Bahn-Zentrale in Berlin Überraschendes Ende der Ära Grube. (Foto: dpa)

BerlinWie konnte das passieren? So lautete die Frage, die sich die Verantwortlichen bei der Deutschen Bahn AG und beim Eigentümer, dem Bund, am Tag nach dem Rücktritt von Rüdiger Grube stellten. Hatten sie nicht im Personalausschuss eine dreijährige Vertragsverlängerung verabredet? Warum war dann Aufsichtsratschef Utz-Hellmuth Felcht nicht in der Lage, mit dieser klaren Ansage einen Beschluss im Kontrollgremium herbeizuführen? Stattdessen stehen die 300.000 Eisenbahner nun ohne Führungskopf da und die Regierung um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ohne Bahn-Chef.

Mit Grubes Rücktritt gerät Felcht immer stärker in die Kritik. Wie schon so häufig sei der frühere Degussa-Chef völlig unvorbereitet in...