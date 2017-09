Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

DHL Päckchen verschicken wird teurer – allerdings nicht überall gleich. (Foto: dpa)

BonnExpress-Sendungen werden für Kunden der Deutschen Post 2018 teurer. Die Tochter DHL Express werde die Preise global - aber ohne den US-Markt - im Mittel um 4,5 Prozent erhöhen, sagte ein Post-Sprecher am Freitag.

In den Ländern der Europäischen Union verteuerten sich die Sendungen im Durchschnitt um 3,9 Prozent, auch in Deutschland werde es einzelne Preisaufschläge geben. In Asien wolle der Konzern im Mittel 4,5 Prozent mehr verlangen. Das Kerngeschäft der Sparte DHL Express umfasst internationale Kurier- und Express-Sendungen.