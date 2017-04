 CTS Eventim: Firmengründer macht kräftig Kasse

CTS-Eventim Gründer Klaus Schulenberg hat seinen Aktienanteil reduziert. (Foto: dpa)

MünchenCTS-Eventim-Gründer Klaus-Peter Schulenberg hat den Kursanstieg genutzt, um ein großes Aktienpaket des Ticketverkäufers und Konzertveranstalters zu Geld zu machen. Seine KPS Stiftung warf über Nacht 6,72 Millionen CTS-Eventim-Aktien auf den Markt und gab damit die Aktienmehrheit ab, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Papiere wurden innerhalb weniger Stunden zu je 36 Euro an institutionelle Investoren verkauft, wie eine mit der Platzierung vertraute Person sagte. Die Stiftung erlöste damit 242 Millionen Euro. Ihre Beteiligung sinkt damit auf 43,7 von 50,2 Prozent. Weil CTS Eventim als AG & Co KGaA organisiert ist, hat Schulenberg aber weiterhin beherrschenden Einfluss.

Schulenberg hatte Ende 2015 seinen Mehrheitsanteil an CTS Eventim an die KPS Stiftung übertragen. Diese warf angesichts der starken Nachfrage fast zwei Millionen Aktien mehr auf den Markt als ursprünglich geplant. Mit dem Erlös will sie Investitionen finanzieren. Der Platzierungspreis lag gut drei Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag, an dem die Aktie auf ein Jahreshoch gestiegen war. Am Mittwochnachmittag lag die CTS-Aktie bei 36,04 Euro.