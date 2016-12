Die Zeit der Konglomerate ist vorbei

„Transatlantische Transaktionen werden weiter Konjunktur haben, schon allein durch die Steuergesetzgebung und die neue politische Situation in den USA“, erwartet Deloitte-Experte Falter. Doch jeder fünfte Deal im Sektor findet mittlerweile unter chinesischer Beteiligung statt. Dabei nimmt die Zahl der Investitionen in Auslandsmärkten zu. Das herausragende Beispiel kommt wiederum aus der Agrochemie: Für rund 43 Milliarden Dollar übernimmt der chinesische Staatskonzern Chemchina den weltgrößten Hersteller von Pflanzenschutzmitten Syngenta.

„Der Zukauf ausländischer Unternehmen ist für chinesische Konzerne ein Mittel, um auf das nachlassende Wirtschaftswachstum im heimischen Markt zu reagieren und ihr Know-how auszubauen“, sagt Lakshman. Falter rechnet zudem mit einer Konsolidierung des Chemiesektors in China: „Der 13. Fünfjahresplan hat den starken innerchinesischen Wettbewerb als Hauptursache für die enttäuschend niedrige Profitabilität der chinesischen Staatsfirmen ausgemacht.“

Fakt ist: Die Zeit der weitreichenden Konglomerate in der Chemie ist vorbei. Die Firmen konzentrieren sich auf wenige Märkte, in denen sie große Spieler sein wollen. Die deutschen Unternehmen fokussieren sich dabei mehr und mehr auf Spezialanwendungen, die sie in Zusammenarbeit mit den Kunden beherrschen wollen.

Das trifft auch auf Branchenführer BASF zu. Der Konzern ist 2016 nicht mit Mega-Transaktionen aufgefallen, hat aber offenbar ebenfalls mit Monsanto über eine Zusammenlegung der Agrargeschäfte geredet. Dennoch schärfte der Ludwigshafener Konzern sein Portfolio. Das Geschäft mit Industrielacken gab BASF an den niederländischen Konkurrenten Akzo Nobel ab und fokussiert sich auf Automobillacke. Im Gegenzug übernahm BASF für 2,8 Milliarden Euro Chemetall, das Beschichtungen und Schmiermittel für Lackier-Vorarbeiten produziert. „So übernimmt BASF einen größeren Teil der Wertschöpfung“, sagt Lakshman.

Den stärkeren Fokus auf die Spezialchemie beobachtet auch Deloitte-Experte Falter. „Petrochemikalien, Polymere und energieintensive Basischemikalien werden es mittelfristig schwer in Deutschland und Westeuropa haben.“ Konsumnahe Chemikalien, Spezialchemikalien und neue Geschäftsmodelle werden dagegen voraussichtlich weiter stark zulegen können. Falter warnt zugleich: „Bei der Spezialchemie ist es aber wie bei edlen Rotweinen. Es ist nicht immer das drin, was auf dem Etikett steht, weswegen man genau hinschauen sollte, was so spezial an der Spezialchemie ist.“