatz Die Spanier haben in den vergangenen Jahren ein rasantes Wachstum hingelegt. Allein in den vergangenen drei Jahren stieg der Umsatz um rund zehn Milliarden Euro und ACS klettert das Treppchen weiter hoch. Zum Konzern gehört auch das deutsche Unternehmen Hochtief.

Platz 1 Vinci (Frankreich) – 38,52 Milliarden Euro Umsatz Der größte Baukonzern Europas ist auch der größte Baukonzern der Welt und in der Kleinstadt Rueil-Malmaison nahe Paris beheimatet. Dem Konzern gehört unter anderem die Hälfte aller französischen Autobahnen. 2015 verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzminus von knapp 0,5 Prozent. Quelle: Deloitte Im laufenden Jahr peilt Hochtief einen operativen Konzerngewinn von 410 bis 450 Millionen Euro an, das entspricht einer Steigerung von 13 bis 25 Prozent gegenüber 2016. Zudem erwartet der Essener Konzern ein Umsatzwachstum von mehr als zehn Prozent.