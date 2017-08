 Dara Khosrowshahi: Uber soll spätestens in drei Jahren an die Börse

Uber Vor einem Uber-Büro in den USA: Der Fahrdienstvermittler hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden. (Foto: dpa)

San FranciscoDer neue Uber-Chef Dara Khosrowshahi geht von einem Börsengang des Fahrdienstvermittlers in spätestens drei Jahren aus. Ein solcher Schritt könne binnen 18 bis 36 Monaten kommen, sagte der Manager am Mittwoch nach Angaben eines Teilnehmers vor Uber-Mitarbeitern in der Firmenzentrale in San Francisco, bei denen er sich vorstellte.

Der weit gestreckte Fahrplan wäre hilfreich, um beim Fahrdienstvermittler vor der Börsen-Premiere für Ordnung zu sorgen. In den vergangenen Monaten machte Uber vor allem durch Führungschaos, Skandale und Rechtskonflikte Schlagzeilen.

Khosrowshahi kündigte zudem an, die Kultur bei Uber verändern zu wollen. Das Unternehmen steht wegen zahlreicher Querelen und Management-Abgängen in der Kritik. Es gilt bislang geschäftlich als rücksichtslos und aggressiv.

Khopsrowshahi war am Dienstag offiziell zum neuen Vorstandschef ernannt worden. Er hatte zuvor den Online-Reiseanbieters Expedia geleitet.

Ubers Börsengang wird an den Finanzmärkten mit Spannung erwartet. Bei der letzten Finanzierungsrunde wurde die Firma im vergangenen Jahr mit 68 Milliarden Dollar bewertet. Damit gilt das 2009 in San Francisco gegründete Unternehmen als wertvollstes Start-up der Welt. Allerdings steckt Uber bislang noch tief in den roten Zahlen fest. Im zweiten Quartal fiel ein Verlust in Höhe von 645 Millionen Dollar an.