Berliner Entsorger : Alba verwertet Altautos in Shanghai

Datum: 12.01.2018 17:58 Uhr

In China verwertet der Berliner Entsorger Alba künftig Altautos. Das Unternehmen übernimmt die Mehrheit der Anteile an einer lokalen Recyclingfirma. Alba ist bereits seit einigen Jahren in China aktiv.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Shanghai In der chinesischen Metropole baut der Berliner Entsorger Alba sein Recycling-Geschäft aus. (Foto: dpa) BerlinDer Entsorger Alba baut sein Asien-Geschäft aus und verwertet künftig auch Altautos in Shanghai. Das Berliner Unternehmen übernimmt 51 Prozent der Anteile des örtlichen Recyclingunternehmens Baosteel Auto, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Dieses bereitet demnach Autos umweltgerecht auf, recyclet Gebrauchtfahrzeuge und handelt mit gebrauchten Fahrzeugteilen. Miteigentümer ist das Stahlunternehmen Shanghai Baosteel Ironsteel & Steel Recources. Über die Beteiligung berichtete auch die „Berliner Morgenpost“ (Freitag). Alba ist seit Längerem in China aktiv und sammelt beispielsweise Elektroschrott in Hongkong ein. 2016 stieg die chinesische Firma Deng bei Alba ein und übernahm über ihr Unternehmen Techcent Anteile an Albas China-Geschäft und dem Services-Segment, zu dem die Sortieranlagen und das Duale System der Firmentochter Interseroh gehören.